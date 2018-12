DVTK Jegesmedvék: Uralkodtak a népkertiek Uramékkal szemben

A Tipsport Liga keretében harmincadik mérkőzésüket vendégként vívták a piros-fehérek, akik hetek óta jó formában vannak, így győzni mentek Szlovákiába, ahol a kapujukat ezúttal Vay védte.

Milam kezdte

Röpke fél perc alatt két lövést is produkáltak a vendégek. Először Kiss D. távolról, majd Kulmala közelről célzott, utóbbi már „helyzetecskének” számított. Később korongot hatan szorították a hazaiak kapuja mögötti palánkhoz, a patthelyzet vagy fél percig tartott, amikor sikerült felszabadítani a játékszert. Miskolczi balról az üresen árválkodó jobb alsó sarkot célozta meg, keveset tévedett, majd az elmozdult kapu rögzítését oldották meg a szerelők. A 4. perc végén Magosi lódult meg a jobb oldalon, aztán a tisztán érkező Harrison elé pöckölt, a csatár kapásból rátette, de Kislicyn­nek sikerült a korong útjába vetődnie. Kis idő múlva megint Harrison veszélyeztetett és ez már a sokadik gólhelyzete volt a vendégeknek. Gőz kisbüntetését simán kihúzták a Macik, majd Pance is kikerült, mert buktatott, de a jégen nem lehetett észrevenni, hogy az otthoniak öten, a miskolciak pedig csak négyen voltak. A liptószentmiklósiak sokszor álltak ki kínokat saját harmadukban, ahonnan a korongot többször kétségbeesetten ütötték ki, hogy levegőhöz és cseréhez jussanak. A 15. percben jutottak először fórhoz a diósgyőriek és ezt be is váltották. Loiseau a kapu mögül passzolt az érkező Milam elé, a hátvéd pedig, tenyeressel bombázott a jobb felső sarokba (0–1). A 16. percben újra Loiseau és Harrison vezette a Jegesmedvék ígéretes akcióját, aztán Nádasdit fegyelmezték meg 2+10 perccel, majd mondott néhány keresetlen szót, így véglegessel küldték le.

Magosi duplázott

A 25. percben megint fóros szituációba került a DVTK, ráadásul Kosecky testre szúrt, jutalma 2+2 perc lett, ennek vége pedig Magosi érintéses gólja lett (0–2). A 28. percben Harrisonnak is el kellett hagynia a küzdőteret, Magosit ez nem zavarta, elnyargalt, majd egy félkör után fonákkal csaknem a bal alsóba tette a játékszert. Uralta a jeget a Jegesmedvék csapata, „mikulásék” pedig elképzelés nélkül hokiztak, átadásaik hol eltévedtek, hol a társak mögé mentek, és erejükből csak egy-két lövésre futotta. A 36. percben Heikkila elcsente a korongot Milamtól, kikapart magának egy ziccert, de Vay megállította. A 40. percben Magosi, majd Kulmala közvetlen közelről hozhatta volna össze a harmadikat.

A záró harmadra, bizonyára szakvezetői utasításra, kicsit jobban beleálltak a hazaiak, ez pár rohamban és célzásban nyilvánult meg, majd számukra jött a hideg zuhany. A 43. percben Loiseau-Magosi-Loiseau volt a korong útja, majd a kanadai addig ügyeskedett, amíg az ütőjével és a testével a hálóba csavarta a játékszert (0–3). A pontok sorsa végleg eldőlt, így ettől kezdve már csak az volt a kérdés, hogy a diósgyőriek nullra nyernek-e. Az 52. percben Kiss D. megsérült, támogatással, de a saját korcsolyáján ment a kispadra, ahol kezelésbe vették. Osztálykülönbség mutatkozott a jégen, jogosan járt érte a 3 pont.

Folytatás vasárnap 17 óra 30 perctől Miskolcon: DVTK Jegesmedvék – MHC Mikron Nové Zámky.

