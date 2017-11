DVTK Jegesmedvék: Újra nehéz meccsek jönnek

Az Erste Liga alapszakasza 15. fordulója keretében pénteken 18 óra 30 perctől a miskolci jégcsarnokban játsszák a DVTK Jegesmedvék – ASC Corona 2010 Brasov találkozót.

Csak pozitívan

A piros-fehérek csütörtöki sajtótájékoztatóján természetesen szóba került a Kontinentális Kupa 3. körének napokban véget ért olaszországi tornája.

– A négy csapat nagyon közel volt egymáshoz színvonalban és erőben is – mondta Mikael Tisell, a Macik vezetőedzője. – Az utolsó meccsünk az első gólig bárhová mehetett volna, de alapvetően háromszor is eldönthettük volna a továbbjutást. Hat nap alatt négy kemény találkozót vívtunk, közben pedig az együttes teljesítménye ellen semmilyen kifogásom nem merült fel. Most megint nehéz összecsapások következnek, de ehhez hozzászoktunk: három különböző sorozaton – Erste, Magyar és Visegrád Kupa – vagyunk még versenyben, ezekre külön-külön célokat tűztünk ki, és valamennyire koncentrálunk.

Előre néznek

A tréner arról is szólt, hogy amíg fiai játszottak, addig mások pihentek és ez is nagyon fontos.

– Mindennek a pozitív oldalát nézzük, most például megyünk tovább és az előttünk álló összecsapásra hangolunk. Mindegyik meccs nehéz, de az összeset meg akarjuk nyerni.

– Olaszországban jól ment a játék a csapatnak és megítélésem szerint nekem is – vette át a szót Ritó László, a diósgyőriek csatára. – Nagyon csalódott vagyok amiatt, hogy nem sikerült a döntőbe kerülnünk, de ez már a múlt , előre kell néznünk. Jól jönnek majd a pluszpontok, hiszen az a célunk, hogy megnyerjük az alapszakaszt és az összes kupát. Ami személyesen engem illet: meccs­ről meccsre azt tűzöm ki, hogy sokat korizzak, ütközzek, jól védekezzek, továbbá gólpasszokat adjanak, gólokat lőjek és pontokat hozzak. Persze alapvetően az utóbbiak nem izgatnak, hiszen a jégkorong csapatsport, s nekünk csapatban kell sikeresen szerepelnünk.

Kellemes gondok

Mikael Tisell kérdésre válaszolva kijelentette, hogy valamennyi játékosa egészséges, így mindenki játszik, legfeljebb csak egy-két olyan fiú lesz, aki nem fér bele a huszonkettőbe.

– Már Hajós Roland is visszatért közénk – közölte a szakvezető. – Ez túl nagy változásokat nem hoz, annyit viszont mindenképpen, hogy egy újabb kiváló játékos csatlakozott a keretünkhöz.

ÉM-KT

