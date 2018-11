DVTK Jegesmedvék: Újra jobb volt a címvédő együttes

A Tipsport Liga 20. fordulójában, tegnap idegenben léptek jégre a népkerti Macik. A kezdés előtt 16 pont választotta el a két csapatot a tabellán, amíg a hazaiaknak 38 egységük volt, a miskolciaknak 22. Ezt megelőzően egy összecsapást már letudott egymás ellen a két klub, október 5-én 5-2-re győzött a szlovák alakulat (amely az utóbbi két szezont megnyerte) a piros-fehérek vendégeként.

Kettő után szépítés

Mezőnyhokit hozott az első harmad első öt perce, de inkább a besztercebányaiaknál volt a pakk, ők kezdeményeztek, és volt ziccerük is, de kihagyták a lehetőséget. Crawford gyűjtött be egy kisbüntetést, állta a sarat a vendégvédelem, ugyanakkor két megugrásra is futotta, de Magosi és Harrison kísérlete is ígéret maradt. Hamar jött a második kiállítás (Kiss 2+10 perc), és ezt már nem rontották el a hazaiak, korongjáratás után Sykora lőtt Vay kapujába (1-0). Az iClinic kevéssel ezt követően egy védelmi megingást is kihasznált, méghozzá Higgs, így 12:04 perc után 2-0 volt az állás. A DVTK-nak is megadatott az 5 a 4 elleni hoki, hazai kiállítás miatt, viszont mindezt nem tudták gólra váltani. A következő emberfór a szlovákoké volt, de jobban ők sem tudtak élni vele.

A második húsz perc elején látványos volt Sykora kiugratása, és Vay észlelése, aki több méterre kijött a kapujából, hogy megelőzze a házigazdák hokisát, és felszedje a korongot. A 23. percben Kulmala kapott egy jó átadást, és nem sokat állítgatta a játékszert, beküldte azt Baros kapujába (2-1). Felhozta a szépítés a Jegesmedvéket, volt, hogy másodpercekig a szlovákok harmadában ,,kavargattak”, levegőben lógott az egyenlítés. Nem nagyon volt holtjáték a harmadban, kellett korcsolyázni rendesen, a miskolciak védőmunkája jobban működött, mint a nyitó felvonásban, ám Vay is megtette a háló előtt azt, amit meg kellett. Ennek az lett az eredménye, hogy a Besztercebánya ebben a húsz percben gólképtelen maradt, abszolút elfogadható állással ment a borsodi gárda az újabb szünetre.

Kabácé a harmadik

A statisztikából kitűnt, hogy eddig, 40 percig 28-13 volt a lövési arány (14-4, 14-9), tehát javultak a Medvék, akik a harmadik harmadban igyekeztek menni az egálért. Kiállításmentes volt az összecsapás ezen része, erre a hátrányra mindenképpen ügyelni kellett mind a címvédőnek, mind a DVTK-nak. A házigazdák, Datelinka csak beszedett egy 2 perces pihenőt, amit nem büntetett meg a magyar alakulat. Volt egy kis bunyókezdeményezés is a Banská Bystrica kapuja előtt, amiben Loiseau volt a résztvevő a magyar oldalról, a másikról Miller, mentek is mindketten a padra, lehűteni magukat. A kialakult szituációt Kabác használta ki a legjobban, Vay mellett a hálóba továbbított (3-1). Glen Hanlon kapusát is lehozta, hátha,… de nem… A sorozatban most egy kis szünet következik a miskolciak számára, folytatás november 13-án.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv

HC ‘05 iClinic Banská Bystrica (szlovák) – DVTK Jegesmedvék 3-1 (2-0, 0-1, 1-0)

Besztercebánya, 2421 néző. V.: Jonák, Müllner – Sefcík, Kacej (szlovákok).

Banská Bystrica: Baros – Miller (1), Marshall, Selleck (1), Higgs 1, Asselin – Mihalik, Sloboda (1), Török, Stastny, Sykora 1 – Datelinka, Kubka (1), Gabor, Cesik, Kabác 1 – Biro, Varga, Lichanec, Buc, Bartánus. Vezetőedző: Dan Ceman.

DVTK Jegesmedvék: Vay – Crawford, Kiss D., Miskolczi, Galanisz, Magosi – Szirányi, Vojtkó, Pance (1), Vas (1), Kulmala 1 – Láda B., Milam, Somogyi, Loiseau, Harrison – Ritó, Hajós, Vincze. Vezetőedző: Glen Hanlon.

Kiállítások: 6 perc, ill. 10 perc + 10 perc fegyelmi (Kiss D.).

Dan Ceman: – Jól kezdtünk, utána a második harmadban szépített a jól játszó DVTK. Sorsdöntő volt a következő találat, amelyet mi szereztünk, ez döntött.

Glen Hanlon: – Az első harmad közepén kapott két gól döntőnek bizonyult. Utána partiban voltunk és nyílttá tettük a találkozót.

