DVTK Jegesmedvék: Újabb bravúros győzelem a Kontinentális Kupában

Gyors tempóban kezdődött a mérkőzés, korongbedobás után egyből letámadott minket a francia csapat, az első percekben beszorítottak minket a kapunk elé, bár az első kapura tartó lövésükig egészen a 4-ik percig várni kellett, ezt védte is Adorján. A 6-ik percben hátrányba kerültünk, amit másfél perc elteltével értékesíteni is tudott a Grenoble csapata, Legault passzából Baazzi talált Adorján kapujába, megszerezve ezzel a vezetést (1-0). A harmad feléhez közeledve sikerült többet veszélyeztetni, ám a farkasok gyorsan felzárkóztak, így hiába volt lehetőségünk emberelőnyben játszani a 13-ik percben, nem sikerült ezt gólra váltani. A játékrész végére ismét beerősítettek a franciák, így Adorján kapusunk védéseire is nagy szükség volt. Az utolsó percben Pavuk kapott korongot a franciák kapuja mögül, ám lövése nem jutott túl Horak kapuson, így egygólos hátránnyal zártuk az első harmadot.

A második játékrész ugyanolyan gyors tempóban folytatódott. A 4-ik percben egy szép támadás végén Bertát akasztotta Golicic, így két percre ismét előnybe kerültünk, ám ezúttal is kihasználatlan maradt. Kiegészülve rákapcsoltak a franciák, támadásaikat csak egy hátrány árán sikerült megállítani, ám ez nem akadályozta meg a Galanisz-Magosi párost egy szép kontratámadásban, a lövés nem sokkal kerülte el a kaput. A harmad felénél kiegyenlítettebbé vált a küzdelem, mindkét oldalon láthattunk szép támadásokat, a mieinknél a 34-ik percben jött is az eredmény, az újonnan igazolt Ruikka indította Galaniszt, aki egy gyönyörű ziccer végén bevarrta a korongot Horak kapujába (1-1). A harmad végéig egyértelműen nálunk volt a kezdeményezés, a Grenoble csak szabálytalanságok árán tudta megállítni támadásainkat, ám a két emberelőnyt sajnos nem sikerült gólra váltani.

A harmadik játékrészben sem maradtunk izgalmak nélkül. A második játékrészből fennmaradt előnyt nem sikerült értékesíteni, és épphogy kiegészült az ellenfél, hátrányba is kerültünk, ahol a Grenoble főleg távoli lövésekkel próbálkozott, ám védelmünk és kapusunk itt is szilárdan tartotta a frontot. A 45-ik percben egy újabb előny maradt kihasználatlanul. Az utolsó tíz percben mindkét oldal nagyot hajrázott, az 52-ik percben egy francia kontrát hárított szépen Adorján, majd Kulmala került helyzetbe, akit csak egy újabb szabálytalanság árán tudtak hatástalanítani, így újra előnybe került csapatunk, ám a gól itt is váratott magára. Az 57-ik percben hatalmas csata alakult ki a diósgyőri kapu előtt, ám a korong ezúttal sem került a hálóba. A rendes játékidő végéig egyik csapat sem tudta már bevenni a mási kapuját, így jöhetett a hosszabbítás.

A ráadás játékrészben mindkét oldalon nagy helyzeteket láthattunk, ám Rantanen és Láda bravúros védekezésének köszönhetően nem esett gól a mieink kapujába. A 61-ik percben egy újabb előny maradt kihasználatlanul, majd 32 másodperccel a lefújás előtt Vas János egy óriási ziccer végén lőtte a korongot Horak kapujába, megszerezve második győzelmünket.

Kontinentális Kupa E csoport

Grenoble BdL – DVTK Jegesmedvék 1-2 (1-0, 0-1, 0-0, 0-1)

Ritten, Arena Ritten-Renon, 250 néző. Játékvezetők: Magnusson, Meszinski, Giacomozzi, Wiest.

DVTK Jegesmedvék: Adorján (Kiss) – Leppanen, Rusk, Magosi, Galanisz, Miskolczi – Rantanen, Láda, Kulmala, Vas, Sakaris – Joe, Vojtkó, Pavuk, Berta, Tóth A. – Ruikka, Albert, Ritó, Tóth G., Köllő. Vezetőedző: Mikael Tisell.

Grenoble BdL: Horak (Bonvalot) – Bisallion, Shearer-Hardy, Pascal, Baazzi, Dame-Malka, Kunnas, Tartari – Rodman, Giroux, Baylacq, Kara, Ville, Golicic, Legault, Champagne, Hordelalay, Rohat, leBlond, Arnaud. Vezetőedző: Edo Terglav.

1. harmad 06:36 Baazzi (Legault) 1-0 emberelőnyből

2. harmad 35:51 Galanisz (Ruikka) 1-1

hosszabbítás 64:18 Vas (Leppanen, Kulmala) 1-2

Értékelés

Mikael Tisell: Egy nagyon kemény mérkőzésen vagyunk túl. Végig fegyelmezetten, a taktikai utasításokat betartva játszottunk, kevés lehetőséget hagytunk ez ellenfélnek. Az első tíz percet követően inkább a mi akartunk érvényesült, és úgy érzem, hogy erővel mi bírtuk jobban az összecsapást. Óriási gratuláció jár az egész csapatnak, hihetetlenül nagyot küzdöttek.

