DVTK Jegesmedvék: Tovább tart a jó széria

A két korábbi közös összecsapást egyaránt a Banská Bystrica nyerte (október 5-én 2–5 Miskolcon, november 4-én 1–3 Szlovákiában) a DVTK Jegesmedvékkel szemben, a jégkorong TipSport ligában, így volt miért törleszteniük a jó passz­ban lévő Maciknak.

A csapatkapitányt, Magosi Bálintot már 13 másodperc után le kellett támogatni a jégről, ugyanis szerencsétlenül esett a palánknak, amikor Datelinka odalökte, igazából nem volt szabálytalan a vendégjátékos.

Visszatért a kapitány

A folytatásban Kulmala éppen mellen lőtte Williamst, nem sokkal ezután Pance is ugyanezt tette, de ő középről. Gabor erőtlenül találta el a játékszert, de Sloboda kísérlete sem volt sokkal jobb. Kubka a jobb felső sarkot vette célba, tévesztett, Kulmala hasonlóan gondolkodott, de ő sem mérte be jól a távolságot. A Ritó–Vojtkó–Hajós féle sor is megkapta a lehetőséget, míg Harrison elől az utolsó előtti pillanatban piszkálta ki a vendég bekk a pakkot. Varga kapta az első büntetést amikor már bő tíz perc elment az első harmadból, nem lett belőle DVTK-vezetés. A 14. percben kivágódott a korong a nézők közé, nem okozott semmilyen gondot. Magosi már a jégen korizott, ez volt a legjobb hír a Jegesmedvék drukkerei számára, viszont az első szünetig egyik csapat sem tudott gólt szerezni, nem is volt csoda a 9–4-es lövésarányt nézve.

Kulmala behúzta

A második felvonásból is csorogtak a percek, egy-két kapuralövés mellett, de a védekezés mind a DVTK-nál, mind a Besztercebányánál rendben volt. Loiseau került óriási ziccerbe a 24. percben, de az egyik vendég hátvéd és a kapus határozottan takarított. A hazai nyomás aztán rövidesen találattá érett, a 26. percben Pance játszott középen Kulmalához, aki behúzta laposan a pakkot a bal alsó sarokba (1–0). Aztán Miskolczi kapott két percet, lepörgött ez úgy, hogy a látogatók nem csináltak igazán érdemlegeset. Somogyi és Nemcik bunyózott egy kicsit, majd lehiggadtak, mindketten büntetést kaptak. Ugyanilyen csetepaté miatt ült ki Zigo és Kiss D., aztán a Banská is rákapcsolt, de Vay a helyén volt, szükség volt a gyors reakciójára. Magosi kiállítását is túlélték a hazaiak, ebben nagy szerepet játszott a népkertiek hálóőre.

Vay védések

A harmadik játékrész első szakasza tempós volt, a Besztercebánya nem ,,ülhetett” nyugodtan a hátrányban, de a Macik sem tettek le az előny növeléséről. Pance és Láda ígéretesen játszott össze, ám utóbbit nem hagyták lőni, szorosan fogták. A nagy harcban Somogyi szedett össze egy két perces ,,büntit”, ugyanis a botját nem használta a szabályok adta keretek között. Asselin Vay testébe küldte a korongot, lőttek embereseket Cesikék is, eredmény nélkül. Vay mindenhová odaért időben, ekkor egyértelműen neki volt köszönhető, hogy még mindig 1–0 volt az állás, csapata 5 az 5-ben is beszorult. Elcserélték magukat a látogatók, megkapták érte az emberhátrányt, felállni sem tudtak a Medvék, de ez igazán nem volt probléma. A szlovákok lehozták a kapust, ők kaptak kiállítást testre ütésért, volt még 1:01 perc, a DVTK kért pihenőt. Maradt üres a vendégek ketrece, jött a bányai időkérés, egy kiütött pakk elkerülte a kapujukat, így az eredmény nem változott.

A végén pedig, a ,,Dobj egy Macit” akció keretében a győzelem megszerzését követően repültek a jégre a plüss állatkák, nem az első gólnál.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv: DVTK Jegesmedvék – HC’05 iClinic Banská Bystrica (szlovák) 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)

Miskolc, 1310 néző. V.: Kalina, Stefík – Bogdan, Jobbágy (szlovákok)

DVTK Jegesmedvék: Vay – Crawford, Kiss D., Pance (1), Vas (1), Kulmala 1 – Szirányi, Slovak, Harrison, Loiseau, Magosi – Gőz, Milam, Miskolczi, Galanisz, Somogyi – Láda B., Ritó, Hajós, Vojtkó. Vezetőedző: Glen Hanlon.

HC’05 iClinic Banská Bystrica: Williams – Nemcik, Marshall, Selleck, Faille, Asselin – Biro, Sloboda, Varga, Stastny, Sykora – Datelinka, Kubka, Gabor, Cesik, Kabác – Petrinec, Sojka, Lichanec, Zigo, Török. Vezetőedző: Dan Ceman.

Kiállítások: 10 perc, ill. 10 perc.

Glen Hanlon: – A szezon elején nagy utat kezdtünk meg, és hétről hétre fejlődünk. A legjobb csapatok ellen játszunk, ilyen volt a mai ellenfél is. Kemény, harcos meccs volt, Vay Ádám kiválóan védett, örülünk a sikernek.

Dan Ceman: – Azt kaptuk, amit vártunk, nagy csata, szoros mérkőzés volt hatvan percen keresztül. Mindkét csapat mindent beleadott, a Miskolc jól védekezett és a kapusa is kiváló teljesítményt nyújtott.

