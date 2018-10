DVTK Jegesmedvék: Szlovák alapú magyar rangadó

A DVTK Jegesmedvék vs. MAC Újbuda mérkőzést 18 órakor kezdik a jégcsarnokban, ahová sok nézőt várnak.

Az olló záródni fog

A hazaiakat és a vendégeket Bíró Ignáctól aligha ismeri jobban miskolci szakember. A Macik szakmai igazgatója azonban elvonatkoztatta gondolatait a péntek esti fellépéstől:

– A ligában töltött két hónap egyelőre még kevés a tapasztalatok levonására. A képlet roppant egyszerű:

Északi szomszédaink a világ elitjéhez, sőt annak is az első harmadához tartoznak. Most a saját szemünkkel láthatjuk a különbséget a szlovák és a magyar csapatok között, de megjósolom, hogy az olló záródni fog. Azért dolgozunk, hogy felfejlődjünk a szlovák liga színvonalára: az út elején járunk, és reméljük, hogy az az energia, amit befektetünk, hónapok vagy évek múltán eredményt hoz majd. Látjuk a székesfehérváriakon, hogy az osztrák alapú EBEL-ben is nagyon nehéz az élcsoportba zárkózni, ne várjuk ezt el saját magunktól a nyitóévünkben, favoritok egyébként sem vagyunk. Magas színvonalú mérkőzéseket játszunk, igyekszünk kiszolgálni a nézőket, közben minden pontnak és jó eredménynek örülünk. A sok játék a fejlődés útja, az eredményekből pedig az látszik, hogy akár az utolsó is megverheti az elsőt. Az ötvenhét alapszakaszbeli mérkőzésen, ahogyan azt vártuk, máris vannak hullámzó teljesítmények, jönnek a formaingadozások, nagy variálási lehetőségünk azonban nincs. Mindenki látja, hogy nem tudunk rendre száz százalékot hozni, de erre törekszünk, tevékenységünk közben pedig számítunk a szurkolók türelmére és támogatására.

Bíró Ignác szerint a „liga­roham” következményei elsőként a válogatottnál csapódnak majd le:

– Mivel nemzeti együttesünk az egyaránt a határokon túl szereplő Fehérvár AV19-re, a DVTK Jegesmedvékre és a MAC Újbudára épül, a hasznot a jövő tavaszi divízió egyes világbajnokságon fogjuk majd zsebre tenni.

A csatár és a mester

A finn Rasmus Kulmala csatárként szolgálja a piros-fehéreket. A péntek esti derbiről így vélekedett:

– Nagyon izgatottan várjuk a rivális MAC elleni mérkőzést. Csapatunk minden tagja nyerni akar, és ez valami különleges érzést jelent számunkra. Az elmúlt években végig nagy csatákat vívtunk a budapestiekkel, hol mi nyertünk, hol ők, ebben a szezonban pedig az egymástól szerzett pontoknak is nagy jelentőségük lesz ahhoz, hogy a rájátszásba jussunk. Remélhetőleg nagyon sokan lesznek a jégcsarnokban és biztatnak majd minket.

Majoross Gergely, a MAC Újbuda vezetőedzője néhány évvel ezelőtt még a Miskolci Jegesmedvék játékosa, aztán edzője volt, így tulajdonképpen hazajön a mérkőzésre.

Presztízsmeccs lesz, de ezentúl a rájátszásba jutásért is küzdünk.” Majoross Gergely

– Pikáns összecsapás lesz, az biztos – jósolta a tréner. – Az elmúlt néhány esztendő hazai bázisú ligája után most egy fokozattal magasabb szinten találkozik a két alakulat. Presztízsmeccs lesz, de ezentúl a rájátszásba jutásért is küzdünk. Az eddigiek alapján magunkról azt mondom: idő kell nekünk ahhoz, hogy beleszokjunk a Tipsport Ligába.

Kolodzey Tamás

Szurkolói szemmel

Deák Attila, aki a civil életben egy nagy miskolci cég első embere, szurkolóként szinte minden találkozón jelen van a jégcsarnokban. Hozzáértő „laikusként” így összegezte a tapasztalatait:

– A Tipsport Liga játéka sokkal gyorsabb, mint a Mol Ligáé. A sűrű menetrend következtében néhányan elfáradnak, jönnek a sérülések is, így már most látszik, hogy szűk a csapat kerete. Sok gólt kap a társaság, ezen illene minél hamarabb változtatni. Van egy technikai jellegű észrevételem is: a korábbiakkal ellentétben nagyon sok korong pattant ki oldalra, ezért a lelátók elé „finom” hálót kell feltenni a nézők biztonsága érdekében – ha megszívlelik a tanácsomat, akkor ez nem lesz nagy összegű beruházás.

A liga állása

1. Zvolen 11 7 1 2 1 4524 25

2. Kosice 11 8 – 1 2 38-20 25

3. N. Zámky 11 7 1 1 2 30-16 24

4. B. Bystrica 12 6 1 3 2 32-30 23

5. Poprad 11 6 2 – 3 28-19 22

6. Nitra 11 5 1 1 4 33-27 18

7. Trencin 10 4 2 – 4 27-23 16

8. L. Mikulás 11 3 2 1 5 27-23 14

9. Detva 11 4 1 – 6 26-31 14

10. Zilina 11 3 2 – 6 34-41 13

11. DVTK 11 4 – 1 6 31-43 13

12. MAC Újbuda 11 1 – 3 7 21-38 6

13. Orange U20 9 – – – 9 14-46 0

