DVTK Jegesmedvék: Szerzett gól nélkül nem megy

A szlovák alapú Tipsport Ligában az alapszakasz harminckilencedik összecsapására vasárnap Zólyomba szólította a sorsolás a piros-fehéreket. A DVTK negyedik sorában csak ketten kaptak helyet, ez némiképpen váratlan volt. Kanadai mesterük ismét Adorjánt állította a kapuba, zsinórban immáron harmadszor.

A jobb alsóba

Már a 40. másodpercben veszélybe került a Jegesmacik kapuja, ekkor nem tudtak felszabadítani a diósgyőriek és bár több hazai játékos is kapargatta a korongot, de nem sikerült a ketrecbe nyomniuk. A túloldalon Pance tesztelte Skapskit, majd Zelenák Adorjánt. A 3. percben pedig vezetéshez jutottak az otthoniak. A felvitt játékszert már elveszítették a zólyomiak, de a kapu mögötti részen visszaszerezték. Spirko a kapuvonal mögül az érkező Drgon elé passzolt, a második soros védő pedig kompromisszum nélkül, 7 méterről bombázott és kilőtte a jobb alsó sarkot (1-0). Az 5. percben gyorsvonati sebességű akciót vezetett a HKM, és a centerezésük után pár centiméteren múlt a második találatuk. Kis időre volt szükségük ahhoz a Mackóknak, hogy rendezzék soraikat, megnyugodjanak és tudásukhoz illően építkezzenek. Adorján nem tudott „szabadságra” menni, állandóan munkába szólították a szlovákok. A 14. percben Harrison előtt adódott kecsegtető szög, a támadó középről, tiszta helyzetből próbálkozhatott, de nem talált rést. Később néhányan elvitték a kaput, ezért két pályamunkás is érkezett és fúrógéppel a helyére állította a diósgyőri hálót. A 16. perc is meleget hozott a miskolciaknak, majd Kiss D. bottal ütése miatt megkapta az első kiállítást, a fórból azonban csak a fenyegetőzésekig jutottak az északiak. A férfias első húsz perc, ez tény, a hazaiaké volt.

Nulla-nulla

A második harmad kezdetén Vast testtel való ütközéssel a palánkra kenték, fejjel esett a szerkezetnek, majd elterült a jégen. Megszédült, ápolták, végül feltápászkodott és a saját korcsolyáján hagyta el a pályát, leült a cserepadra, ahol társai vették „szárnyaik” alá. A 23. percben a mindig gólveszélyes Kulmala akciózott, a 25. percben pedig Frasert vitték ki a bírák dulakodásért, az emberfór egyenlítési sanszot adott. Kulmala kapásból, közelről emelt a hálóőrbe, ebből kis vita termett. A játékosok „csípős paprikát” fogyasztottak, egyre keményebben szálltak a küzdelembe, ezt engedték a játékvezetők, akik a helyzet magaslatán álltak. Az erősítő miskolciak Miskolczi révén jutottak célzáshoz, miközben erőhokit láttunk. Mindenki mindenki ellen harcolt, a bulik is őrült ütögetést hoztak. A 32. percben Chovan közelről Adorjánba perdített. Az alakulatok arra törekedtek, hogy a támadó harmadokban tartsák a játékszert, és többszöri szándékú támadásokat vezettek. A kék vonalról viszont kevés lövés dördült, mert a védők rendre résen voltak, az elhárításra koncentráltak. A 34. percben Harrison kisajátította a korongot, teljes kört tett a pályán, aztán elfogyott a tudománya. Loiseau pár lépésre a kaputól lyukat ütött, a korong fölé vágott az ütőjével, Somogyi pedig vesztett Skapskival szemben. A második szünet előtt egy vendég tilos felszabadítás jött. Heroikussá vált a csata, és ez a szakasz gól nélkül zárult.

Az üres kapuba

Az utolsó felvonásban Ulrych ütött, kiült érte a 44. percben, de hátrányát erőszakkal kihúzta a Zólyom. Elkeseredett harc folyt a második gólért, de egyáltalán nem volt mindegy, hogy ezt melyik társaság termeli be. A vendégeknek Loiseau minden korongbedobást hozott, az egyik ilyen után Szirányi távolról bombázott Skapskiba. Az 51. percben Handlovsky közelről, fordulásból próbálta meg a jégen fekvő Adorján fölött megrezegtetni a hálót, de a portás az ütőjével és a kesztyűjével hárított. Az 53. percben Pöyhönen-nek, az 55. percben pedig Harrison-nak kellett százhúsz másodpercre elhagynia a küzdőteret. Már csak 1 perc 22 másodperc volt hátra, amikor a DVTK időt kért, majd mezőnyjátékosra váltotta kapusát, Vandas pedig megadta a kegyelemdöfést: a semleges harmadból emelt, a korong kettőt pattant és bevágódott (2-0). A Macik nullán maradtak, így bár jól játszottak, nem nyerhettek.

Kolodzey Tamás

Jegyzőkönyv: HKM Zvolen – DVTK Jegesmedvék 2-0 (1-0, 0-0, 1-0)

Zólyom, 400 néző. V.: Baluska, Stefik – Vyleta, Rojik (szlovákok).

HKM Zvolen: Skapski – Pöyhönen, Fraser, Vandas 1, Kytnár, Handlovsky – Drgon 1, Roman, Zuzin, Chovan, Obdrzálek – Zelenák, Ulrych (1), Mitchell (1), Spirko (1), Sisovsky – Pufahl, Ruzicka, P. Halama, Petrás, Andrisik – Tomek (kapus). Vezetőedző: Andrej Podkonicky.

DVTK Jegesmedvék: Adorjan – Crawford, Kiss D., Pancze, Vas, Kulmala – Szirányi, T. Slovák, Harrison, Loiseau, Magosi – Gőz, Milam, Miskolczi, Galanisz, Somogyi – Ritó, Hajós – Vay (kapus). Vezetőedző: Glen Hanlon.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc.

Andrej Podkonicky: – Jól játszottunk, megérdemeltük a győzelmet. Külön öröm, hogy nem kaptunk gólt.

Glen Hanlon: – Az első harmadunk gyengébbre sikerült, aztán feljavultunk. Sajnos nem tudtunk betalálni, ezért nem is osztanak nekünk pontot.

