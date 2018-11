DVTK Jegesmedvék: Remek atmoszférában jó mérkőzést játszottak

A szerda esti mérkőzésen Miskolczi Márk megszerezte idénybeli első találatát, Vas János duplázni tudott, míg Vay Ádám kapott gól nélküli győzelemmel debütált új csapatában.

Vay Ádámmal a kapuban kezdte a mérkőzést a vendég DVTK Jegesmedvék, akiknek a nevéhez fűződött az első nagy helyzet. Somogyi Balázs és Ryan Harrison indult meg egy hátul maradt védővel szemben, de Somogyi nem tudta átteni a korongot csatártársának, így az akcióból nem lett kapuralövés. A folytatásban mindkét csapat előtt adódott kisebb gólszerzési lehetőség, de a kapusok magabiztosan hárítottak. Kombinatív, sokpasszos játék folyt a jégen. A második reklámszünet előtti cserében a vendég védők nem értették meg egymást a saját kékvonalukon, így a korongra egy érsekújvári csatár csapott le, de fonákkal Vay kapuja fölé emelt. Két perc múlva Harrison passzával Loiseau lépett ki egyedül, azonban a korongátvétel nem sikerült tökéletesre, így a kanadai csatár nem tudta lövéssel befejezni az akciót. A 18. percben Vas János helyzete maradt ki, majd a harmad utolsó percében Juraško szabálytalankodott a pálya közepén, így következhetett az első emberelőny a mérkőzésen, azonban a maradék 43 másodpercben komolyabb lehetőség nem alakult ki.

Emberelőnyben

A középső játékrész áthúzódó emberelőnnyel kezdődött, ami alatt Kulmala találta el a kapuvasat, majd 10 másodperccel azután, hogy ismét egyenlő létszámban játszottak a csapatok megszerezte a vezetést a DVTK Jegesmedvék együttese. Három fehér mezes csatár vezette a korongot két hazai védőre, Magosi passzolt Miskolczihoz, aki egy átvétel után Košarišťan lábai között a hálóba lőtt (0-1). Mindössze 50 másodperc telt el a találat után, amikor megduplázta előnyét a DVTK. Az érsekújvári harmadban dobták be a korongot a játékvezetők, ami után Vas János nagyszerű helyzetfelismeréssel éles szögből talált a kapuba (0-2). Milan Jančuška a gól után rögtön időt kért, hogy rendezze csapata sorait. Három perc múlva Kiss Dánielt lökték palánkra, ami után a hátvéd a jégen maradt és megállt a játék. A kiállítás elmaradt, de szerencsére Kiss a saját lábán hagyta el a pályát. Ezt követően Bajtek kapott két perces büntetést magas bottal való játékért. Az emberelőny alatt Somogyi két nagy lövése is eltalálta a kaput, majd Crawford is veszélyeztetett, de az eredmény nem változott. Miután kiegészült az érsekújvári csapat fokozatott váltott és nagy tempóban kezdett el játszani, aminek köszönhetően több nagy helyzetet is kialakítottak. Vay Ádám többször is bravúrt mutatott be, magabiztosan hárított minden lövésnél. A 32. percben a vendég kapuba került a korong, azonban sípszó után történt mindez, így a játékvezetők nem ítéltek gólt. Két perccel később Vas megszerezte saját maga második, csapata harmadik találatát. Ismét három a kettőre támadott a DVTK, Pance passzolt a középen érkező Vashoz, aki a kapu bal felső sarkába emelt (0-3). A harmad hátralévő perceiben az érsekújváriak támadtak többet, de helyzetet csak Loiseau alakított ki a 37. percben. Fél perccel a játékrész vége előtt Vay kapuja előtt alakult ki dulakodás, ami során Harrison, Loiseau, Novák, Bajtek és Rogon is a kiállítás sorsára jutott.

Kapusbüntetés

A záró harmad két kapusbüntetéssel kezdődött, hiszen előbb Košarišťan kapott 10 perces fegyelmit, mivel odaszólt a játékvezetőnek, majd Vay ütője akadt bele egy hazai csatárba. A folytatásban az érsekújváriak becsülettel támadtak, de a vendégek védelme rendkívül stabilan állt a lábán és Vay is magabiztos védéseket mutatott be. Štrauch járt a legközelebb a szépítő találathoz, amikor a kapuvasat találta el. Az 53. percben Slovák arcát találta el a korong, aki orvosi segítségre szorult és nem is tért vissza. Másfél perccel a vége előtt az egész mérkőzésen indulatosan játszó Novák esett neki Harrisonnak a vendég kispad előtt, így mindkét játékos idő előtt fejezte be a találkozót. A hátralévő időben említésre méltó esemény már nem történt, így a Jegesmedvék nagyszerű játékot bemutatva hoztak el három pontot Érsekújvárról.

Tipsport Liga 18. forduló, 2018. október 31. szerda 18:30

HC Nové Zámky – DVTK Jegesmedvék 0-3 (0-0, 0-3, 0-0)

Érsekújvár, Zimný štadión, játékvezetők: Milan Adamec, Róbert Müllner, Jozef Valo, Michal Orolin

HC Nové Zámky: Košarišťan (Glosár) – Andersons, Kudla, Hain, Juraško, Novák, Ordzovenský, Hatala, Henderson, Hruška, Štrauch, Nejezchleb, Jurik, Zboŕil, Ručkay, Rogoň, Urban, Bajtek, Slávik, Fábry, Jakúbek, Vezetőedző: Milan Jančuška

DVTK Jegesmedvék: Vay (Adorján) – Crawford, Kiss, Milam, Szirányi, Slovák, Láda, Vojtkó, Miskolczi, Galanisz, Magosi, Pance, Kulmala, Vas, Somogyi, Harrison, Loiseau, Ritó, Hajós, Vincze, Vezetőedző: Glen Hanlon

0-1 21:27 Miskolczi (Magosi, Crawford)

0-2 22:17 Vas

0-3 33:12 Vas (Pance)

Statisztika

Lövés 43-32

Védés 29-43

Büntetés percek 45-38

Értékelés

Glen Hanlon: Büszke vagyok a játékosaimra, hogy ilyen nagyszerű teljesítményt nyújtottak, valamint szurkolóinkra, hogy elkísértek és támogattak minket. Remek atmoszférában jó mérkőzést játszottunk.

Jergus Bača, segédedző: A mai napon egy rendkívül szervezett ellenféllel találtuk szembe magunkat. Rengeteg kapuralövési kísérletünk volt, de igazán nagy helyzetet sajnos nem sikerült kialakítanunk.

A forduló további mérkőzései

MHK 32 L. Mikulaš – HK Nitra 0-5

MAC Újbuda – MsHK Žilina 2-3 h.u.

Dukla Trenčín – HC Košice 3-1

HC’05 Banská Bystrica – HKM Zvolen 3-2

HK Poprad – HC 07 Detva 4-0

HK Orange 20 – HC Nové Zámky (október 30.) 3-4 b.u.

Forrás: dvtk.eu

DVTK-Jegesmedvék: Akár még védőt is igazolhatnak Miskolc - Szerdán este Érsekújváron küzd a DVTK Jegesmedvék Tipsport-ligás hokicsapata. A piros-fehérek az élcsoporthoz tartozó HC Nové Zámky vendégeként 18 óra 30 perctől lépnek jégre. Gyorsan történt A napokban több személyi változás is történt a Macik háza táján. Nagy Ádám általános igazgató... Tovább a cikkhez

DVTK Jegesmedvék: későn jött a feltámadás Miskolc - A liptószentmiklósi csapat elvitte Miskolcról mind a három pontot. A jégkorong TipSport Liga keretében a 18. mérkőzését játszotta tegnap este a DVTK Jegesmedvék csapata, ellenfelük az a liptószentmiklósi gárda volt, akik ellen fordított párosításban, szeptember 27-én első idegenbeli győ... Tovább a cikkhez

Vay Ádám a DVTK Jegesmedvék játékosa Miskolc - Vay Ádám személyében magyar válogatott kapust igazolt a DVTK Jegesmedvék. Az AHL-t és ECHL-t is megjárt 24 éves hálóőr a hétfői napon csatlakozik a kerethez. - Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a DVTK Jegesmedvékhez csatlakozhatok - mondta Vay Ádám, a DVTK Jegesmedvék új igazolása.... Tovább a cikkhez

DVTK Jegesmedvék: Magosi a ráadásban döntött Miskolc - Péntek este hazai környezetben szerepeltek a Macik, akik a sírból nyertek. A jégkorong Tipsport Liga 17. fordulója a gyetvaiak „személyében” verhető ellenfelet hozott Miskolcra. A DVTK Jegesmedvék nyolc vesztes találkozó után rossz sorozatuk megszakítását tűzték ki célul maguk elé. Gól... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA