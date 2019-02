DVTK Jegesmedvék: Ponttalan idegenbeli kirándulás

A forduló előtt a házigazdák a negyedik helyen álltak a táblázaton (99 pont), a Macik a hetediken (85 pont). A miskolciak közül az egyedüli hiányzó az egyik bekk, Láda B. volt.

Hét kiállítás

Az első emberelőny viszonylag korán, 19 másodperc után jött, Bondra ült ki a szlovákoknál a büntetőpadra. A piros-fehérek az idő mintegy felét töltötték a hazai kapu előtt, de nem tudták kisakkozni a poprádiakat. A korongot birtokló játékos sokat nem gondolkodhatott, hogy hova passzoljon, mert hamar jött valaki az ellenféltől, aki odapiszkált, zavart. Alberté volt az első DVTK-s kiállítás, akit Harrison is követett, így 11 másodpercig kettős emberhátrányban hokiztak a Medvék. A fehér-kékek helyzetet összehoztak, gólt ők sem. Ritó, Milam, valamint Svitana előtt is adódott egy-egy alkalom arra, hogy előnybe juttassák csapatukat, de a kapusok ezt keresztül húzták. Bellus is jó helyen volt, amikor ziccerbe került, de középről úgy lőtt, hogy Vay útját tudta állni a pakknak. Vasé volt a harmadik népkerti „kétperces”, és Miller addig dédelgette a játékszert, amíg a bal oldalról befelé húzva be­zúzta azt a miskolci kapuba (1–0). Macík ment a harmadban ötödikként kényszerpihenőre, az 5 a 4 elleni szituációból a Jegesmedvék semmit sem tudtak kihozni. Szirányi és Brejcák is behibázott, a maradék idő már kevés volt bármire is a 4 a 4 elleni játékban.

Kiegyenlített meccs

Az első szünet után az áthúzódó kiállítások miatt maradtak hiányosan a csapatok, az egyik poprádi helyzet után a miskolciak kapuját kellett visszaigazítani a helyére. A 24. percben Galanisz lendületesen húzott el a bal oldalon, őrzője mellett, megkerülte a kaput, s mielőtt Vosvrda átért volna a hosszú oldalra, a DVTK csatára behúzta a korongot a bal kapufa tövénél (1–1). Egál létszámban is fel tudtak állni a poprádi harmadban a piros-fehérek, közben hazai akciónál Vaynak kellett a kesztyűssel lenyúlnia a jégre. A DVTK-s portásnak fekve, félspárgában is hárítania kellett, a maroknyi magyar szurkolótábor hangját is lehetett hallani. Ebben a játékrészben jobban ügyeltek a játékosok arra, hogy ne kövessenek el felesleges szabálytalanságot, amellyel a kiállítással hátrányba hozzák a csapatukat. A 31. percben Miskolczi kínálta meg távolról a poprádi kapust, aki azonban szépen lekapta a pakkot a levegőből. Vas kisbüntetését is túlélték a vendégek, hogy az állás nem változott, abban a kapusoknak is szerepük volt. Kiegyenlített volt a mérkőzés, így 1–1-gyel korcsolyáztak a játékosok újra az öltözőbe. Az addigi statisztika szerint, a kapura lövésekben 29–19-re vezetett a Poprád, de ez csak ennyit jelentett, többet nem.

Kevesebben voltak

Páros kiállítással indult a harmadik felvonás (Miller és Loiseau ült ki a büntetőpadra), ami megint több energiát, munkát kívánt a jégen lévőktől. Szabálytalan volt Galanisz is, a kettős hátrányba kerülő Macik azonban jó védekeztek. Folyamatosan kevesebben voltak a Jegesmedvék a jégen, Milamot is kiküldték a bírók, de Vay és a többiek mindent megtettek azért, hogy ne kerüljenek gólhátrányba. A miskolciak kapusa a tátraiak egyik gyors ellenakciója után is szenzációsan védett, egyik hazai csatár sem tudott túljárni az eszén. Az 53. percben aztán Palocko közelről, estében emelt a miskolci kapuba (2–1), megtört tehát a góltalanság. Minerrel voltak kevesebben a poprádiak, aztán Harrison és Tavoda taszigálta egymást, amikor Vosvrda már a korongon feküdt. Előbbi később egy büntetést is „beszedett”, nem éppen a legjobbkor. A Macik is hokizhattak még fór­ban, de nem tudták kihasználni, aztán 59:29-nél Glen Hanlon kért időt. Hatan lettek a DVTK-sok, üres maradt a kapujuk, de egyenlíteni már nem tudtak.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv: HK Poprad – DVTK Jegesmedvék 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)

Poprád, 1317 néző. V.: Stano, Korba – Frimmel, Vyleta (szlovákok).

HK Poprad: Vosvrda – Miner, Brejcák, Bondra, Miller 1, Svitana – Fabian, Petran, Buzzeo, Heizer, Palocko 1 – Tavoda, Salija (1), Takác, Zagrapan (1), Abdul – Karalahti, Mlynarovic, Macík, Kundrík, Bellus. Vezetőedző: Roman Stantien.

DVTK Jegesmedvék: Vay – Crawford, Kiss, Pance, Vas, Kulmala – Szirányi, Vojtkó (1), Harrison, Loiseau, Magosi – Gőz, Milam, Miskolczi, Galanisz 1, Somogyi (1) – Albert, Hajós, Ritó. Vezetőedző: Glen Hanlon.

Kiállítások: 12 perc + 10 perc fegyelmi (Buzzeo), illetve 18 perc.

Frantisek Stolc másodedző: – A meccs előtt tudtuk, hogy jó formában lévő csapattal fogunk játszani. Az volt a tervünk, hogy nagy nyomást helyezünk a védelmükre, egy ilyen helyzetnek köszönhetjük a győztes találatunkat.

Glen Hanlon: – Jó mérkőzést játszottunk annak ellenére, hogy az ellenfelünknek több kapura lövése volt, mint nekünk. Mindkét csapat nagy sebességgel, kombinatívan játszott, ezért élvezetes volt a meccs. A kapusok is remek teljesítményt nyújtottak. Érezhető volt, hogy a záró játékrészben egy gól fog dönteni. Sajnos ezt nem mi szereztük, de most is büszke vagyok a csapatomra, mert jól küzdöttünk.

