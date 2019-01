DVTK Jegesmedvék: Pirosak és zöldek csatáznak, a nyertes jutalma a bronzérem

A DVTK Jegesmedvék együttese a szlovák alapú Tipsport Ligában szerepel, az FTC-Telekom pedig az itthoni Erste Ligában vitézkedik, a csapatoknak így hazai földön nincs találkozási pontjuk. Kivétel a Magyar Kupa és a kivétel, mint tudjuk, erősíti a szabályt: a miskolci jégcsarnokban kedden 17 óra 30 perctől az utóbbi sorozat harmadik helyéért indulnak csatába.

Harcos erényekkel

A miskolciak vasárnap este jó hangulatban utaztak haza Nyitráról, ahol a hosszabbításban arattak 2-1-es sikert, így két ponttal gazdagították egységeik számát.

– Ugyanúgy készülünk a keddi találkozóra, ahogy a többi mérkőzésre – jelentette ki lapunknak Glen Hanlon, a hazaiak kanadai nemzetiségű vezetőedző. – Igyekeztünk tisztességesen felkészülni és a ránk annyira jellemző játékot mutatva szeretnénk begyűjteni a bronzérmet. Meg kell említenem, hogy közel álltunk a döntőbe jutáshoz is, ez azonban sajnos nem jött össze nekünk. A harmadik helyért folyó csatát a két csalódott csapat mérkőzésének is nevezhetjük, de arra törekszünk, hogy napról napra jobb csapattá kovácsolódjunk össze. Ezt a mérkőzést is ilyen alkalomnak tekintjük, újabb lehetőségünk van arra, hogy fejlődjünk. Természetesen nekünk a szlovák liga jelenti a prioritást, de ezt a meccset sem szabad félvállról vennünk. A Ferencváros jó csapat, ezt bizonyítja az alapszakaszban kiharcolt győzelmük is. Mi ugyanazokat ez erényeinket akarjuk csillogtatni, amelyekkel a Tipsport-sorozaton egyre jobb teljesítményeket mutatunk fel.

Várja a kezdést

A Jeges macik vasárnap este hosszabbításos győzelmet arattak Nyitrán, ahol Vas János az első sor támadósorának tengelyében erősítette együttesét.

– Kedden este egészen biztosan kemény, küzdős, hajtós meccset fognak látni a nézők, akik bizonyára megtöltik a lelátókat, hiszen a mindenkori miskolci és ferencvárosi alakulat összecsapása mindig fontos esemény – közölte Vas János, a diósgyőriek eddigi legeredményesebb pontszerzője. – Fontosnak tartom, hogy ne adjunk majd teret a Fradinak, és teljesen kényszerítsük rá őket arra a játékra, amit mi akarunk látni a jégen. Az tiszteletet parancsol, hogy a zöld-fehérek megnyerték az Erste Liga alapszakaszát, ehhez a magam és a csapatunk nevében is gratulálok. Nagyon várom már a kezdést, mint minden alkalommal, ezúttal is meg akarjuk mutatni, hogy mit tudunk.

A Magyar Kupa döntőjét szintén kedden rendezik, 20 órától Székesfehérváron csap össze a Fehérvár AV 19, illetve a MAC Újbuda.

Kolodzey Tamás

Tóth Adriánnak furcsa lesz

Az elmúlt szezonban még a miskolciakat erősítette Tóth Adrián, aki tavaly nyártól a fővárosiaknál szolgál.

– Sajnos csak bronzmeccset játszunk – mondta lapunkban a csatár. – Megmondom őszintén, hogy ez a mérkőzés egyik csapatnak sem létfontosságú, de le kell játszani. Nekem furcsa lesz a régi csapattársak ellen jégre lépni, de majd kikapcsolom az érzéseimet és nem foglalkozom ilyen zöngékkel. A meccstől mi nem várunk semmi különöset, és ugyanúgy készültünk rá, mint bármelyik másikra.

