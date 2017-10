DVTK Jegesmedvék: Nyerni mennek az FTC-hez

Az Erste Liga keretében sorra kerülő meccs késői kezdésének oka a televíziós közvetítés.

– Nehéz helyszín, nehéz mérkőzés – mondta Miskolczi Márk, a piros-fehérek csatára. – A Fradi edzője jól ismeri a ligát és minket is, de mi is őket, ennek jegyében abban bízom, hogy győztesen jövök majd haza. Az tény, hogy a szokatlan időpont nem családbarát, nekünk azonban igazodnunk kell a kiíráshoz, az persze tény, hogy hajnalban érünk haza, de ha nyerünk, gyorsan fognak telni a buszban a percek.

Koncentráltan

A Macik mestere, Mikael Tisell ugyanolyan kiváló játékot vár csapatától, mint pénteken este a MAC Budapest ellen:

– Kíváncsian várom a találkozót. Amikor legutoljára játszottunk velük, sikerült győznünk, de szerintem a hétfői játékhoz máshogy fognak hozzáállni, így egy percig sem bízhatjuk el magunkat. A Fradi nagyon erősnek bizonyult hazai pályán, négy meccs alatt 25 gólt szerzett, ami igen szép teljesítmény, ezért nagyon fontos, hogy felkészülten álljunk ki ellenük. Legjobb teljesítményünk szerint akarunk játszani, reményeim szerint sikerül megütni a legutóbbi összecsapásunk színvonalát.

Bíró Ignác, a miskolciak szakmai igazgatója is véleményt formált a rangadóról, sőt kérésünkre mérlegre tette a Magosiék által eddig nyújtott produkciót is:

– Eddig a várakozásaimnak megfelelően alakul a csapat játéka, a játékosok meccsről meccsre egyre érettebb jégkorongot mutatnak be. Az itthoni mérkőzéseket rendre megnéztem, az idegenbeliek közül Csíkszeredán és Brassóban voltam ott, hiszen nekem is vannak utánpótlás csapataim. Szakmai szempontokat mérlegre téve elégedett vagyok azzal, amit együttesünk mutat. Ami pedig a Ferencvárost illeti: annak nincs különösebb jelentősége, hogy hazai környezetben vagy vendégként küzdenek az alakulatok. A DVTK már bemutatta, hogy idegenben is mindenhol győzelemre tör, teljesítménye vendégségben is egyenletes, így bizakodással várom az összecsapást és hiszek a sikerben.

Sok jégidőt kap

A borsodiak soraiban jól játszik a támadó Ritó László, aki így vélekedett:

– A Fradi évről évre jobb. Velük eddig egyszer találkoztunk, kupameccsen 5-0-ra nyertünk, de ebből nem lehet kiindulni. Most biztosan nehéz meccs vár ránk, de ha úgy adjuk elő, mint a Visegrád Kupában Zsolnán és a MAC Budapest ellen Miskolcon, akkor semmilyen gond nem lesz. Nekem jól megy a játék, elegendő időt lehetek a jégen, szóval nincs okom a panaszra.

ÉM-KT

