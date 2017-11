DVTK Jegesmedvék: Nincs elengedett mérkőzésük

A hétvégén a Kontinentális Kupa 3. köre keretében az olaszországi Bolzano megye Collalbo városában három csoportmérkőzést vív a DVTK Jegesmedvék hoki­csapata. A Ritten Arena az ausztriai Innsbrucktól mintegy 70, Milánótól pedig 200 kilométerre található, így logikus választás volt, hogy a klub a Budapest–Milánó–Bergamo repülőjáratot (és onnan az autóbuszt) választotta közlekedési eszközül, bár a kirándulás így is „belekerül” kilenc órába.

Kicsivel jobbak

A piros-fehérek kedden este sikerrel vették a Visegrád Kupa elődöntőjének első felvonását, amelyről a szerdai sajtótájékoztatón ezt mondta Mikael Tisell, a csapat vezetőedzője:

– Az ellenfelünk, a HK Poprad szintén sikeres akart lenni, felkészültek belőlünk, de mi testben és lélekben is nagyon ott voltunk a jégen. A speciális játékhelyzetekben jól működtünk, de mindig azt hangsúlyozom a fiúknak, hogy rendre csak egy kicsivel kell jobban védekezniük, jobban lőniük, fegyelmezettebbnek lenniük, és ugyanez vonatkozik a fóros és a hátrányos helyzetekre. A sorozat jó, és a főszereplőink a pluszterhelés révén majd a válogatottnak is nyilván hasznot húznak majd.

Kérdésre válaszolva – mely szerint milyen eséllyel vágnak a Kontinentális Kupa újabb körének – a szakvezető így felelt:

– Ez már a következő szint Brassó után. Tiszteljük ellenfeleinket és alázattal állunk a feladathoz. Mostani riválisaink kicsivel jobbak a Visegrád Kupa csapataitól, vagyis lesz esélyünk, hiszen egyébként is bele fogunk szállni a meccsekbe. Természetesen kalkulációt is végeztünk, át- és megnéztünk mindent, amit csak lehetett. Elsősorban a kazahokat próbáltuk feltér­képezni, hiszen velük kezdünk, a másik két csapatot pedig látni fogjuk és az ottani tapasztalataink alapján készülünk fel, dolgozzuk ki a taktikát. Nincs kiemelt vagy elengedett meccsünk, de nincs biztosra vehető akadályunk sem.

Előrevisznek

Az olaszországi túráról kifejtette véleményét Galanisz Nikandrosz, a Jegesmedvék első sorának gólerős csatára is:

– Mindenből sok jut nekünk osztályrészül. Sokat fogunk utazni, aztán a három nap alatti három kemény mérkőzés is sok. Nagy terhelésnek leszünk kitéve, de erővel egészen biztosan bírni fogjuk a tempót és már abban is van rutinunk, hogy miként kell kihozni magunkból a legtöbbet. Jó formában vagyunk, így senkitől sem tartunk.

A DVTK-tól kapott információ szerint várhatóan hetven–nyolcvan szurkoló lesz jelen a tornán, de ha vasárnap este dől el az együttes továbbjutása, az is lehet, hogy „pótlólag” további Maci-szimpatizánsok kelnek útra. Az érdeklődők az elektronikus jegyértékesítés révén szerezhetik be bilétá­ikat, és minden bizonnyal vasárnap délután a helyszínen is kaphatnak majd jegyet, a 2000 férőhelyes csarnokban valószínűleg nem lesz telt ház.

A DVTK Jegesmedvék utazó kerete

Kapusok: Adorján, Kiss B.

Védők: Rusk, Leppanen, Rantanen, Láda B., Joe, Vojtkó, Ruikka, Köllő.

Csatárok: Magosi, Miskolczi, Galanisz, Sakaris, Vas, Kulmala, Berta, Tóth A., Pavuk, Tóth G., Ritó, Albert T.

