DVTK Jegesmedvék: Nagyon szeretnek versenyezni

A Macik 18 óra 30 perctől a Fehérvári Titánok vendégeként veszik fel a küzdelmet, és a papírforma alapján biztos várományosai a 3 pontnak. Már csak azért is, mert a piros-fehérek bizonyára kipihenték a brassói Kontinentális Kupa meccseinek fáradalmait. Megállni azonban nem tudnak, újabb roham vár rájuk, kétnaponként ötször lépnek a nagyérdemű elé.

Jót tett a szívüknek

A csütörtöki sajtótájékoztatón Mikael Tisell vezetőedzőjük megjegyezte:

– A romániai tornán a spanyolok ellen érezhetően jobbak voltunk, majd a szerbekkel szemben egy fokkal már nehezebb feladatot oldottunk meg, míg a házigazdákkal különleges csatát vívtunk. A csoportelsőséget eldöntő összecsapás – szemben az Erste Ligával – azért került a megismételhetetlen kategóriába, mert javításra nem volt mód. A nyomást azonban elviseltük és kapott gól nélkül diadalmaskodtunk.

Arra a kérdésre, hogy a zsinórban aratott győzelmeik után miként tudja tűzben tartani fiait, a szakember ezt válaszolta: – Ez a gárda csapatként és egyénileg is nagyon szeret versenyezni. Egyesével vesszük a meccseket, ezért szóba sem hozzuk a nemzetközi kupa november közepére kiírt olaszországi fordulóját, rendre kis célokat tűzünk magunk elé. Szeretünk közösségileg és „magányosan” is küzdeni. A Vasas elleni Magyar Kupa-találkozón például kipróbáltunk egy új felállást, közben a fiúk kardiógyakorlatot végeztek, jót tett a szívüknek az összecsapás, most pedig jöhetnek a Titánok.

A fejében megvan

A svéd nemzetiségű mestertől kulisszatitkokra is választ kértünk: például arra, hogy milyen elvek alapján rotálja a kapusaikat és miket vesz figyelembe négy soruk összeállítása előtt.

– Szóval Adorján vagy Kiss Bence? Ennek eldöntése előtt mindig konzultálok a kapus­edzőnkkel. Adorján az első számú portásunk, de Kisst is igyekszünk felépíteni, ezért fejlődése érdekében mindig megtaláljuk a neki fontos mérkőzéseket, és azt kell mondanom, hogy egyre többet fog védeni. Ami pedig a mezőnyjátékosokat illeti: az edzésmunka, a képességek és a látottak alapján a fejemben megvan, hogy ki és melyik posztra alkalmas, és miután ezt megállapítottam, utána már nem variálok. Ha jól működik valami, és esetünkben ez látszik, akkor a kialakult szerkezetet nem bolygatom meg, persze lehetnek kivételes esetek, mint például a Vasas elleni kupameccsen. Most megint nagy sorozat vár ránk, így valamennyi játékosunkra szükségünk van és még sérülésből visszatérőnk is lesz.

Jól megértik egymást

Tóth Adrián fontos láncszeme a DVTK Jegesmedvék csapatának: a csatár szinte mindig átlag fölött teljesít és az eddig látottak alapján arról is meggyőzte szakmai stábját, hogy érdemes volt a holtidényben néhány hónapra Új-Zélandra elengedni.

– Nagyon jó érzés mindig nyerni, és szerencsére mostanában nagyon régen kaptunk ki – vette át a szót a támadó a péntek esti fellépésüket felvezető beszélgetésen. – Mindenki ellen fontos a 3 pont begyűjtése, Székesfehérvárott is ez a célunk. A sorsolásunk papíron most könnyebb, de a jégkorongban szinte minden mérkőzés ki-ki csatát hoz. Nagyon örültem a brassói mérlegünknek, három meccs, három siker, mindössze egy kapott gól. Ez sport, így nem tudom megmondani, hogy mit csináltunk jobban vagy ügyesebben, mint máskor, egyszerűen domináltunk, irányítottunk, végig bírtuk fizikailag, minden részlet kedvezően alakult nekünk. Arra törekszünk, hogy meccsről meccsre haladjunk előre, növeljük pontjaink számát, annak pedig nincs jelentősége, hogy én hányadik sorban kapok helyet. Mi a harmadikban hasonló játékstílust képviselünk, kiválóan megértjük egymást, a teljesítményünk minősége nem függ a sorokba való besorolástól.

