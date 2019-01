DVTK Jegesmedvék: Megszenvedtek a győzelemért

A kezdés előtti nagy kérdést az adta, hogy a Macik betegséggel és sérüléssel bajlódó sportolói közül kik tudják vállalni a játékot és kik lesznek a hiányzók. Az erőltetett menetet teljesítő miskolci gárda ezúttal tizenkilenc játékost vonultatott fel, köztük volt Lövei Dávid, az U18-as gárda tagja, aki először játszott a felnőttek között.

Kiska mentett

Tilos felszabadítások és Vay védései jelentettek eseményt az első percekben. A 7. percben Magosi egymás után háromszor került lövőhelyzetbe, de egyszer sem találta el jól a korongot. A 11. percben ziccert puskázott el a vendégcsapat, két támadó ment egy védőre, az akció végül azért feneklett meg, mert R. Varga a korong fölé ütött. Aztán Somogyi kapta ajándékba a korongot, de nagyon elnézte a ketrecet. A 15. percben Pance lépett ki egyedül, a kaput azonban ő sem találta el. Pillanatokkal később Kiska a gólvonal előtt mentett, segítette ki kapusát, akin már túljutott a játékszer.

Már csak 6 másodperc volt hátra amikor a ,,büntijéből” visszatért Somogyi balról kinézte magának Crawfordot. A védő kicsit lopta a távolságot, majd jobbról, 4 méterről a jobb alsó sarokba bombázott (1-0). A középső szakaszban Richard Huna kétszer is bekanalazhatta volna Vay mellett a korongot, közelről azonban nem járt szerencsével. Emberhátrányát megúszta a DVTK, majd egyenesbe kerültek a piros-fehérek. Sok hiba csúszott a játékba, az iram és a küzdelem viszont felülmúlta a péntek estit. A 33. percben Tamási tette meg azt a szívességet a Jegesmaciknak, hogy abszolút helyzetét elpuskázza, így maradt az előny. A hazaiaknál feltűnő volt a gyakori korongeladás, a saját ketrec előtti bizonytalankodás, Magosiéknak szerencséjük volt, hogy őrizték fórjukat. A harmad végén Galanisz tört ki, átadás helyett lövést választott, és ez lett a veszte.

A ketrec mellé

A 42. percben Nádasdi a kék vonal közeléből tüzelt, korongja pedig a jobb kapuvasról vágódott a bal sarokba (1-1). A túloldalon Harrison került ,,százegy” százalékos szituációba, de nem tudott élni vele, csúnyán a ketrec mellé tüzelt. A 47. percben Harrison kevert a kapu mögött, az érkező Gőz elé tálalt, a védő pedig közelről a bal oldali kapuvas tövének segítségével szerzett előnyt csapatának (2-1). A 49. percben Somogyi kiállítását 16 másodperc alatt megbosszulták a vendégek: Kurali korongja Vay oldaláról ment be (2-2), végül az 58. percben Pance közép távolról tett pontot a ,,szenvedés” végére (3-2).

Kolodzey Tamás

A vasárnapi jegyzőkönyv: DVTK Jegesmedvék – MHk 32 Liptovsky Mikulás 3-2 (1-0, 0-0, 2-2)

Miskolc, 1015 néző. V.: Loksik, Kalina, Orolin, Konc (szlovákok).

DVTK Jegesmedvék: Vay – Crawford 1, Kiss D., Pance 1, Galanisz (1), Kulmala – Szirányi, T. Slovák (1), Harrison (1), Loiseau, Magosi – Gőz 1, Milam, Vojtkó, Miskolczi, Somogyi (1) – Láda B., Lövei – Adorján (kapus). Vezetőedző: Glen Hanlon.

MHk 32 Liptovsky Mikulás: Kislitsyn – Kurali 1, Suchy, Kriska, Robert Huna, Richard Huna – Nádasdi 1, Baca, R. Varga, Tamási (1), Uram – Lendák, Mezovsky, Stevuliak, Piatka, Sukel – Nemec, Fereta (1), Osko, Uhrik, Ziak – Holly (kapus). Vezetőedző: Anton Tomko.

Kiállítások: 10, ill. 6 perc.

Strenk Hunor, másodedző: – Nem volt szép a találkozó, de a sok sérültünk és betegeink miatt most a legfontosabb a győzelem megszerzése volt. Ez egy izzadtságszagú mérkőzésen sikerült nekünk. A hátvédektől két gól érkezett és pozitívum Lövei Dávid bemutatkozása is.

Anton Tomko: – Ez volt a harmadik olyan meccs, amelyet egy góllal buktunk el a Miskolc ellen. Jó tempóban kezdtünk, de az első harmad vége előtt gólt kaptunk. A második 20 percben sok lehetőségünk volt, de Vay remekül védett. A harmadik bekapott gólunkat egy nagy hibánk előzte meg. Nem voltunk rosszabbak, mégis pont nélkül maradtunk.

A pénteki jegyzőkönyv:

A technikai okok miatti korai lapzárta eredményeként szombati lapunkban nem tudtuk közölni a péntek esti mérkőzés jegyzőkönyvét.

DVTK Jegesmedvék – HC 07 Detva 1-2 (0-0, 1-1, 0-1)

Miskolc, 1125 néző. V.: Kalina, Stefik – Bogdan, Chudada (szlovákok).

DVTK: Vay – Crawford, Vojtkó, Pance, Miskolczi, Kulmala – Szirányi, T. Slovák, Harrison, Loiseau, Magosi – Gőz, Milam (1), Ritó (1), Galanisz, Somogyi 1 – Adorján (kapus). Vezetőedző: Glen Hanlon.

HC 07 Detva: Zalivin – Martin Chovan, Betker, Scurko, Murcek, Matus Chovan 1 – Sladok, Hrasko, Hodgson, V. Fekiac, Zilka – F. Fekiac, Gachulinec, Tibensky (1), Gaspar, Kral – Simon, Jendrol, Surovy 1, Valent (1) – Petrik (kapus). Vezetőedző: Josef Turek.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc, plusz 10 perc fegyelmi (Tibensky).

Glen Hanlon: – Gratulálok az ellenfelünknek a győzelemhez és a három ponthoz. Jól védekeztek és a kapusteljesítményük is remek volt. Egy lőtt góllal kevés mérkőzést lehet megnyerni, nekünk sem sikerült. Ezúttal is kialakítottuk a helyzeteinket, de ezeket nem tudtuk kihasználni, mert sajnos az emberelőnyös játékunk sem működött. A sérültek és a betegek száma nem lehet kifogás a vereségre, hiszen a gyetvaiaknál is akadtak olyan játékosok, akik nem tudtak jégre lépni.

Josef Turek: – Örülök a három pontnak és annak, hogy végig nagyon fegyelmezett játékot mutattunk be. Az első találatot a hazaiak szerezték, de nem adtuk fel és idegenben jó játékkal megfordítottuk az eredményt. A kapusunk kiváló teljesítményt nyújtott.

