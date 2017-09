DVTK Jegesmedvék: Kupacsata a Ferencvárossal a Népkertben

A DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapata kedden jelentette be, hogy ebben az évadban is náluk szerepel a kanadai Colin Joe. A 29 éves védő tavaly mutatkozott be a piros-fehéreknél, és bár a szezon elején kézsérülése miatt két hónapot kénytelen volt kihagyni, a ligaküzdelmek hajrájában, rájátszásában már csapata rendelkezésére állt, mind a 17 play-off meccsen jégre lépett, így aktív részese volt az aranyérmet szerzett együttesnek.

A védő – a tavalyi sérülésével, kézsebészeti beavatkozásával összefüggésben – a nyár folyamán újabb műtéten esett át, ugyanis a korábban szilánkosra tört ujjából csak így lehetett eltávolítani az operáció során odakerült fémeket, csavarokat.

Kapcsolatban

Colin Joe szerződtetésével a DVTK Jegesmedvék ötödik légiós helye kelt el (a kanadai Sakaris mellett három finn, Rantanen, Leppanen és Kulmala számított eddig külföldinek), vagyis már csak egy ilyen be nem töltött státuszuk van a Maciknak. És hogy miért Colin Joe-t, és miért éppen most igazolták le a piros-fehérek?

– Végig kapcsolatban voltunk Colin Joe-val, neki is voltak más lehetőségei, és mi is keresgettünk, de végül úgy alakult, hogy visszatér hozzánk, ami azért is öröm, mert biztosan tudjuk, hogy egy kiváló csapatember lett újra a közösségünk tagja – válaszolta Nagy Ádám, a DVTK Jegesmedvék csapatvezető menedzsere, aki arra a kérdésre, hogy a hatodik üres légiós státusz betöltésére vonatkozóan van-e valamilyen céldátum, például a három hét múlva esedékes Kontinentális Kupa selejtezője, ezt felelte: – Nincs időkényszer, ha lesz jó lehetőség az erősítésre, akkor igyekszünk ezzel élni.

A Zsolna ellen

Colin Joe a hétvégén érkezik meg Magyarországra, és a jövő szerdán a Visegrád Kupa-negyeddöntő első meccsén, Zsolnán, a MsHK Zilina elleni mérkőzésen térhet vissza a DVTK Jegesmedvék együttesébe.

Mikael Tisell, a DVTK Jegesmedvék vezetőedzője: – Először is: biztos vagyok benne, hogy ez a mostani nem lesz egy egyszerű mérkőzés, de szeretnénk úgy folytatni, ahogy eddig, mivel ez egy fontos meccs a számunkra, egy nagyon jó csapat ellen. Belenéztünk a Ferencváros játékába, és a látottak alapján kemény meccsre készülünk, hiszen a liga élvonalába tartozó csapatról van szó, akik eddig a legtöbb gólt szerezték. Mindenesetre keményen dolgozunk, a srácok elkaptak egy jó ütemet az elmúlt pár meccsen, amit nagyon remélem, hogy folytatni tudunk. Az elmúlt mérkőzéseken nagyon jó volt a védelmünk, és a támadások is jók voltak, és mindezekre szükség lesz egy olyan csapat ellen, mint a Fradi.

