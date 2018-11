DVTK Jegesmedvék: Kezdődik a novemberi rohanás

A DVTK Jegesmedvék együttese a 22. forduló keretében kedden 17 órától a pöstyéni arénában a HK Orange 20 „fedőnévre” hallgató szlovákiai U20-as válogatott vendégeként lép jégre.

Az utazás-meccs-utazás fordulatszámot már felvették a fiúk, szerencsére egyébként sincsenek egy-két ezer kilométeres útjaink.” Nagy Ádám

Bírniuk kell

– Játékosaink felkészülve várják a novemberi nagy rohanást – mondta Nagy Ádám, a piros-fehérek általános igazgatója. – A múlt héten volt egy rövid pihenő, bár a válogatottban is érdekelt tagjaink két mérkőzést játszottak, a harmadik ugyanis a jég használhatatlansága miatt elmaradt a Négy Nemzet Tornáján. Sportolóink profik, bírják a sorozatterhelést, mert bírniuk kell a november 13-30. közötti szakaszt is. Az utazás-meccs-­utazás fordulatszámot már felvették a fiúk, szerencsére egyébként sincsenek egy-két ezer kilométeres útjaink. A szünet alatt a kisebb sérültjeink felépültek, így a keretünkben levő valamennyi hokistánk Glen Hanlon vezetőedző rendelkezésére áll. Arra a kérdésre, hogy a papíron kötelező győzelmet várják-e a sereghajtó otthonában, a diósgyőriek második embere így felelt: – Mi minden összecsapásunkat meg akarjuk nyerni, tehát a kedd estit is. Nincsenek könnyű találkozók, valamennyi nehéz, a táblázaton elfoglalt helytől függetlenül. Azzal mindenki tisztában van, hogy az első perctől az utolsóig száz százalékot kell nyújtani az eredményességhez, a szlovák ligában másképpen nem lehet helytállni.

Versenyhelyzet

A kapus Vay Ádám szűk három hete érkezett a miskolci klubhoz. – Kiválóan érzem itt magam, jó döntést hoztam, amikor a Jegesmedvéket választottam – közölte a csaknem két méteres hálóőr, aki a magyar válogatott hálóját is sokszor védte már. – Beilleszkedésemmel semmi gond nem volt, már csak azért sem, mert társaim döntő többségét jól ismerem. A liga gyors, pörgős, a találkozók kiszámíthatatlanok, ezt a körbeverések és a váratlan eredmények is alátámasztják. Annak örülök, hogy a bemutatkozásom jól sikerült, első fellépésemen egyszer sem került a korong csapatunk kapujába. Vay Ádámtól arra is választ kértünk, hogy a vezetőedző mikor közli az általa a ketrec elé állítandó portás nevét, mire ezt a választ kaptuk: – Velem, velünk Farkas Tamás kapusedző tudatja a határozatot. Az a gyakorlat, hogy a mérkőzést megelőző napon már tudjuk a kezdő nevét. Nekem egyébként mindegy, hogy engem, vagy Adorjánt nevezik meg, a jégkorongban ugyanis bármi történhet, állandóan versenyhelyzetben kell lenni, ez szükség esetén azonnali beküldést jelent. Jómagam ennek szellemében és tudatában edzek és hangolom magam a csatáinkra.

Kolodzey Tamás

A Tipsport Liga állása

1. HKM Zvolen 22 14 3 2 3 90-44 50

2. HC Kosice 21 14 – 1 6 74-46 43

3. HK Poprad 21 12 2 1 6 59-44 41

4. MHC Mikron Nové Zámky 22 12 2 1 7 57-45 41

5. HC ‚05 iClinic Banská Bystrica 21 12 1 3 5 56-48 41

6. HK Nitra 21 10 2 1 8 70-54 35

7. HK Dukla Trencin 21 10 2 1 8 53-44 35

8. MHK 32 Liptovsky Mikulás 22 8 2 1 11 58-61 29

9. HC 07 Detva 22 8 1 2 11 52-69 28

10. MsHK DOXXbet Zilina 22 5 4 – 13 60-79 23

11. MAC Újbuda 21 5 1 5 10 54-71 22

12. DVTK Jegesmedvék 21 5 2 3 11 52-72 22

13. Szlovákia U20 17 – – 1 16 25-83 1

