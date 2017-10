DVTK Jegesmedvék: kétnaponta „vizsga”

A küzdelemsorozat 12. fordulója keretében a jégcsarnokban hétfőn 20 órakor kezdik a DVTK Jegesmedvék – SC Csíkszereda találkozót, amelynek esélyese a hazai együttes. A piros-fehérek jó passzban vannak, hiszen – a Magyar Kupában, a Visegrád Kupában, a Kontinentális Kupában és az Erste Ligában – zsinórban tizenötször nyertek. Magosiék sűrű hét elé néznek, hiszen hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap is jégre kell lépniük, vagyis negyvennyolc óránként szerepelnek.

A mester elégedett

– Elégedett vagyok a teljesítményünkkel – fogalmazott Mikael Tisell, a Jegesmacik svéd nemzetiségű vezetőedzője. – Jól és eredményesen játszottunk minden sorozatban, most arra törekszünk, hogy formánkat őrizzük meg és meneteljünk tovább. Legutóbb, pénteken este Székesfehérvárott a küzdeni tudó Titánokat vertük meg. Ugyan a hazaiak szereztek vezetést, de a kapott gólunk után feljöttünk és uraltuk a játékot. Annak külön örülök, hogy csak egy találatot kaptunk tőlük, korábban ugyanis hétszer vették be a kapunkat. A Csíkszeredával eddig kétszer meccseztünk, és vendégként, valamint hazai környezetben is diadalmaskodtunk ellenük. Kellő odafigyeléssel és koncentrált játékkal folytathatjuk szériánkat.

Szereti a közvetítést

A 20 órás kezdés ugyan nem szurkolóbarát, hiszen másnap munkanap lesz, de a televízió nagy úr, az élő közvetítés révén pedig az ország nyilvánossága is láthatja a csatát.

– Nekem fekszenek a televíziós meccsek, bár azzal különösebben nem foglalkozom, hogy jelen lesznek a kamerák – mondta Ritó László, a miskolciak harmadik sorának csatára. – Hiszen mindig ugyanúgy kell korongozni, ha sugároznak minket, ha nem, az eltérés csupán annyi, hogy ilyenkor, a találkozó másnapján általában kapok egy-két telefont, hogy látták a csapatot és engem is a képernyőn. Ami pedig a 18 vagy a 20 órás korongejtést illeti, teljesen mindegy, hogy mikor kezdődik egy meccs.

A támadótól azt is megkérdeztük, hogy mit vár az összecsapástól, amire így felelt:

– Hetek óta csak nyerünk és most is a győzelem kiharcolása a célunk. Nehéz meccsre számítok, de jó védekezéssel, a helyzetek értékesítésével, az emberelőnyös és -hátrányos helyzetekben való helytállással, továbbá taktikai fegyelemmel hoznunk kell a találkozót. Az meg lényegtelen, hogy a gólokat kik szerzik, hiszen a jégkorong csapatjáték.

Az Erste Liga állása:

1. MAC Budapest 14 10 – – 4 61-36 30 pont

2. DVTK Jegesmedvék 11 9 1 – 1 42-18 29

3. Ferencvárosi Torna Club 13 8 1 – 4 51-34 26

4. UTE 13 8 – – 5 39-33 24

5. SC Csíkszereda 11 6 – – 5 38-34 18

6. Dunaújvárosi Acélbikák 13 5 – – 8 34-40 15

7. ASC Corona Brasov 11 3 1 1 6 29-32 12

8. Fehérvári Titánok 12 3 – 2 7 36-56 11

9. EV Vienna Capitals 14 – 1 1 12 22-69 3

