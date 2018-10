DVTK Jegesmedvék: későn jött a feltámadás

A jégkorong TipSport Liga keretében a 18. mérkőzését játszotta tegnap este a DVTK Jegesmedvék csapata, ellenfelük az a liptószentmiklósi gárda volt, akik ellen fordított párosításban, szeptember 27-én első idegenbeli győzelmüket aratták. Az akkori 3-1-es Maci-sikert most is elfogadták volna a diósgyőri csapat szurkolói, mert egy hárompontos sikerrel – a hét folyamán elért két döntetlen után (amelyeken összesen három pontot kasszíroztak) – tovább folytathatták volna a pontgyűjtést a kedvenceik.

Találatok nélkül

Már az első perc elején emberfórhoz jutott a hazai együttes Uram szabálytalansága miatt, de a létszámelőny kevés volt ahhoz, hogy két percen belül kapura lőjenek a Jegesmedvék. Az első kaput eltaláló löketre, vagy inkább húzásra, az első harmad közepéig kellett várni, akkor Loiseau a ketrec mögül visszakorcsolyázva próbálta a gólvonal mögé gyömöszölni a pakkot, sikertelenül.

A kedvcsináló után nem sokkal Galanisz löketét hatástalanította Kislitsyn, majd Loiseau kombinált túl egy helyzetet: passzolni akart lövés helyett, aztán Vincze P. találhatott volna be a liptói ketrec elől. A 17. percben Loiseau magas lövésébe Harrison piszkált bele úgy, hogy a korong a ketrecben kötött ki, de magas bot gyanúja miatt következett egy kis videózás, ami igazolódni látszott, így maradt a 0-0.

Vendéggólok

A második játékrészben 5 másodperc elég volt ahhoz, hogy hazai lövést jegyezhessünk fel, de a vendégek ettől is többre jutottak, a meccsen az első valamirevaló akciójukat góllal fejezték be, Oskó tolta be Sukel kapu elé lőtt korongját, a 21. percben (0-1). Hamar jött a következő vendégfricska: két minutával később a két Huna összjátéka után Richard lőtte be a pakkot a kapu közepébe, Adorján lábai között (0-2). A folytatásban Magosi szépíthetett volna, de a ziccerben elhagyta a korongot. Aztán egy rossz csere után kapott kisbüntetést a DVTK, majd emberhátrányban veszélyeztettek és harcoltak ki kiállítást. Négy a négy ellen játszhattak a csapatok egy ideig, különösebb eredmény nélkül. A harmad végén ismét emberelőnyben voltak a hazaiak, és hiába találtak a kapuba, nem csökkent a hátrányuk, ugyanis elcserélték magukat, többen voltak a jé­gen, így az emberfórjuk eltűnt, kiállítást kaptak. A harmad hajrájában Sukel ugrott ki, a nagy helyzete közben Milam szabálytalankodott vele kisbüntetést érően.

A harmadik menetből valamivel több mint négy perc telt el, amikor Sukel bottal akasztással szerzett korongot a hazai kapu mögött, majd egy passz után az Uramtól visszakapott pakkot a felsővas alá küldte (0-3). Nem sokkal később ismét négy a négy ellen játszottak a felek, majd hazai szempontból öten a három ellen, de ez utóbbiból sem tudott gólt elérni a Diósgyőr. A piros-fehérek akárhogy is próbálkoztak, nem tudtak visszajönni a meccsbe a második harmad elejének rövidzárlata miatt, és az 57. percben Listiak közelről még bekotorta a negyediket. A következő minutában ugyan Harrison felvarrta a szépségtapaszt, majd Pance csökkentette kétgólosra a különbséget (2-4). A végén a hazaiak még a kapusukat is lehozták, és nagy nyomást adtak, de a feltámadás késeinek bizonyult.

ÉM-BCS

DVTK Jegesmedvék vs. MHk 32 Liptovský Mikulás (szlovák) 2-4 (0-0, 0-2, 2-2)

Miskolc, 1125 néző. V.: Snásel, Kalina (Smrek, Soltés) – szlovákok.

DVTK Jegesmedvék: Adorján – Crawford, T. Slovak, Miskolczi, Galanisz, Magosi – Szirányi (1), Vojtkó, Pance 1, Vas, Kulmala – Láda B., Milam (1), Somogyi, Loiseau, Harrison 1 – Ritó, Hajós, Vincze P. – Vay (kapus). Vezetőedző: Glen Hanlon.

MHk 32 Liptovský Mikulás: Kislistyn – Nádasdi, Mezovsky, Kriska, Richard Huna 1, Ronbert Huna (2) – Fereta, Horváth, Uram (1), Osko 1, Sukel 1 (1) – Kuráli, Suchy, Heikkila, Tamási, Piatka – Nemec, Baca, Listiak 1, Uhrik, Stevuliak – Batory (kapus). Vezetőedző: Anton Tomko.

Kiállítások: 16 perc, ill. 12 perc.

Glen Hanlon: – Gratulálok az ellenfélnek a három pont megszerzéséhez. A mérkőzés megnyeréséhez sokkal több lövésre, gólra lett volna szükség.

Anton Tomko: – Szeretném megköszönni a csapatnak, hogy így állt hozzá a mérkőzéshez. Az utolsó nyolc napban öt meccset játszottunk, emiatt nem volt sok időnk a regenerációra. Örülünk annak, hogy fizikailag jól bírtuk ezt az összecsapást. A győzelmek nagyon fontosak, mert nincs saját csarnokunk, nem olyan szinten vagyunk, mint az élcsapatok, nincs saját öltözőnk, elemzőhelyiségünk, nagyon nehéz körülmények között dolgozunk, ezért is értékes ez a siker.

Vay Ádám a DVTK Jegesmedvék játékosa Miskolc - Vay Ádám személyében magyar válogatott kapust igazolt a DVTK Jegesmedvék. Az AHL-t és ECHL-t is megjárt 24 éves hálóőr a hétfői napon csatlakozik a kerethez. - Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a DVTK Jegesmedvékhez csatlakozhatok - mondta Vay Ádám, a DVTK Jegesmedvék új igazolása.... Tovább a cikkhez

DVTK Jegesmedvék: Magosi a ráadásban döntött Miskolc - Péntek este hazai környezetben szerepeltek a Macik, akik a sírból nyertek. A jégkorong Tipsport Liga 17. fordulója a gyetvaiak „személyében” verhető ellenfelet hozott Miskolcra. A DVTK Jegesmedvék nyolc vesztes találkozó után rossz sorozatuk megszakítását tűzték ki célul maguk elé. Gól... Tovább a cikkhez

DVTK Jegesmedvék: A jó érzés és a tapasztalat Miskolc - Nyolc vereség után győzelemre készül a DVTK Jegesmedvék Tipsport Ligában szereplő hokicsapata. A jégcsarnokban pénteken 18 óra 30 perckor kezdődő meccsen a piros-fehérek a HC 07 Detva gárdáját látják vendégül. A Macik nincsenek jó passzban, de az alsóház mezőnye is szoros, egy-két siker... Tovább a cikkhez

DVTK Jegesmedvék: A zólyomi pontszerzés nagy bravúr Miskolc - Tizenhatodik meccsét vendégként játszotta kedden este a DVTK. A találkozó elején beszorultak a Macik, akik hosszú ideig nem tudtak kijönni a saját harmadukból. Záporoztak a hazai lövések, ezeket azonban Duschek sorra mentette. Jó ritmusú volt a meccs, zömmel zólyomi próbálkozásokkal. A ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA