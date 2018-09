DVTK Jegesmedvék: Jobb, ha mindenki a saját, megszokott ágyában alszik

A piros-fehéreket a mintegy 170 kilométerre lévő Iglóra szólítja a sorsolás, ahol 17 órakor kezdik az MHk 32 Liptovsky Mikulás – DVTK Jegesmedvék találkozót. A diósgyőriek hetedik fellépésére azért nem a liptószentmiklósi jégcsarnokban kerül sor, mert a komplexum még nem készült el.

A diósgyőriekre nagy teher hárul, hiszen a heti több mérkőzés mellett a sok utazás is „falja” az energiájukat. Ezért megkérdeztük Cseke Gábor marketing- és pr-menedzsertől, hogy nem tervezik-e azt, hogy a meccseket megelőző napon indulnak el, mire azt a választ kaptuk:

– Ennek gondolata nem vetődött fel, bár a még távolabbi túrák esetében ezt is megvizsgáltuk, hiszen egyelőre tanulók vagyunk a ligában, így minden téren tapasztalatokat kell szereznünk. Úgy gondoltuk, hogy Szlovákiába nem érdemes előző nap elmennünk, jobb, ha mindenki a saját, megszokott ágyában alszik. Aztán ezek az utak nem közelítik meg a csíkszeredai, a gyergyószentmiklósi, vagy éppen a brassói távolságokat, a nevezett városokba már képtelenség lett volna reggel mennünk.

A miskolci társaság az elmúlt hét meccsén sem vette fel teljes kerettel a harcot, egyszer húszan, egyszer huszonegyen voltak, holott huszonkét játékost lehet nevezni és a szlovák együttesek maximálisan ki is használják a létszámot. A Macikat sérülések sújtják, ezért arra is választ kértünk, hogy a KMHK Budapest gárdájától (melynek tagjai rendelkeznek Tipsport Liga-játékengedéllyel is) visszahívnak-e egy-két sportolót.

– Beszéltünk erről – folytatta Cseke Gábor. – A csütörtöki meccsünkön erre valószínűleg még nem kerül sor, a vasárnapin viszont nagyon valószínű, hogy valamelyik budapesti fiúval ismét teljessé válik a keretünk.

Magosi Bálint csapatkapitány is levonta már a hat összecsapás tanulságait és így vélekedett:

– Nagyon jó lenne, ha Iglón győznénk már csak azért is, mert ahhoz a csapathoz utazunk, amellyel nagy valószínűség szerint harcban leszünk a rájátszást jelentő helyekért. Az esetleges siker mellesleg a helyes útra térítene bennünket és az önbizalmunkat a helyére billentené. A saját bőrünkön érezzük, hogy a Tipsport Liga sokkal erősebb és gyorsabb, mint az Erste Liga, és a játék hevében az eddigi csatáinkon mi meglehetősen sok hibát követtünk el. A krimifilmekből vett hasonlattal élve: ezeket a bizonyos hibákat kell likvidálnunk a saját játékunkból, ám eddig ez a törekvésünk nem járt sikerrel, de keményen dolgozunk annak érdekében, hogy minden mutatónk javuljon.

Öt nap a sötét szobában

A csatár Hajós Roland több mérkőzést kihagyott. Ennek okáról a következőket mondta lapunknak:

– A kassai mérkőzésünkön egy ütközés, pontosabban fogalmazva palánkra „kenés” után agyrázkódást szenvedtem. Majdnem egy hetet feküdtem, ebből öt napot sötét szobában, mert ilyen esetben ez a terápia része. Komoly fejfájásom volt, ráadásul szédültem is. Kedden már kicsit mozogtam, szerdán meg kerékpároztam a jégcsarnokban. Csütörtökön még nem mehetek jégre, talán már vasárnap ott lehetek a társaim között, de ez még bizonytalan, hiszen erről egyelőre nem döntött az orvosi és a rehabilitációs stábunk.

