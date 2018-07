DVTK Jegesmedvék: Jed Rusk is a Jegesmedvéket erősíti

– Nagyon jó emlékeket őrzök a tavalyi szezonról – árulta el Jed Rusk, a DVTK Jegesmedvék hátvédje. – Jó volt egy ilyen sikeres csapatnak a része lenni.

A jövő évi szlovák Extraligás szereplés remek lehetőség számomra is, hogy tovább fejlődjek, szerintem a csapat esélyei is jók, biztos vagyok benne, hogy sikerül majd helyt állni ebben a nemzetközileg is elismert ligában.

Forrás: dvtk.eu

Névjegy: Jed Rusk

Születési idő: 1992. február 21.Születési hely: Montreal (Kanada)Magasság: 198 centiméterSúly: 104 kilogrammPoszt: hátvéd

Pályafutása

2017/2018 DVTK Jegesmedvék (Erste Liga)

2016/2017 Univ. of Western Ontario (CIS)

2015/2016 Univ. of Western Ontario (CIS)

2014/2015 Univ. of Western Ontario (CIS)

2013/2014 Univ. of Western Ontario (CIS)

2012/2013 Fehérvár AV 19 U20 (EBSYL)

2011/2012 Dieppe Commandos (MJAHL)

2010/2011 Moncton Wildcats (QMJHL)

2009/2010 Wyoming Seminary (USHS)

VISSZA A KEZDŐOLDALRA