DVTK Jegesmedvék: Játszi könnyedséggel igazolták a papírformát

A szlovákiai Tip­sport Liga 22. fordulója az utolsó helyezett otthonába szólította a DVTK Jegesmedvék csapatát. A piros-fehérek a HK Orange 20 (a szlovákiai U20-as válogatott) vendégeként léptek jégre. Az otthoniak eddig csak 1 pontot gyűjtöttek a tizenhét meccsükön, így a diósgyőriek voltak a favoritok.

Háromra csak egy

Nem sokkal a kezdés után bal oldali lövéseket védett Vay, a 3. percben Hajós a kék vonal közeléből emelt fölé. A 4. percben mintaszerű támadást vezettek a magyarok. Pance-Vas-Pance volt a korong útja, utóbbi pedig közelről pontosan célzott, 0-1. Romanák Hajóst akadályozta, először őt ültették ki. A 7. percben Somogyi tört előre a bal szélen, lövés helyett az érkező Vas elé gurított, a csatár pedig a bal felső sarokba emelt, 0-2. A 10. percben az üres kapuba tartó korong az egyik védőről csorgott mellé. Sokkal gyorsabbak voltak a diósgyőriek, míg a „gyerekek” csak nehézségek árán tudták felvinni a jakorongot. A 12. percben Vincze P. estében szorongatott helyzetből az üresen tátongó jobb sarok mellé helyezte a játékszert. Miután Vast is kiültették a U20-asok alig tudtak berendezkedni a támadó harmadban és csak vérszegény lövésekig jutottak, ezek azonban nem ártottak meg Vaynak. A 16. percben Milam adta el a korongot, Minárok lecsapott rá és bevágta (1-2), de a válasz villámgyorsan jött: Loiseau a kapu mögül felfedezte Kulmalát, aki közelről volt eredményes (1-3).

Gólgyártás

A középső harmadban a DVTK úgy ment előre, mint kés a vajban. Az erejével már ekkor elkészülő U20-as gárda kapuját a 21. percben Crawford vette be, balról a bal felső sarokba bombázott (1-4), a hazaiak meg kapust cseréltek. A 23. percben Galanisz korongja ment be Ovecka lábai között (1-5), majd a 33. percben Harrison adott pompás korongot Vasnak, aki balról a háló bal oldalát vette be (1-6). A 35. percben Magosi adott forintos átadást Kulmalának, a csatár pedig az elfekvőben levő Ovecka fölött könnyen zúdította be a következőt (1-7), egy percre rá pedig Kiss D. lövése kipattant a kapusról, Somogyi pedig vércse módjára lecsapott (1-8), szóval macska játszott az egérrel.

Az utolsó szakasz takaréklángon telt el. A miskolciak nem erőltették a góllövést, erejüket a hét további mérkőzéseire tartalékolták, a hazai reménységekből összeállított alakulat tagjai pedig a megváltó dudaszót várták.

A diósgyőriek szerdán 18 órától a miskolci jégcsarnokban a HK Dukla Trencin gárdájával mérik össze tudásukat.

ÉM-KT

Jegyzőkönyv: Szlovákia U20-as válogatottja (HK Orange 20) – DVTK Jegesmedvék 1-8 (1-3, 0-5, 0-0)

Pöstyén, 100 néző. V.: Adamec, Novák – Konc, Valo (mind szlovák).

Szlovákia U20-as válogatottja: Sklenár – Kupec, Golian, Urbánek, Kollár, Fafrák – Boldizár, Nahálka, Lunter, Giertl, Juscák – Brincko, Romanák, Havrila, Cenka, Kövér – Lavicka, Svec, Dzugan, Minárik 1 – Ovecka (kapus). Szövetségi edző: Ernest Bokros.

DVTK Jegesmedvék: Vay – Crawford 1, Kiss D. (1), MAGOSI (3), Loiseau (2), KULMALA 2 (1) – Szirányi, Milam, Pance 1, VAS 2 (2), Somogyi 1 (1) – Láda B., T. Slovák, Miskolczi, GALANISZ 1 (1), Harrison (1) – Vojtkó, Ritó, Hajós, Vincze P. – Adorján (kapus). Vezetőedző: Glen Hanlon.

Kiállítások: 2, ill. 8 perc.

Glen Hanlon: – Hamar eldőlt a találkozó sorsa. Gyors támadásokat vezettünk és jól használtuk ki helyzeteinket.

