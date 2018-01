DVTK Jegesmedvék: Izgatottan várják a Visegrád Kupa fináléját

Miskolcon, a népkerti jégcsarnokban 19 órakor kezdik a DVTK Jegesmedvék – HK Nitra találkozót, amely iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg.

Egy szinten van

A piros-fehérek keddi sajtótájékoztatóját Mikael Tisell vezetőedző így kezdte:

– Nagyon izgalmas és jó játékot várok. A nyitraiak „személyében” a szlovák extraliga egyik legjobb csapatát fogadjuk, riválisunk a Popráddal és a Zsolnával is szoros meccset játszott. Az elmúlt hónapokban többször mérkőztünk az északi szomszédaink alakulataival és minden esetben letettük a névjegyünket. A szezon eddigi legfontosabb mérkőzése vár ránk, most mérhetjük fel igazán, hogy hol tartunk. A látottak mindenesetre azt mondatják velem, hogy a két ország hokisportja nagyjából egy szinten van, így elsősorban a pillanatnyi formának lesz nagy jelentősége. A felkészülésünk során nem is vettünk elő semmilyen eddig nem gyakorolt elemet. Mivel megbízunk saját magunkban, a tudásunkban, nem volt szükségünk arra, hogy a ráhangolás során úgymond túlpörgessem a csapatot.

A trénertől megkérdeztük, hogy játékos- és szakvezetői pályafutását is összegezve hányadik döntőjére készül, mire ezt a választ kaptuk:

– Elég sok mérkőzést játszottam Svédországban, először természetesen utánpótlásszinten, majd a felnőttek között. Más rendszerűek az ottani bajnokságok és kupák, különbözőek a szakaszok, így nagyon nehéz összehasonlítanom a versenysorozatokat. Ezért maradjunk annyiban, hogy sok finálém volt eddig.

Csak utólag

A mestertől az oda-visszavágós döntőről azt is megtudakoltuk: a nyitraiak számára jelenthet-e előnyt az, hogy hazai környezetben vívhatja a második találkozót.

– A jégkorong nem labdarúgás – felelte Mikael Tisell. – A mi műfajunkban nagyon nehéz előre megmondani, hogy mi az előny és mi a hátrány, ezért kizárólag a csapatom által produkált játék és az eredményesség alapján közlöm a véleményemet. Ez pedig így szól: mivel idegenben rendre semmivel nem nyújtottunk halványabb teljesítményt, mint hazai pályán, ezért nincs okunk amiatt aggódni, hogy a második felvonás a szlovákiai városban lesz.

A játékosokat a csatár Magosi Bálint képviselte a beszélgetésen. A piros-fehérek egyik legjobbja nagy lelkesedéssel formálta szavait:

– Izgatottak vagyunk, erre a meccsre várunk az új esztendő első pillanatától kezdve. Át kell lépnünk saját árnyékunkat, elszántan akarunk korongozni, és úgy gondolom, hogy az eddigiektől magasabb szinten is tudunk még játszani. A nyitraiakkal már találkoztunk, akkor kikaptunk, de ez teljesen más összecsapás lesz. Élvezzük a mérkőzéseinket, sőt hozzáteszem – remélem, hogy ez nem jut el a mester fülébe –, hogy magam jobban szeretek meccselni, mint gyakorolni. A feladatunk viszonylag egyszerű: mindkét találkozót meg kell vívnunk, és az a dolgunk, hogy valamennyi harmadot jobban hozzuk le, mint a HK együttese. Persze hozzáteszem, hogy az „apróságokon”, például a körülményeken, a bíráskodáson, a szerencsén is sok múlhat.

A szabályokról

A szerdai első mérkőzés döntetlenre is végződhet, ebben az esetben nem lesz hosszabbítás, majd esetleg szétlövés. Amennyiben a nyitrai mérkőzés után ugyancsak döntetlen az összesített állás, akkor következik a ráadás, majd szükség esetén a büntetők döntenek a kupa sorsáról. A fináléban számít az összesített gólkülönbség, de – a labdarúgásban megszokott kupaszabállyal ellentétben – nem számít az idegenben szerzett több gól (azaz mondjuk a hazai 5-2-es sikert követően a 6-3-as idegenbeli vereség nem „tőkésíthető”, ez az arány is ráadást eredményez).

Mindenki és a telt ház

A DVTK Jegesmedvék játékosai közül mindenki egészséges, így a vezetőedzőnek csupán azon kell töprengenie, hogy kit ne nevezzen.

Ami pedig a nézőszámot illeti, Cseke Gábor, a diósgyőriek marketing- és médiamenedzsere a felvezető eseményen elmondta, hogy az ülőhelyen döntő része már elkelt, az állóhelyekre szóló belépők még vannak, és a vásárlási „lázból” arra következtet, hogy szerdán este a telt házhoz közeli lesz a jégcsarnok telítettsége.

A kuparendszerű párharc visszavágóját január 23-án, kedden 18 órától játsszák Nyitrán.

– Kolodzey Tamás –

