DVTK Jegesmedvék: Ígérik, nem fognak elcsúszni

A Macikra hivatalosan péntek 18 órától a harmincadik forduló meccse vár, valójában azonban már a harminckettedik fellépésük következik (ugyanis a for­dulókon kívül a szlovák U20-as válogatottal is játszottak két mérkőzést). Eddigi negatív mérlegükön az elmúlt hetekben sokat javítottak, és ha a Tátra lábánál, a csodaszép földrajzi környezetben lévő Poprádon is folytatják felzárkózásukat, közelíteni fognak az ötven százalékos mérleghez.

Egyre gyorsabbak

– Mesterünk, a kanadai Glen Hanlon a napokban azt nyilatkozta, nagyon örül, hogy meccsről-meccsre javul a játékunk és egyre gyorsabb tempót adunk elő – mondta Vas János, aki a piros-fehérek szinte minden mérkőzésén „nagybetűs”, azaz kiválóan szerepel. – Pénteken újabb vizsga vár ránk, ugyanis a liga egyik, ha nem a leggyorsabb csapatához látogatunk. Az alapot természetesen a stabil védekezéssel kell megteremtenünk, és ha ez jó helyzetkihasználással párosul, akkor az általunk remélt eredményt érjük majd el. Tovább kell haladnunk azon a helyes úton, amin most vagyunk. A további előrelépést pedig az jelentheti, ha az összes sorunk kiemelkedő játékot nyújt majd. Valamennyien keményen dolgozunk a győzelmekért és ez a jövőben sem lesz másként.

Főleg a magyarok

Cseke Gábor, a Jegesmacik kommunikációs- és marketingvezetője a csapat valamennyi mérkőzésén jelen van, szavait azonban nem csak a maga, hanem a stábban lévő vezetőtársai nevében is megfogalmazta:

– Mesterünkkel egyetemben természetesen nagyon örülünk a felzárkózásnak. Már a szezon előtt is arról beszéltünk, idő kell ahhoz, hogy felvegyük a liga fordulatszámát. Miután elkaptuk a fonalat, jönnek a diadalok, s úgy ítéljük meg, hogy most már jó úton haladunk. Főleg a magyar játékosaink remekelnek, szállítják a gólokat és a pontokat, de több légiós – gondolok például Loiseau-ra, Pance-ra, Harrisonra, Milamra – is nagyszerű teljesítményt nyújt. Látszik, hogy már mindenki megtalálta a maga formáját, s abban hiszünk, hogy a hét végi, pénteken idegenben, vasárnap pedig itthon sorra kerülő összecsapásunkat is hozni fogjuk.

Kolodzey Tamás

Norvégiába utaznak a jövő héten

December 13-15. között Norvégiában, egy négy csapatos tornán (Franciaország, Fehéroroszország, Norvégia, Magyarország) szerepel a magyar jégkorong válogatott, melynek keretében diósgyőrieket is meghívott Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány. A DVTK Jegesmedvék válogatott kerettegjai: Vay Ádám (kapus), Gőz Balázs, Kiss Dániel, Szirányi Bence (védők), Magosi Bálint, Miskolczi Márk, Somogyi Balázs, Vas János (csatárok).

