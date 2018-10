DVTK Jegesmedvék: Időben rendezték a soraikat

A Macik kilencedik mérkőzése kedden 17 órakor kezdődik a HK Poprad téli stadionjában. A piros-fehérek legutóbbi két sikerükkel felkapaszkodtak a pillanatnyilag rájátszást érő nyolcadik helyre, de persze messze van még a vége, a mezőny tulajdonképpen még bele sem melegedett a ligába.

Kiváló ellenfelek

Vasárnap este Magosiék hazai környezetben, helyenként kifejezetten jó játékkal megverték a listavezető HK Mikron Nové Zámky gárdáját és az újabb siker meghozta az étvágyukat.

– Nagyon örültem a remek meccsnek – értékelt Egri István klubvezető, aki így folytatta: – Természetesen izgultam a találkozón, mint mindig, ha nem lennék a tisztségemben, bizonyára nyugodtabban nézném a mérkőzéseinket. Egyre jobban megy a fiúknak, holott még csak „tanulók” vagyunk a ligában, szokjuk a légkört, az óriási tempót, a magasabb színvonalat, a kiváló ellenfeleket. Remélem, hogy a lendületünk nem törik meg és a soron következő fellépéseinken, például kedden Poprádon, és ezután is jönnek majd az eredmények.

Szakszemmel

A lelátóról nézi a Tipsport-mérkőzéseket dr. Lukács György, a miskolci jégkorong ikonikus alakja, aki játékosként és csapatorvosként is évtizedekig szolgálta a sportágat. Az általa látott és tapasztalt „ligás ügyeket” így foglalta csokorba:

– Nekem, mint – talán mondhatom ezt – szakavatott nézőnek, élvezetesek a csaták. Látszik, hogy a társaság kezd összeállni, a DVTK partiban van mindenkivel. Azt előre tudtam, hogy gigantikus edzésmunkával nem lehet meccsrutint szerezni, mert ezt kizárólag versenyhelyzetben lehet elsajátítani, így szükség van jó néhány találkozóra és a tanulópénz megváltására. Vasárnap este úgy éreztem, hogy ha nem is csont nélkül, de biztosan nyertünk. A mieink többször is beszorították a vendégeket, akik nem tudtak kibontakozni, igazán jó, hogy már itt tartunk. A Maciknál a sorok játéktudása eltérő, a mester ennek következtében rakosgatja az embereket, keresi a játékosok legideálisabb helyét. A ligában azok az alakulatok szólnak majd bele a végelszámolásba, amelyek négy, egyforma erősségű sort képeznek, ehhez persze húsz kiválóság kell, vagy kellene. Azt is látom, hogy a hullámhegyek és -völgyek elkerülhetetlenek, keresztbe verések várhatók, a sorozat pedig nagyon hosszú, jelentősége lesz a pillanatnyi formának is. A Jegesmedvék esetében a rövid táv biztató, de majd a hosszabb lesz a mérvadó, fizikálisan és mentálisan is bírni kell a heti három meccset. Ki kell emelnem még a bíráskodást, amely csaknem tökéletes, látszik, hogy a szlovák síposoknak van tekintélyük és rendkívül korrektül fütyülnek. Vasárnap azért, mert az érsekújváriak elcserélték magukat, habozás nélkül kétszer is megbüntették honfitárs együttesüket.

ÉM-KT

Mindent beleadnak

A diósgyőriek a sorozat elején rengeteg gólt kaptak, ezt nehezményezve jelentette ki Glen Hanlon, a gárda kanadai vezetőedzője: „A védőmunkánkat helyre kell tennünk annak érdekében, hogy versenyben legyünk. Hiszen ha öt vagy hat gólt kapunk, akkor kevés az esélyünk arra, hogy a meccseinken pontot vagy pontokat szerezzünk.” A Macik erre kihegyezett törekvései sikerrel jártak, hiszen a Liptószentmiklóstól egy, az Érsekújvártól pedig két gólt kaptak.

– Már pontokban is kifejezésre jutott, hogy az ellenfeleink ritkán vették be a kapunkat – mondta Vojtkó Mátyás, aki történetesen védő. – Amennyiben képesek vagyunk a tendencia folytatására, akkor valamennyi meccsünket megnyerhetjük, hiszen profi csapatként ez a célunk. Poprádon a zsinórban harmadik győzelmünk érdekében apait-anyait beleadunk a játékunkba.

