DVTK Jegesmedvék: Hatvan percig kell rohanni

A TipSport Liga 5. fordulója következik a piros-fehérek számára: a DVTK Jegesmedvék – HKM Zvolen összecsapásnak 18 óra 30 perctől a jégcsarnok ad otthont. A Macik eddigi mérlege: két hazai győzelem, két idegenbeli vereség. Ebből is kitűnik, hogy odaát nem lesz könnyű meccset nyerni, miként az is világos, hogy a hazai pálya mindenki számára előnyt jelent (kiváltképpen, ha figyelembe ­vesszük azt, hogy a meccs napján sok száz kilométert kell utaznia a vendégnek).

Magasabb színvonal

– Az eddigi tapasztalatokat illetően először beszéljünk a körítésről – kezdte Nagy Ádám, a DVTK Jegesmedvék általános igazgatója. – Erről azt kell mondanom, hogy magasabb színvonalon zajlik, mint az Erste Ligában, bár az utóbbi is igyekszik behozni a lemaradását. A Tipsport Ligában sokkal szabályozottabbak a dolgok, mint itthon volt. Akár rendezők vagyunk, akár vendégek, pontosan előírják, hogy például mikor kell a média rendelkezésére állnunk.

Nagy Ádám ezután arról beszélt, hogy minden pályán jóval nagyobb a szurkolói létszám, a miskolci szezon­nyitóra is többen voltak kíváncsiak, mint korábban egy Erste Liga-meccsre.

– Idegenben szintén nagyságrendekkel többen ülnek a lelátókon vagy állnak a csarnokokban – folytatta az általános igazgató, majd számokkal érvelt: – Nyitrán mintegy háromezer, Kassán pedig több mint négyezer néző előtt játszottunk, ez mérhető különbség a volt hazai érdeklődés és a mostani állapot között.

A szakmai kérdésekről

Akik vették maguknak a fáradtságot és a helyszíneken szurkoltak, vagy a képernyők elé ültek, nagy különbséget láthattak az Erste- és a Tipsport Liga között. Erről így szólt Nagy Ádám:

– Több fokozattal gyorsabb ez a mostani jégkorong. Őrült a sebesség és a fizikai mutatók még jobban előtérbe kerültek. Koncentrálni kell a korong­ejtéstől kezdve a végső dudaszóig. Szinte minden csapat minden játékosa képes gólt szerezni, az az idő elmúlt, amikor mondjuk valakinek az első sorára készültünk, mert tudtuk, hogy ez a formációjuk erős, a többi nem. Most valamennyi alakulat négy kiváló sort vonultat fel, a „leg­gyengébb” csapat „utolsó” tagja is remek hokis, ezért lazsálni már végképp nem lehet, csak és kizárólag a teljes mérkőzésen át tartó koncentráció vezethet sikerre. A péntek esti találkozóról is véleményt formált a diósgyőri hokisok második számú vezetője: – Nehéz lesz a zólyomiak elleni összecsapásunk, de itt minden csata nehéz. A szakemberek az első három közé várják soron következő ellenfelünket, amely a nyáron tovább erősödött, így parázs találkozót várunk sok vendégszurkolóval, kiváló hangulattal. Mivel ez az első olyan mérkőzésünk, amelyet nem közvetít a televízió, arra kérjük a nézőket, hogy minél nagyobb számban jöjjenek el a Népkertbe, és drukkoljanak nekünk.

Kolodzey Tamás

Így látták a mesterek

Glen Hanlon, a Macik kanadai nemzetiségű vezetőedzője így vélekedett a HK Orange 20 csapatának szerda esti, 8–4-es legyőzése után: – Először sok szerencsét kívánok a világbajnokságra való felkészüléshez ellenfelünknek. Az első harmadban keményen jöttek ránk a fiatalok, de szerencsére a második játékrészben és a harmadik elején sikerült jó párszor betalálnunk a kapujukba.

Kollégája, Ernest Bokros így vélekedett: – Edzői szempontból nagyon jó meccs volt, a fiatal játékosoknak ilyen nehéz mérkőzésekre van szükségük a fejlődésükhöz. Nagyon jól kezdtük a találkozót, de az 1–1-es állást követő gól rosszkor jött, sokkal tovább kellett volna úgy játszani, mint 1–1-ig. Elismerem, hogy minél jobban telt az idő annál jobban játszott ellenfelünk. Sajnos, a mi játékunk kapkodóvá vált, ezért kaptunk nyolc gólt. Gratulálok az ellenfélnek, örülök, hogy ilyen meccset tudtunk játszani.

