DVTK Jegesmedvék: Hatra csak egy válasz érkezett

A mérkőzést színvonalas ceremónia vezette fel: volt köszöntés, fény- és hangjáték, sőt elhangzottak a himnuszok is. A remek hangulatot csak fokozta, hogy a hazaiak mindössze 57 másodperc elteltével előnyhöz jutottak. Lantosi korcsolyázott el a bal oldalon, a kapu elé húzott, majd fonákkal Adorján mellett laposan a ketrecbe csúsztatta a korongot (1-0).

Gyors előny

Jó volt a tempó, de sokáig egyik fél sem teremtett gólhelyzetet. A 9. percben Miskolczi balról célzott, Simboch a helyén volt, majd Black­water kapta az első kisbüntetést. Nem sokkal később Galanisz lépett ki, Versteeg visszarántotta, újabb 2 perc, így 35 másodpercig kettős fór­ban küzdhettek a Macik. Ebből nem tudták összehozni az egyenlítést, sőt öt a négy ellen így csak két közeli lövésig jutottak. Mindkét gárda erőszakosan játszott, és jellemző volt a bátor letámadás az első játékrészben.

A kék vonalról

A 25. percben Bucek tört ki középen, T. Slovák bottal akasztotta, Magosi pedig kiütötte a helyéről a kaput. Szirányi kiültetését könnyen oldották meg a miskolciak, akik hétszer ütötték ki a korongot védőharmadukból. A 31. perc elemi erejű lövést és bombagólt hozott. Morrison középről, a kék vonal közeléből, tenyeres ütéssel zúdított a bal felső sarokba (2-0). A 32. percben, igaz csak húsz másodpercre, de megint kettős emberfórban cicáztak a Jegesmacik, ez az idő gyorsan elcsorgott, a szimpla előny pedig egy gólvonal előtt csordogáló koronggal ért véget. A 38. perc akár döntővé is válhatott volna, hiszen három nyitrai rohant előre, útjukat mindössze egyetlen diósgyőri állta el, a szlovákok viszont addig kombináltak, amíg oda lett a támadás. DVTK-ember­előnnyel telt a második harmad utolsó két percre, Somogyiék be is szorították a vendéglátót, de csak eddig jutottak.

Gólözön

Az utolsó húsz percben beindult a nyitrai henger. A 42. percben Blackwater jobbról a keresztvas alá vágta a korongot (3-0), majd jöttek a megindulási kísérletek, ezek végén a 49. percben Lantosi pazar passzát M. Slovák a bal felső sarokba emelte (4-0). Ekkor időt kért Glen Hanlon, és a jótékony hatás sem maradt el: Kulmala 12 méterről, jobbról szépített (4-1). Az 55. percben kettős emberelőnyből M. Slovak iratkozott fel a góllövők közé, majd a 60. percben, pár pillanattal a dudaszó előtt az Adorjánról kipattant játékszert Lantosi közvetlen közelről tette be a bal sarokba (6-1). A nyitraiak jó érzékkel használták ki ziccereiket, a Macik pedig különösen emberelőnyben mondtak csődöt.

HK Nitra – DVTK Jegesmedvék 6-1 (1-0, 1-0, 4-1)

Nyitra, 2758 néző. V.: Goga, Jonák (Kollár, Rojik).

HK Nitra: Simboch – Mezei (1), McCormack (1), Blackwater 1, M. Slovák 2 (1), Bucek – Rais (1), Morrison 1, Mychan (1), Richard (1), Lantosi 2 (2) – Versteeg, Rácz, Scheidl, Bortnák, Rapác – Pupák, Gasparovic, Hrusík, Caládi, Patoprsty – Foltán (kapus). Vezetőedző: Antonin Stavjana.

DVTK Jegesmedvék: Adorján – Crawford, Kiss D., Miskolczi, Galanisz, Magosi – Szirányi (1), T. Slovák, Pance, Kulmala 1, Somogyi – Rusk, Milam, Harrison, Vas (1), Loiseau – Láda, Vojtkó, Ritó, Hajós, Vince – Duschek (kapus). Vezetőedző: Glen Hanlon.

Kiállítások: 12 perc, ill. 10 perc.

Antonin Stavjana: – Helyenként egészen jó teljesítményt nyújtottunk, szép támadásokat vezettünk és a helyzetek értékesítésére sem lehet panaszom.

Glen Hanlon: – A meccs megmutatta, hogyan tudunk játszani az olyan topcsapatok ellen, mint a Nyitra. A jövőben a lehetőségeinkkel jobban kell gazdálkodnunk, mert két alkalommal például az öt a három elleni szituációt sem tudtunk értékesíteni, a hazaiak viszont éltek a lehetőségeikkel.

