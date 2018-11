DVTK Jegesmedvék: Hatpontos meccs vár rájuk

Harmincadik Tipsport-ligás találkozójukat pénteken 17 órától a Liptovszky Mikulás vendégeként játsszák a piros-fehérek, akik magukra találtak, és már idegenben, valamint hazai környezetben is minden ellenfelükkel partiban vannak.

Hat pontos meccs

– Egy ilyen hosszú ligasorozat keretében lehetetlen minden meccsen egyformán kiváló teljesítményt nyújtani – mondta Egri István, a DVTK Jegesmedvék klubvezetője, a sportág helyi első embere. – Hullámhegyek és -völgyek követik egymást, gyakoriak a keresztbe verések, miközben azt látom, hogy mi egyre jobban alkalmazkodunk a mezőnyhöz. Vannak olyan gárdák, amelyek nekünk jobban fekszenek, ilyen volt a Gyetva és pénteken ilyen lesz a Liptószentmiklós is. Az együttesek között csak kis különbségek mutatkoznak, ezért az eredmények többsége szoros. Játékosaink nagyon akarnak, állandóan nyerni szeretnének, de tudjuk, hogy nem fognak mindig nyerni. Az a célunk, hogy bekerüljünk a rájátszásba, ennek keretében elkapható ellenfélhez utazunk, hiszen aktuális ellenfelünket is meg kell előznünk, ezért az úgynevezett 6 pontos találkozó vár ránk.

Nagyon fontos

Kedden este a sikeres gyetvai fellépésen Alexis Loiseau volt a mezőny legjobbja. A piros-fehérek csatára így vélekedett:

– Nagyon fontos meccs vár ránk. Akárcsak a Gyetva, a Liptószentmiklós is közvetlen riválisunk, a táblázaton egymást előzzük, vagy éppen követjük. Formába lendültünk, készen állnunk a csatára, és haza akarjuk hozni a 3 pontot. Nagyon jó csapatunk van, az utóbbi időben pedig a mi támadósorunknak is nagyon jól megy, gondolok Magosira és Harrisonra. Nemcsak góljainkkal, hanem asszisztjainkkal szintén sikerült segítenünk az alakulatot és remélem, hogy ez így lesz pénteken este is.

Önbizalommal

Szavaival kanadai nemzetiségű társához csatlakozott Hajós Roland, aki ezeket nyilatkozta lapunknak:

– Pár napja szép és eredményes hetet zártunk, hasonlót tervezünk ezen a héten is. Már fegyelmezetten és jól védekezünk, egyre kevesebb lehetőséget adunk ellenfeleinknek ahhoz, hogy igazán veszélyes helyzetbe kerüljenek, valamint a kapusteljesítményeink is kitűnőek. Amikor sorra jöttek a vereségek, azt mondtuk magunknak – és az edzőnk is végig ezt hangsúlyozta –, hogy menjünk tovább, dolgozzunk keményen, előbb-utóbb az eredmények is jönni fognak. Nos, így lett: egyre több mérkőzésen tudjuk megvalósítani azt a játékot, amit szeretnénk, és ez önbizalmat ad nekünk. Nyilván voltak és még lesznek is gyengébb mérkőzéseink, de ez természetes, hiszen sűrű a menetrend. A jövőben arra törekszünk, hogy minél kevesebb gyenge napunk legyen. Pénteken ugyanolyan felfogásban kell játszanunk, mint az elmúlt napokban, és Liptószentmiklóson sem szabad engednünk, sokat teszünk majd azért, hogy a hazaiak ne tudják befolyásolni a játékunkat. Az otthoniak papíron gyengébbek, mint a Gyetva, a Kassa, vagy a Zólyom, így újra eredményes szereplésre számítunk.

Jégkorong: táblázat

A Tipsport Liga állása

1. Zvolen 29 17 4 2 6 114–62 61

2. Kosice 29 19 1 2 7 102–62 61

3. Poprad 29 17 3 1 8 85–61 58

4. Banská Bystrica 27 16 1 4 6 81–61 54

5. Nitra 28 15 3 1 9 103–67 52

6. Nové Zámky 29 14 3 2 10 72–60 50

7. Trencin 28 13 2 1 12 64–64 44

8. DVTK Jegesmedvék 29 10 2 4 13 77–88 38

9. Liptovsky Mikulás 29 10 2 1 16 75–93 35

10. MAC Újbuda 28 9 1 5 13 79–91 34

11. Detva 29 9 1 4 15 73–97 33

12. Zilina 29 5 5 – 19 74–108 25

13. Szlovákia U20 21 – – 1 20 26–111 1

