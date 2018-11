DVTK Jegesmedvék: Harmadszor is jobb volt a Nyitra

Északi szomszédaink eddig mindkét mérkőzésüket megnyerték a piros-fehérek ellen, és ezúttal is esélyesebbek voltak. Tavasszal a két társaság emlékezetes csatát vívott a Visegrád Kupa fináléjában, amely csak a szétlövésben dőlt el a nyitraiak javára. A vendégek mestere ezúttal sem okozott meglepetést, ugyanis a volt válogatott kerettag Vayt állította a kapu elé.

Alapvetően jó teljesítményt nyújtottunk, de lőtt gól nélkül nem lehet pontot szerezni.” Glen Hanlon

Sportszerűen

Pár másodperccel a korong­ejtés után Pance jobbról, fonákkal lőtt, de Simboch zárta a szöget. Az 5. percben Galanisz nyargalt, majd betört a támadó harmadba, egy csellel tisztára játszotta magát, ezáltal középről lőhetett, pont középre. Két perc múlva Rapác távolról vágta Vay kezébe a játékszert. A 11. percben hazai, kapu mögül indított próbálkozás akadt fenn a védőkön, aztán Lantosi leheletfinom húzásokkal Vay előtt találta magát, viszont nem birtokolta a korongot, amely így elcsorgott előtte. A 15. percben nem tudtak felszabadítani a vendégek, a kapargálásban azonban a hazaiak közül senki nem jutott lövőhelyzetbe. Kicsivel veszélyesebbek voltak a nyitraiak, a sportszerű első harmad ennek ellenére nem hozott komoly ziccert.

Nem adták meg

A második játékrész elején több támadó is lesre futott, így az akciókat a sípszó állította meg. A 22. percben nagy gólszerzési lehetőség maradt ki: Kulmala pontos koronggal ugratta ki Pancét, aki szólója végén középről, pár méterről lőtt, Simboch viszont résen volt, reflexmozdulattal kapta el a játékszert. A 28. percben a ketrec mögül pattogó korongot Pance fordulásból próbálta meg belőni, egy védő viszont a nyakán lógott, így odalett a helyzet. A 31. percben is Simboch előtt adódtak meleg másodpercek, míg végül a hátsóknak sikerült tisztázniuk. A 33. percben Vayról kijött a korong, a csatárok szerencsére lekésték a csatlakozást. A 35. percben szereztek vezetést az otthoniak. Lantosi elesett, elhagyta a korongot, de ezzel járt jól. Ugyanis nem figyeltek rá a miskolci védők, a csatár feltápászkodott, és meglepetésére a kapu mögé pont hozzá került a játékszer, amelyet középről, kapásból 4 méterről, a kapu jobb oldalába vágott, 1-0. Az újabb szünet előtt Szirányi kapott két percet akadályozásért. Magosi korongot szerzett, a kapu előtt fékezett és Harrison elé tálalt, aki kapásból bombázott a jobb felső sarokba. A vezetőbíró azonban „valamit” látott, ezért segítséget kért és hosszú ideig telefonált a videozsűrivel (állítólag azért, mert a korong rövid időre elhagyta a játékteret), majd érvénytelenítette az emberhátrányos szituációban elért, szabályosnak tűnő DVTK-találatot. A dudaszó előtt Morrisont kisbüntetéssel jutalmazták, így áthúzódó előnyben kezdték a zárófelvonást a Macik.

Az üres kapuba

A zárószakasz elején Crawfordot is fegyelmezték, fórja alatt azonban a HK-játékosai csak az ijesztgetésekig jutottak. Vincze P.-t is kiküldték, ezalatt az öt a négy elleni játék megint eredménytelen maradt. Az 50. percben három miskolci száguldott egy nyitraira, Szirányi viszont az égbe lőtt. A küzdelem dominált, ebben a piros-fehérek az egyenlítésért hajtottak és Majdan kiállításával esélyt kaptak. Már csaknem letelt a százhúsz másodperc, amikor M. Slovák a saját harmadából indult, produkcióját pedig 8 méterről jobb felső sarkos góllal fejezte be, 2-0. Vay lekorcsolyázott, de a hat miskolci mezőnyjátékos rosszul járt, mert Majdan üres kapus találattal állította be a végeredményt (3-0), így a diósgyőriek a 25. meccsüket pont nélkül zárták.

ÉM-KT

Jegyzőkönyv

HK Nitra (szlovák) – DVTK Jegesmedvék 3-0 (0-0, 1-0, 2-0)

Nyitra, 2069 néző. V.: Goga, Orolin – Gajan, Soltés (szlovákok).

HK Nitra: Simboch – Mezei, McCormack, Blackwater (1), M. Slovák 1, Lantosi 1 – Rais, Morrison, Majdan 1, Kerbashian, Scheidl – Pupák (1), Sloboda, Rapác (1), Bortnák (1), Fominykh – Korim, Hrusik – Caládi, Richard, Bucek – Foltán. Vezetőedző: Antonin Stavjana.

DVTK Jegesmedvék: Vay – Crawford, Kiss D., Kulmala, Loiseau, Magosi – Szirányi, Milam, Harrison, Vas, Pance – Láda B., T. Slovák, Somogyi, Galanisz, Miskolczi – Vojtkó, Vincze P., Hajós, Ritó – Adorján (kapus). Vezetőedző: Glen Hanlon.

Kiállítások: 4 perc, ill. 6 perc.

Antonin Stavjana: – Nagy küzdelmet vívtunk, és csak a hajrában tudtunk dönteni. Az mindenképpen pozitívum, hogy nem kaptunk gólt.

Glen Hanlon: – Alapvetően jó teljesítményt nyújtottunk, de lőtt gól nélkül nem lehet pontot szerezni. Helyzetkihasználásunk kívánni valót hagyott maga után, pedig sok lehetőségünk akadt.

