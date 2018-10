DVTK Jegesmedvék: Gyenge védekezés, vereség

Vasárnap idegenbe, a HK Dukla Trencínhez szólította a sorsolás a DVTK Jegesmedvék hokicsapatát a szlovák ligában. A trencséni csarnokban két olyan gárda csapott össze, amely a kezdés előtt 13-13 ponttal állt a táblázaton (igaz, a házigazdák ezen egységeket egy meccsel kevesebből szerezték), a pálya­választó a 8., a Macik a 9. pozícióban.

Pontos ellenakció

Az első harmad elején miskolci helyzeteket láthatott a közönség, de Valent két alkalommal is résen volt, oda mozdult, ahová éppen kellett. A Trencsén sok hibával játszott előrefelé, a DVTK harmadába alig tudott bejutni, ott érdemlegesen építkezni. A népkertiek újabb (kihagyott) ziccerrel jelezték, szeretnének előnybe kerülni, erre ugyanabban a percben – a hatodikban – az ellentámadásból vezetést szerzett a Dukla, miután egy jobbról középre tett korongra Bartovic érkezett tisztán, és a hálóba bombázott (1-0). Radivojevic majdnem duplázott, aztán emberhátrányt bekkeltek ki a Medvék. Sokat nem lehetett dédelgetni a pakkot, mert valaki odaért az ellenféltől, és odapiszkált a botjával, nem egy támadás így akadt el, meg. A DVTK Jegesmedvék is kapott egy emberfóros lehetőséget, Szirányinak volt sansza, de Bliznáknak is egy gyors kontránál.

Elhúzott a házigazda

Az első szünetet követően azonnal, 28 másodperc után jött a hideg zuhany a DVTK számára: centerhelyre érkezett a játékszer, Harrison nem figyelt eléggé és Sojcik a magyar kapuba továbbított (2-0). A Dukla irányított, veszélyesen korongozott, hiába játszottak a vendégek teljes létszámban, volt, hogy beszorultak a kapujuk elé. Újra előnyben korongozhattak a miskolciak, ám hátrányban Bliznák kapott egy mélységi indítást, és D. Hudeccel kihasználták a 2-1-es szituációt, Crawforddal szemben (3-0).

A Macik védekezése enyhén szólva is hagyott kívánnivalót maga után, de nem ez volt az első meccs, amelyen ez problémaként megjelent. Svec szólójánál is csak asszisztáltak a vendégkorongosok, és a löket ellen Adorján sem tehetett semmit (29:47, 4-0). Vincze és Loiseau ütőjében volt a szépítés, de Valent bravúrokat mutatott be. Négy a négy ellen is „mentek” a csapatok, kiállítások miatt, ám senki sem tudott belőle tőkét kovácsolni.

Kontroll alatt

A harmadik felvonás kezdetén Vojtkó ült ki a büntetőpadra, a Trencsén fórban nem törte össze magát, hogy mindenáron gólt érjen el, megelégedtek azzal, hogy náluk volt a pakk. A DVTK-ban nem volt több, mint egy-két kósza kísérlet, ennyit engedett maximum a hazai alakulat, amely teljesen kontroll alatt tartotta a meccset. Némi szerencsével akár meg is lehetett volna szépítés a népkertieknek, csakhogy ami lehetőség adódott, azoknál Valent megcselekedte, amit meg kellett. Ez a harmad végül nem hozott találatot, maradt a 4-0, a következő összecsapáson sokkal több kell majd mind hátul, mind pedig elől a Jegesmedvéktől.

Jegyzőkönyv: HK Dukla Trencín (szlovákiai) – DVTK Jegesmedvék 4-0 (1-0, 3-0, 0-0)

Trencsén, 3142 néző. V.: T. Orolin, Konc, M. Orolin, Kacej.

HK Dukla Trencín: Valent – Rygl, Luza, Radivojevic, Sojcik 1, Sádecky (1) – Cebák, Holenda, Bartovic 1, Őlvecky, Hecl (1) – Bokros, Bohunicky, Varga, Bliznák (1), Mikula – Spankovic, M. Hudec, D. Hudec 1, Pardavy, Svec 1. Vezetőedző: Peter Oremus.

DVTK Jegesmedvék: Adorján – Crawford, Kiss, Harrison, Vas, Magosi – Szirányi, Vojtkó, Pance, Kulmala, Somogyi – Láda, Milam, Miskolczi, Loiseau, Galanisz – Rusk, Ritó, Hajós, Vincze. Vezetőedző: Glen Hanlon.

Kiállítások: 6 perc, ill. 6 perc.

