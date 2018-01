DVTK Jegesmedvék: Ezúttal iparos hokival gyűjtött pontokat az alapszakaszgyőztes

Az Erste Liga keretében játszott mérkőzés iránt szokás szerint nagy volt az érdeklődés. A Macik négy teljes sorral álltak ki, míg a zöld-fehérek csak tizenhét mezőnyjátékost neveztek.

Nagy különbség

Az első komoly eseményt a 3. percben Kovács V. összeesése jelentette, de aztán a saját lábán korcsolyázott le a jégről. Az első kiállítással a 6. percben a Macikat „jutalmazták”, mert Pavuk vett kezelésbe egy fradistát. Emberelőnyéből az FTC semmire nem volt képes, a támadóharmadban még pozícióját sem tudta elfoglalni. A 10. percben született meg az első hazai gól. Láda B. fórból, távolról célozta meg a kaput, Magosi középen beleszúrt a lövésbe és ez „fizetett”, Pleszkán már csak akkor eszmélt, amikor maga mögé nézett (1-0). A soron következő öt a négy ellen is találattal végződött a 15. percben. Ekkor Rantanen bombázott a kék vonal környékéről, majd Vas ért a játékszerhez, amely végül a hálóőr lábai között perdült a ketrecbe (2-0). Gyorsaságban, összjátékban és improvizációban is óriási különbség mutatkozott a miskolciak javára. Húsz perc alatt a fővárosiak csak hat lövést mutattak be, ez pedig minősítette a munkájukat.

Rafaj szépített

A 22. percben Tóth R. átsétált a piros-fehérek teljes védelmén, majd az akció haszonélvezője Roczanov közvetítésével Rafaj lett, aki középről, 4 méterről a bal felső sarokba emelt (2-1) és ez derült égből jelentette a hóesést. A 25. percben Magosi már Pleszkánt is elfektette, de a vastag öltözéke mellett nem talált rést. Lábra kapott a Ferencváros és már lényegesen nagyobb kedvvel csúszkált a jé­gen, mint a nyitóharmadban. Ekkor egyénieskedtek a vendéglátók, akiknek ráadásul a passzaik is többször célt tévesztettek. Iparos hoki folyt, sok hibával, támadásszövési nehézséggel. A zöldek tesztelték Adorjánt, de a liga legjobb „ketrecmestere” bizonyította jó formáját. Ebben a szakaszban leült a DVTK, a tét nélküliség rányomta bélyegét a játékukra. Az emberelőnyök is elmúltak, sőt a 38. percben Bödök révén (egy rossz hazai csere után) csaknem egyenlítettek a budapestiek.

Pavuk döntött

A 42. percben Pavuk kapott Vastól korongot a kapu előtt. Először a jégre csapott, úgy tűnt, hogy vége az akciónak, de mivel a hanyag védők nem érkeztek, a csatár másodszorra már a kapu bal oldalába emelt (3-1). A 46. percben Leppanen került lőtávolba a pálya bal oldalán, zavartalanul bombázhatott volna, de inkább lopta a távolságot és ez lett a veszte. Miskolczi, majd Rusk is meggyőződött róla, hogy Pleszkán nem aludt el, emberelőnyükben Pleszkán kétszer is kikorcsolyázva tisztázott. Tóth A. kétpercese végén pici kellett volna a Jegesmacik negyedikjéhez, amely Galanisz ütőjében is benne maradt, mert ziccerből fölé emelt. A hajrá itthoni próbálkozásokkal és emberelőnnyel zárult. A 3 pont Miskolcon maradt, az pedig, hogy a játék volt már jobb és szebb is az alapszakasz szempontjából, egyáltalán nem számít.

– Kolodzey Tamás –

Jegyzőkönyv

DVTK Jegesmedvék – Ferencvárosi TC

3-1 (2-0, 0-1, 1-0)

Miskolc, 1115 néző. V.: Halassy, Salánki (Kormos, Kis-Király).

DVTK Jegesmedvék: Adorján – Láda B. (1), Leppanen (1), Magosi 1, Miskolczi, Galanisz – Rantanen (1), Ruikka, Hajós, Tóth A., Kulmala (1) – Joe, Kiss-Rusk, Pavuk 1, Sakaris (1), Vas 1 (1) – Vojtkó, Albert T., Köllő, Tóth G., Ritó – Kiss B. (kapus). Vezetőedző: Mikael Tisell.

Ferencvárosi TC: Pleszkán – Jabornik, Korbuly, Kovács V., Németh, Shupe – Hietamaki, Jászai, Tóth R., Rafaj 1, Dubek – Lakatos (1), Owen, Bödök, Roczanov (1), Farkas – Lengyel, Inglis – Soós (kapus). Vezetőedző: Greg Lindqvist.

Kiállítások: 6, ill. 12 perc.

Mikael Tisell: – Élesek voltunk, ám a Ferencváros ellen nehéz játszani. A zöld-fehérek komoly küzdelemre késztettek bennünket. Fontos volt, hogy a harmadik harmad elején gólt tudtunk szerezni, mert utána már nyugodtan játszhattunk.

Greg Lindqvist: – Az első két sorunkból hat játékosunk hiányzott, és ez rányomta a bélyegét a játékunkra. Büszke vagyok arra a teljesítményre, amit ma este nyújtottunk. A hazaiak csak két emberelőnyös góllal vertek meg minket.

További eredmények:

MAC Budapest-SC Csíkszereda (román) 3-2 (1-1, 1-1, 0-0, 1-0) – hosszabbítás után

Újpesti TE-EV Vienna Capitals (osztrák) 9-2 (3-1, 3-1, 3-0)

Dunaújvárosi Acélbikák-ASC Corona Brasov (román) 3-2 (1-1, 0-0, 2-1)

A jégkorong Erste Liga állása:

1. DVTK Jegesmedvék 30 24 2 2 2 117- 49 78 pont

2. Dunaújvárosi Acélbikák 30 19 – – 11 109- 84 57

3. MAC Budapest 29 17 1 3 8 117- 76 56

4. Újpesti TE 30 14 4 – 12 100- 85 50

5. SC Csíkszereda 30 14 2 2 12 103- 95 48

6. Ferencvárosi TC 30 11 2 2 15 99-115 39

7. ASC Corona Brasov 30 9 2 4 15 78- 90 35

8. Fehérvári Titánok 29 8 3 2 16 85-114 32

9. EV Vienna Capitals 30 1 1 2 26 49-149 7

