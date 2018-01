DVTK Jegesmedvék: Elkényeztették a közönséget

A jégkorong Ers­te Liga alapszakaszának rangadóját, a MAC Budapest – DVTK Jegesmedvék mérkőzést pénteken 19 órakor kezdik Budapesten, a Tüskecsarnokban. A piros-fehérek számára már nincs tétje a találkozónak, hiszen a hátralévő két meccsük eredményétől függetlenül az élen végeztek, viszont a pillanatnyilag a második helyen álló hazaiakat, a fővárosiakat „fojtogatja” a harmadik Dunaújvárosi Acélbikák alakulata.

– Szerdán este nagyon jó érzés kerített hatalmába – mondta Egri István, a miskolci jégkorongklubot működtető gazdasági társaság többségi tulajdonosának képviselője. – A Visegrád Kupa odavágójára minden belépőt eladtunk, sőt még a szurkolók körében olyannyira népszerű palánkjegyek is elkeltek. Következtetésem nem önkényes és nem szubjektív, hanem a valós tényeken alapul: az ázsiónk folyamatosan növekszik, már a hazai jégkorong központjaként tartanak minket számon. A nyitraiak elleni teljesítményünk nagyon jó volt, a magas intenzitású játék elnyerte a nézők tetszését. Elkényeztettük a miskolci közönséget, a publikum pedig minket hajt és űz, ez a szimbiózis eredményezi a minőségi hokit, amelyre megtelik a ház. Igazán nem akarom megbántani a magyar mezőnyt, amikor kimondom: az itthoniak ellen még nem lehet ilyen színvonalú csatákat játszani, ehhez nívós külföldi társaság kell. A 4-2 ellenére sem biztos, hogy az esélyek mellettünk szólnak, de a visszavágón is mindent megteszünk a kupa megnyerése érdekében, és személy szerint remélem, hogy fáradozásainkat siker koronázza majd. A MAC ellen sem állunk meg, szó sem lehet lazításról, nem lépünk le a mozgólépcsőről, sőt egyenesen tovább gyorsítjuk a tempót. Kellenek a sikerélmények, mert az idény most, a soron következő nagy feladatokkal gyorsul csak fel igazán.

A HK Nitra elleni hatvan perc másnapján a Jegesmedvék játékosait is szóra bírtuk.

– Kicsit forgolódtam az ágyban szerdáról csütörtökre virradóra – mondta Vas János, a DVTK Jegesmedvék csatára. – Persze nem az izgalomtól, hanem azért, mert fájt a lábam, a szlovákok elleni mérkőzés nem múlt el nyomtalanul. A MAC elleni fellépésünknek ugyan nincs különösebb jelentősége, mégis előrébb vihet minket, ha a legjobbat hozzuk ki magunkból, akkor ez tovább acéloz bennünket. Ezért nem is lehet más célunk, mint a győzelem kiharcolása. A meccsre egyébként rápihentünk, úgynevezett okos napot tartottunk: mehettünk jégre, vagy lehetőségünk volt a könnyű kondira annak érdekében, hogy pénteken este laza lábakkal állhassunk játékba.

A fáradtság kontra frissesség ügyéről a Jegesmedvék hálóőrét kérdeztük:

– A szerda esti nagyon nehéz mérkőzés száz százalékot vett ki belőlünk – mondta Adorján Attila, a statisztikai mutatók alapján az Erste Liga legjobbjának tekinthető kapusa. – Most újabb feladat vár ránk, sőt péntek este után vasárnap is jégen leszünk. Senkinek nem kell féltenie minket, hiszen remek fizikai állapotban vagyunk, nagyszerűen bírjuk a sorozatterhelést. Ami engem illet: már tudom, hogy a MAC ellen kollégám, Kiss Bence védi a kapunkat, és ezt egészen biztosan kiválóan teszi majd.

Az alapszakaszt (mely után törlik az addig szerzett pontokat) követő középszakasz január utolsó hétvégéjén kezdődik. A mezőny kettéválik, a felsőházba az 1–4. helyezett csapatok kerülnek. Itt körmérkőzést vívnak, azaz a DVTK Jegesmedvék gárdájára is hat összecsapás (három itthon, három idegenben) vár. A középszakaszt – az első felvonásban kiharcolt helyek alapján – az első helyezett 4, a második 2, a harmadik 1, a negyedik pedig 0 ponttal kezdi. A hat találkozó után a rájátszás következik, választási lehetőséggel. Először az első választ alulról, az 5–8. helyen végzettek közül, majd sorrendben a második és a harmadik következik, a negyediknek pedig a „maradék” marad. A 9. helyezett gárda a rájátszásban már nem vesz részt.

A jégkorong Erste Liga állása

1. DVTK Jegesmedvék 30 24 2 2 2 1 17-49 78

2. MAC Budapest 30 18 1 3 8 122-78 59

3. Dunaújvárosi Acélbikák 30 19 – – 11 109-84 57

4. Újpesti TE 30 14 4 – 12 100-85 50

5. SC Csíkszereda 31 14 2 3 12 106-99 49

6. Ferencvárosi TC 30 11 2 2 15 99-115 39

7. ASC Corona 2010 Brasov 31 9 2 4 16 80-95 35

8. Fehérvári Titánok 30 8 4 2 16 89-117 34

9. EV Vienna Capitals 30 1 1 2 26 49-149 7

