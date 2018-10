DVTK Jegesmedvék: Drámai jelenetek a végén

A szlovák jégkorong ligában a 14. forduló a kelet-szlovákiai nagyvárosba szólította a DVTK Jegesmedvéket és szurkolóikat, ugyanis a piros-fehéreket sokan elkísérték a Steel Arénába, a HC Kosice elleni meccsre.

Egy-egy gól

A találkozó elején záporoztak a tiszteletet parancsoló lövések, miközben a hazaiak fizikai fölényüket igyekeztek fitogtatni. Az egyéni akciókból semmi nem lett, miként a helyzetekből sem, majd az első emberelőnyhöz (Dudás fejre ment) a vendégek jutottak, de a miskolciaknak már a korongfelhozatallal is bajuk akadt, így ebből nem csináltak semmit. Meglepetésre a DVTK a 14. percben előnyt szerzett: kassai korongeladás után Ritó közreműködésével Vinczéhez került a korong, aki közelről bevette Skorvanek hálóját, 0-1. Egy perc sem telt el, amikor a jobb oldalon vezetett akciót a HC gárdája. Ütőről ütőre járt a korong, amely végül a középen helyezkedő L. Nagy elé került, aki a nevéhez illően nagy gólt ragasztott a bal felső sarokba, 1-1. Az első harmad végén Duschek dolgozott, ezt hibátlanul tette. A második szakaszt áthúzódó miskolci kiállítással folytatták a csapatok, a kassai próbálkozások azonban zátonyra futottak. Nagyon jól tartotta magát a Diósgyőr, melynek tagjai már a korongszerzésben gátolták meg a szlovákokat, akik nem tudtak kibontakozni, így előnyt sem tudtak kicsikarni. A 32. percben Rusk buktatta kiállítást és büntetőt érően a teljesen egyedül kitörő Hricinát. A félpályáról Netik vezette a korongot Duschekre, de közelről a felső kapuvasat találta el. A 35. percben Somogyit is kiállították bottal akasztásért, az emberhátrányt jól bekkelték ki a Macik. A 37. percben Vas középtávolról vette célba a ketrecet, középre tartó korongját Skor­vánek ölelte magához. A második szünet előtt Szirányi is a büntetőpadra került, gól azonban ebből a szituációból sem lett.

Góleső a hajrában

A záróharmadban fokozódott a küzdelem. Kulmala szerzett korongot, majd Vashoz adta, a csatár lövését Skorvánek hárította. Ezt követően jött két kisbüntetés, előbb Petrás, majd Szirányi volt a szenvedő fél. A 48. percben Dudás bombázott távolról, Duschek azonban a helyén volt. Úgy tűnt, hogy az a csapat győz majd, amelyek beviszi a második találatot, de utóbb kiderült, hogy ettől több volt a meccsben. Az 53. percben Harrison jobbról szeretett volna a középen érkező Somogyihoz tálalni, de elvétette az irányt. Az 58. percben egy eltévedt hazai indítás került Vas elé, aki 6 méterről óriási gólt ragasztott a hálóba, 1-2. Ennek kassai kapuslehozatal lett a vége, Skorváneket mezőnyjátékosra váltotta mestere – a dráma ekkor vette kezdetét, és derült ki újra, hogy a hokiban pillanatok alatt bármi történhet. Pár másodperc elteltével Suja révén egyenlítettek az otthoniak, 2-2. A 60. percben jobb oldali akció végén Soltész 7 méterről szerzett előnyt (3-2), majd nem sokkal a dudaszó előtt – amikor Glen Hanlon hívta le Duscheket – a kassaiak szereztek korongot, L. Nagy pedig a kék vonal közeléből megadta a kegyelemdöfést, 4-2. A Jegesmedvék csapata legközelebb kedden 18 órától a listavezető HKM Zvolen vendége lesz Zólyomban.

Jégkorong: jegyzőkönyv

HC Kosice – DVTK Jegesmedvék 4-2 (1-1, 0-0, 3-1)

Kassa, 3750 néző. V.: Baluska, Müllner, Orolin, Smrek.

HC Kosice: Skorvánek – Pretnar (1), Koch, Spilar, Brophey (1), L. Nagy 1 (1) – Cizek, Pulli (2), Netik, Suja 1, Kafka 1 (1) – Dudás, Sedivy, Hricina, Galambos, Soltés 1 – Lendák, Klima, Krajnák, Zitny, Petrás – Habal (kapus). Vezetőedző: Roman Simicek.

DVTK Jegesmedvék: Duschek (Adorján) – Crawford, Slovák, Miskolczi, Galanisz, Magosi – Szirányi, Láda B., Pance (1), Vas 1, Kulmala – Rusk, Milam, Somogyi, Loiseau, Harrison – Ritó (1), Hajós, Vincze 1. Vezetőedző: Glen Hanlon.

Kiállítások: 6 perc, ill. 12 perc.

Roman Simicek: – Gratulálok a vendégeknek, akik nagyszerűen tartották magukat. Nekünk jól sikerült a hajrá, ebben fordítottunk, bár hamarabb is adódtak lehetőségeink arra, hogy kiharcoljuk a 3 pontot.

Glen Hanlon: – Ez volt a szezon egyik legjobb mérkőzése, amit nyújtott a csapatunk. A remek kapusteljesítmény mellett megvolt az esélyünk a győzelemre, ehhez nagyon kevés hiányzott, de sajnos nem tudtunk élni a lehetőséggel.

