DVTK Jegesmedvék: Az iglói jó játékot ígérik

A piros-fehérekre vasárnap 17 óra 30 perctől a sorozat nyolcadik mérkőzése vár a jégcsarnokban, ahol a MHC Mikron Nové Zámky vendégeskedik. A hazaiak csütörtökön Iglón a Lipótszentmiklós ellen megérezték a sikert (3-1), így folytatni akarják az ott megkezdett jó munkájukat.

Fegyelmezetten

– A táblázaton második helyen álló alakulat látogat hozzánk – jegyezte meg Glen Hanlon, a miskolciak kanadai nemzetiségű vezetőedzője. – Azzal a típusú játékkal, amit Iglón nyújtottunk, az érsekújváriakkal szemben is eredményesek lehetünk. Gondolok a taktika betartására, a fegyelmezett hokira, itthon tarthatjuk a 3 pontot. Az fontos, sőt elsődleges, hogy stabilan védekezzünk, mert ha az ellenfelünket egy-két gólon tartjuk, akkor valóra válthatjuk célunkat, másképpen nem. Még az is nagyon lényeges, hogy kevés kiállítást kapjunk, feleslegesen ne kövessünk el szabálytalanságokat, az emberhátrányos szituációk kihúzása ugyanis is nehéz feladat.

Még nem tudja

Miskolczi Márk, a csapat első soros támadója, aki sérülés miatt hagyta ki az elmúlt mérkőzéseket, így vélekedett:

– Ami engem illet, még nem tudom, hogy játszom-e vasárnap. Az biztos, hogy nagy erőkkel készülünk a mérkőzésre, mert mindenképpen ki akarjuk javítani a Zólyom ellen hazai környezetben elkövetett bakinkat, különösen a gólképtelenségünket, és hazai közönségünk előtt természetesen szeretnénk diadalmaskodni. Egyébként sokkal komolyabb és nehezebb az idei év, mint az eddigiek, megítélésem szerint szerencsére túl vagyunk a legnehezebb időszakon, amikor rövid időn belül sok mérkőzést kellett játszani. Ehhez nem voltunk hozzászokva és ez sajnos megtizedelte a csapatunkat. Úgy gondolom, hogy innen már csak feljebb vezet az utunk napról napra, ennek jegyében meccsről meccsre jobbak leszünk. A legnagyobb különbség az előző szezonokhoz képest a mérkőzések tempója, és az, hogy nincs könnyű meccs, minden egyes pontért alaposan meg kell küzdeni.

Nagy Ádám, a Jegesmedvék általános igazgatója közölte szerkesztőségünkkel, hogy a találkozót megerősített szolgálattal biztosítják, így minden néző, legyen fiatal vagy korosabb, hölgy vagy férfi, nyugodtan kilátogathat a jégcsarnokba, nem esik majd bántódása. Hír még, hogy Szappanos Dávid a DVTK Jegesmedvék keretét erősíti a következő két Tipsport Liga mérkőzésen. A KMH csatára kölcsönbe érkezik Miskolcra.

Jégkorong: Ritónak tetszik a liga

– Személy szerint nekem nagyon tetszik a liga – mondta Ritó László, a Jegesmacik saját nevelésű csatára. – Minden csata rangadó és presztízsmeccs, ezeken maximális koncentrációval és gyorsasággal kell játszanunk, mert ha kicsit is kiengedünk, akkor azonnal jön a büntetés. Hazai pályán mindig különleges szerepelni, ezért izgalommal és egészséges önbizalommal várjuk a vasárnapi itthoni fellépésünket.

