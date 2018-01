DVTK Jegesmedvék: Alapszakasz-győztesként várják a MAC elleni rangadót

Az óév utolsó előtti napján rendezett találkozó elején Tóth A. kétszer is lőtt, egyszer balról, egyszer középről, mindkétszer Kornakker zsákmánya lett a korong, majd Miskolczi közelről fonákkal ütött, de a portás ezt is mentette. Sakaris és Szaller enyhe összeszólalkozásából nem lett bunyó, majd Kiss B. is néhány megmozdulásával megdolgozott a „meccspénzéért”. A 9. percben a palánk mellett öt játékos küzdött a korongért, a nagy kaszálásból pedig Vojtkó jött ki a legrosszabbul, „ráfogták”, hogy fogott, így kiküldték. Ekkor emberhátrányban bevetette szokásos villámfegyverét a hazai gárda: Tóth A. kilépett, Hajóshoz passzolt, de a csatár a korong fölé ütött, pedig 99 százalékos ziccerben volt. A piros-fehérek emberelőnyben nehezen építkeztek, mert átadásaik pontatlanra sikeredtek, így a Titánok nagyon könnyen kihúzták négyen. A 14. percben Szaller váratlanul egyedül találta magát Kiss B.-vel szemben, de a kapus résen volt, aztán újabb miskolci emberfór következett. Vas keveredett hátra a kék vonalhoz, onnan bombázott, pont a kapus hasába. Már csak 3 másodperc volt hátra, amikor Leppa­nen lopta a távolságot, majd egészséges tenyerest küldött a jobb alsó sarokba (1-0). A kissé halvány első szakaszban csak 17 lövés dördült, ettől már volt lényegesen több, a játék pedig sokkal élvezhetőbb.

Egyenlítettek

A 26. percben Köllő forintos átadását Berta nem tudta a kapuba tenni, bosszankodott is miatta, ütőjével a jeget verte. A 29. percben Ainsworth előtt adódott kecsegtető lehetőség, viszont elvétette a korongot, az újabb sanszot azonban már Antilla kihasználta, emberelőnyből ikszre alakított (1-1). Nem ment a játék a Jegesmedvéknek, előadásuk olajozatlan volt, elképzeléseik nem jöttek be. Ritkán kerültek helyzetbe, így az a helyzet állt elő, hogy itthoni környezetükben Kiss B.-re hárult a legtöbb feladat. A végén még megnyomták a ceruzát Vasék, az egyetlen pozitívum mégis csak az volt, hogy az első harmadhoz képest megduplázódott a célzások száma.



Kétszer az üresbe

A záró húsz percben bevezetésként 43 másodpercig öt fehérvári járathatta a korongot három diósgyőrivel szemben, a fáradtság jelei azonban ekkor már kiütköztek rajtuk. A 47. percben a Macik előnyében Magosi maga sem hitte el, hogy amit máskor simán bevág, most csúnyán mellépüfölte, Kulmala azonban jobbról, éles szögből, 5 méterről bevágta a vezető gólt (2-1). A publikum hajtotta kedvenceit, hosszabbítást ugyanis szilveszter előtt senki nem akart. Az 52. percben Kornakker előtt a jé­gen hemperegve öten keresték a játékszert, a kapus közben ütőjével „csiklandozta” őket, a követhetetlen helyzetnek a játékvezetői sípszó vetett véget. A csíkos ruhás Juhász G. vérző bal kézfejét kötötte be az egészségügyi személyzet, majd jött a Titánok időkérése, kapuslehozatal, amely a vesztüket okozta. Miskolczi először elnézte az üres ketrecet, de Leppanen, majd Hajós már nem (4-1), végül mindenki számára jött az év végi dudaszó, majd a nézőtéri köszönet az alapszakasz-győzelemért.



A MAC ellen a Tüskecsarnokban

A DVTK Jegesmedvék együttese kedden 19 órától a MAC Budapest vendégeként a fővárosi Tüskecsarnokban lép jégre.

– Kolodzey Tamás –

Jegyzőkönyv

DVTK Jegesmedvék – Fehérvári Titánok 4-1 (1-0, 0-1, 3-0)

Miskolc, 1275 néző. V.: Juhász G., Rencz (Kormos, Kis-Király).

DVTK Jegesmedvék: Kiss B. – Leppanen 2 (1), Ruikka, Magosi, Miskolczi, Kulmala 1 – Láda B. (1), Rantanen, Pavuk (1), Vas, Sakaris – Joe, Vojtkó, Berta, Tóth A. (1), Hajós 1 – Bernáth, Albert T., Köllő. Vezetőedző: Mikael Tisell.

Fehérvári Titánok: Kornakker – Vehmanen, Imre P., Schoenmakers, Ainsworth (1), Antilla 1 – Reiter, Szabó B., Vizi, Mazzag, Kiss P. – Láday, Sándor F., Madácsi, Balogh B., Péter B. – Vincze, Szaller, Prácser, Varga B. (1), Nagy Á. – Gyenes (kapus). Edző: Kóger István.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc.

Mikael Tisell: – Egyértelmű volt számomra, hogy mi voltunk jobbak. Az első játékrészben uraltuk a játékot, de annak ellenére, hogy fölényben hokiztunk, csak egy gólt ütöttünk. A második harmadban a Fehérvár beleállt a játékba, kiegyenlített, az utolsó húsz percben viszont megint domináltunk, így megérdemelten győztünk. Helyzeteink alapján egyébként rászolgáltunk a két üres kapus gólra. Örülök a sikernek, amely az alapszakasz-győzelmet is jelenti számunkra.

Kóger István: – Kicsit lassan kezdtünk, az első harmadban fölénk nőttek a Jegesmedvék. A második és a harmadik harmadban jól játszottunk, de a sorsunk akkor pecsételődött meg, amikor a második hazai gól előtt nem tudtuk kilőni a korongot, bár ezt megtehettük volna.

A jégkorong Erste Liga állása:

1. DVTK Jegesmedvék 27 22 1 2 2 103-43 70 pont

2. MAC Budapest 27 17 – 2 8 111-70 53

3. Dunaújvárosi Acélbikák 27 16 – – 11 89-74 48

4. Újpesti TE 27 13 4 – 10 86-76 47

5. SC Csíkszereda 28 13 2 1 12 97-90 44

6. Ferencvárosi TC 27 10 2 2 13 88-97 36

7. ASC Corona Brasov 28 9 2 4 13 74-80 35

8. Fehérvári Titánok 27 7 3 2 15 80-107 29

9. EV Vienna Capitals 28 1 1 2 24 45-136 7

VISSZA A KEZDŐOLDALRA