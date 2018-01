DVTK Jegesmedvék: A villámgólok meccse volt

Az alapszakasz fölényes megnyerése után a Macik nem titkoltan már a soron következő feladataikra hangolnak, ennek jegyében fogadták a romániai ASC Corona 2010 Brasov gárdáját.

Vas bombája

Mindössze 61 másodperc kellett a hazaiak első góljához. Vas a bal oldalon gyújtotta be „rakétáit”, majd 10 méterről, éles szögből, nagy erejű, félmagas lövést küldött a kapu bal oldalába (1-0). Ezután a középső harmadot gyorsan átjátszották a csapatok, de abszolút gólhelyzet csak a 11. percben alakult ki a vendégek ketrece előtt. Tóth G. szemben találta magát Tőkével, de túl közel került a portáshoz és már nem volt lehetősége arra, hogy irányított célzást adjon le valamelyik sarokra, így a hálóőr zsákmánya lett a korong.

A 13. percben Sakaris leheletfinom bejátszásába Pavuk beletette az ütőjét, a játékszer azonban pont középre ment, így elhalt a támadás. Az első kiállítást Ruikka szedte össze a 16. percben: kézzel és lábbal is takarított, így kiültették. A brassói fór pedig egyenlítést hozott: Filip jobbról lőtt, a korong pedig a játékosok között bevágódott (1-1).

Három rapidtalálat

A második szakasz is miskolci találattal kezdődött: Tóth A. góljához azonban a 61-gyel szemben 76 másodperc kellett (2-1). A 23. percben Kulmala közelről mattolt, viszont elmozdult a kapu, így a játékvezetők elvonultak tévézni, de csak rövid ideig tanácskoztak, a publikum nagy örömére (3-1). A bolt pedig, ahogy az ilyenkor szokás, beindult: Láda B. távolról is vizsgáztatta Tőkét, aki 1-est kapott (4-1). Időt kért az ASC: ez csak alibifogásnak tűnt, viszont jó boltnak bizonyult, mert a 26. percben Walls kézzel maga elé ütötte a magasra pattant korongot, utána pedig ütőjével 3 méterről Adorján mellett megtalálta a rést (4-2). A 29. percben az éles szemű síposok kiszúrták, hogy hat mezőnyjátékost vonultatott a jégre a Diósgyőr, ezért a meccs második pihenőidejét is a piros-fehérek szedték össze.

Csak 41

Az utolsó felvonás előtti szünetben néhányan fogadást kötöttek a lelátón: a forralt bor tétje az volt, hogy jön-e ismét itthoni villámgól. Nos, jött, és Kulmala közeli, a kapus lába alatti döféséhez csak 41 másodperc kellett, így ez az alakítás vitte el a képzeletbeli pálmát (5-2).

A 48. percben Sakaris gondolt egy merészet: hiába voltak öten a jégen, négy ellen, egyedül ment neki a védelemnek, kicsit balra, majd jobbra lépegetett, bedobott pár cselt, végül pedig az állva maradt három brassói játékos legnagyobb megrökönyödésére szemből megnyerte a párharcot Tőkével szemben is (6-2). Az 53. percben Láda B. a kígyótérről célzott és ebből tőkét kovácsolt magának Pavuk. A csatár ugyanis beleért a korongba, amely az ütőjéről a kapu közepébe hullott (7-2), így a kilenc utáni végszó: soha ne legyen rosszabb.

A DVTK Jegesmedvék vasárnap 18 órától a Ferencvárosi TC gárdáját fogadja a jégcsarnokban.

– Kolodzey Tamás –

Jegyzőkönyv

DVTK Jegesmedvék – ASC Corona 2010 Brasov (romániai) 7-2 (1-1, 3-1, 3-0)

Miskolc, 1045 néző. V.: Halassy, Kincses (Muzsik, Vincze).

DVTK Jegesmedvék: Adorján – Láda B. 1 (1), Kiss-Rusk (1), Magosi, Miskolczi (1), Galanisz (2) – Rantanen (1), Ruikka, Pavuk 1, Vas 1, Sakaris 1 (1) – Joe, Vojtkó, Hajós (1), Tóth A. 1 (1), Kulmala 2 – Berta, Ritó (1), Tóth G. – Kiss B. (kapus). Vezetőedző: Mikael Tisell.

ASC Corona Brasov: Tőke – Filip 1, Sirokovs (1), MacMillan, Walls 1 (1), Zabludovsky – Nagy I., Ölander, Mihály Á., Saluga, Tranca – Bors-Huba, Yemelyanenko, Bíró G. (1), Bíró M. (1), Molnár Zs. – Bíró O., Imecs, Mihály E., Péter Zs., Zsók – Polc (kapus). Vezetőedző: Julius Pénzes.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc.

Mikael Tisell: – Ez a Brassó volt a legjobb, amellyel eddig játszottunk. A mérkőzés első felében jól támadtak le a vendégek, mi a második harmadban találtuk rá az eredményes játékra. A Corona a végére elfáradt és ezt kihasználtuk.

Julius Pénzes: – Már az elején gólt kaptunk, mégis jól kezdtünk, olykor beszorítottuk ellenfelünket és ez a Miskolc esetében nagy szó. A második harmadra nem úgy jöttünk ki, ahogyan kellett volna. Összességében nem volt ekkora különbség a két csapat között.

