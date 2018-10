DVTK Jegesmedvék: A vereségeket nehezen dolgozzák fel

A szlovák jégkorong liga 14. fordulója keretében vasárnap 17 órától játsszák a HC Kosice – DVTK Jegesmedvék mérkőzést, amelyre sok vendégszurkoló utazik el a borsodi megyeszékhelytől mintegy 90 kilométerre levő, csaknem 9 ezer néző befogadására alkalmas Steel Arénába.

Nagyon erősek

A piros-fehérek nyeretlenségi szériába kerültek, egymás után hat összecsapást veszítettek és vasárnap sem ők az esélyesek.

– A zsolnai találkozó után más célunk nem is lehet, mint az, hogy javítsunk – mondta Galanisz Nikandrosz, a Macik csatára. – A Kassa köztudottan nagyon erős ellenfél, az első körben is kiváló meccset játszottunk ott velük, és erre mindenképpen alapozhatunk. Úgy gondolom, hogy ha egységesek leszünk, akkor akár pontokkal is térhetünk haza.

A válogatottban is sokszor szerepelt támadótól ezután azt kérdeztük, hogy miképpen dolgozzák fel a zsinórban elszenvedett vereségeiket, mire a Nika becenévre hallgató játékos így felelt:

– Szerintem nagyon jól álltunk bele a ligaküzdelembe, aztán megtorpantunk és most már hat meccses „dugóhúzóba” kerültünk. Természetesen az a célunk, hogy ezen, jelenlegi helyzetünkben minél hamarabb túljussunk. A történteket nehéz feldolgozni, mert korábban nem ilyen és ehhez hasonló sorozatokhoz szoktunk, viszont szerintem csak idő kérdése az, hogy a helyükre kerüljenek a dolgaink. Azt tudni kell, hogy a Tipsport Ligában még százszázalékos teljesítmény sem nyújt garanciát semmire, ez pedig sokunk pályafutásában új fejezetet jelent. Ha ránézek a táblázatra, egyben teljesen biztos vagyok. Éspedig abban, hogy ennél feljebb van a helyünk attól, ahol most állunk. Nincs mese: más hokit kell játszanunk, mint eddig. Személy szerint nekem is sokat kell dolgoznom, akárcsak a társaimnak. Mentálisan erősek vagyunk, így küzdeni fogunk és az erőfeszítéseinknek lesz eredménye.

Más a sebesség

A különböző névre hallgató miskolci csapatokból sokan már kiöregedtek, de többen nem szakadtak el a klubtól. Az egykori csupaszív Urbán Péter például a DVTK Jegesmedvék U18-as csapatának edzőjeként szolgálja a Macikat és az eddigiekről így foglalta össze véleményét:

– A legnagyobb különbség a két ország hokija között a sebesség. A döntés meghozatala és kivitelezése közben eltelt idő mindent meghatároz. Mi az Erste Ligában nagyon sokszor komfortzónán belül játszottunk, ennyi is elég volt a sikerhez. Most a szlovák extrában kiléptünk ebből és a tanulási zónában találtuk magunkat. Új kihívásokkal szembesülünk, ezek pedig hozzásegítenek minket a lecke elsajátításához. Tehát csak idő kérdése, és közeledni fogunk a mezőny elejéhez. A szlovák játékosok az önmaguk által diktált tempóhoz szoktak, és évek óta a saját, meglehetősen gyors közegükben szocializálódtak. Látjuk, hogy pár hónap alatt nem lehet csodát tenni, de mindenképpen hinni kell benne és alázatosan dolgozni – a fiúk és edzőik pedig napról napra ezt teszik.

– Kolodzey Tamás –

Jégkorong: a tények

Aki most a DVTK szereplése ürügyén mérlegre teszi a szlovák és a magyar jégkorongot, alapvető eredményességi különbségeket láthat. Északi szomszédaink már voltak világbajnokok, mi aligha leszünk. A szlovákok állandó szereplői az elit világbajnoki küzdelemnek (nekünk ez eddig kétszer sikerült) és az olimpiai tornáknak (szemben velünk). Az ottani korongozók közül sokan eljutottak és eljutnak a tengerentúli topligákba, ahová a mieinket legfeljebb a bemutatókra hívják meg. Az sem elhanyagolható, hogy odaát sokkal több a jégcsarnok, se szeri, se száma az egymásra épülő ligáknak és bajnokságoknak, ezekben kiváló csapatok szerepelnek, szemben Magyarországgal, ahol csak egy-két ütőképes, nemzetközi szinten is megfelelő produkcióra képes gárda van, hogy az igazolt játékosok száma közötti óriási különbséget már szóba se hozzuk.

