DVTK Jegesmedvék: A védőmunkában megint előjöttek a megszokott hibák

A piros-fehérek jó előjelekkel látogattak Zsolnára, hiszen néhány hete itthon 6-2-re verték ellenfelüket.

Kiállítások

A 3. percben Crawford bottal akasztásért kétperces kiállítást kapott és ebből máris vezetést szereztek a hazaiak. Bárta jobb oldali átadását Podesva közelről a kapuba tette, 1-0. Nem sokkal később Zhilint küldték ki, majd a hazai kapu előtti bunyót követően kettős emberelőnybe kerültek a vendégek, ezt Milam középtávolról a 6. percben váltotta bal felső sarkos találatra, 1-1. Kis időre volt szükségük a csapatoknak a lehiggadáshoz, de ekkor már öt kisbüntetésnél tartottak. A 10. percben Ondrus buktatott, szintén ment pihenni, ebből viszont nem sikerült újabb találatot összehoznia a diósgyőrieknek. Veszélyesebbek voltak a miskolci akciók, inkább Mikolás dolgozott, Adorjánt kevésbé foglalkoztatták a zöldek. A 15. perc ritkán látható gólt hozott. Bárta jobbról lőtt, a piros-fehérek portása védett, de a lecsorgó korong a háta mögé került és nem látta, hogy hol van. Sikela lecsapott rá és közvetlen közelről belőtte, 2-1. Egy perc múlva növelték előnyüket a szlovákok, igaz szép támadásukhoz kellett a diósgyőri védők rossz helyezkedése, így Hvilának közelről könnyű dolga volt, 3-1. A 18. percben a zsolnaiak voltak négyen, öt ellen, de az eredmény maradt az első szünetre.

A második harmad elején, mint a ligában már oly sokszor, a fizikai erejét érvényesítő otthoni alakulat tagjai kaparintották meg a szabad korongokat, különösen a saját kapujuk mögötti területen. A 23. percben Kiss D. vágta el a hirtelen irányt változtatott otthoni csatárt, aki egy előre vágott játékszerre startolt, és szedte össze a meccs kilencedik kiállítását. Ebből lett minden: cicázás, lövések, kapuvas, ziccerek, csak éppen szépítés nem. Beszorult az MsHK, melynek hokisai, ha tehették, a kontratámadásokra rendezkedtek be. A 30. percben jött az újabb esély, mert Pastor is kiérdemelt százhúsz másodperces „töprengési” időt, következett az újabb beszorítás, a gólgyártás azonban sehogyan sem jött össze Magosiéknak. A 33. percben Baginnak adtak tíz percet, ez persze nem rossz üzlet, hiszen emberhátrányt nem jelent, társai meg összehozták a negyediket. Matejka mesteri tempóval ugratta ki Hvilát, aki szólóját Adorján lábai között belőtt koronggal fejezte be, 4-1. Galanisz is megkapta a magáét, ebből csaknem emberhátrányos találatot hoztak össze a Jegesmacik, majd Magosi szintén „bűnhődött”, az öt a hármat szerencsére megúszták.

Nem ment…

Miskolczi öt perc, plusz végleges kiküldésével kezdődött a harmadik húsz perc (a csatár beleszállt az egyik hazai védőbe), majd mezőnykorongot láttunk, az idő fogyása persze nem kedvezett a vendégeknek. A küzdelem ugyan nem hagyott alább, szokatlan módon záporoztak a kiállítások, mert a játékosok össze-vissza „nyúlkáltak”, ütöttek és buktattak. A hajrában Glen Hanlon lehívta Adorjánt, de együttese ezzel nem ment semmire, meg ezen az esten a rohamokkal sem.

ÉM-KT

Jegyzőkönyv: MsHK DOXXbet Zilina vs. DVTK Jegesmedvék 4-1 (3-1, 1-0, 0-0)

Zsolna, 414 néző. V.: Snásej, Valach, Kacej, Orolin (mind szlovák).

MsHK Zilina: Mikolás – Kucny, Jankovic, Bárta (2), Podesva 1 (1), Sikela 1 – Pastor, Bagin, Jencik (1), Mily, Huna – Piegl, Matejka (1), Beránek, Ruckay, Hvila 2 – Mendrej, Zhilin, Hrazdíra, Ondrus (1), Rehák – Horcicka (kapus). Vezetőedző: Pavel Paukovcek.

DVTK Jegesmedvék: Adorján – Crawford, Kiss D., Magosi, Harrison, Miskolczi – Szirányi, T. Slovák, Kulmala (1), Vas, Pance – Láda B., Milam 1, Somogyi, Loiseau, Hajós – Rusk, Vincze P., Galanisz, Ritó – Duschek (kapus). Vezetőedző: Glen Hanlon.

Kiállítások: 22 perc + 10 perc fegyelmi (Bagin), ill. 17 perc + végleges fegyelmi (Miskolczi).

Pavel Paukovcek: – Szó szerint nagy harc folyt a jégen. Keményen meg kellett küzdenünk a győzelemért a sok helyzetet kidolgozó miskolciakkal szemben.

Glen Hanlon: – Gratulálok a győzelemhez a hazaiaknak, megérdemelten nyertek. A helyzetkihasználásban jobbak voltak, mi igyekszünk vasárnapra összpontosítani.

