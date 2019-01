DVTK Jegesmedvék: A Tátrából jön az ellenfél

A Tipsport Liga keretében 18 órától a jégcsarnokban csap össze a DVTK Jegesmedvék és a HK Poprad együttese. A hazaiak nincsenek jó passzban, pár nap alatt háromszor is kikaptak, igaz ebben benne van a Magyar Kupában a szétlövés után elszenvedett kudarcuk és a gyetvai, ugyancsak büntetős kudarcuk is. Az erőltetett menet, a sok sérült és beteg igencsak visszavetette a Macikat: megtört a korábbi lendületük, persze az 55+2 mérkőzéses szlovák sorozaton ez is törvényszerűen következett be.

Szerencse kell hozzá

Több mint érdekesen alakult a piros-fehérek kedd esti, HC 07 Detva elleni mérkőzése. A rendes játékidőben és a hosszabbítás után is ikszre álló összecsapást a futballnyelven szólva 11-es rúgásokkal döntötték el, és ez a művelet nem ment a vendégeknek.

– Sajnos megint nem tudtuk kihasználni a lehetőségeinket, ezért következtek a büntetőlövések – nyilatkozta a meccs után Glen Hanlon, a Jegesmacik vezetőedzője. – A büntetőlövések során nem volt szerencsénk, ezért aztán nem maradt más választásunk mint az, hogy gratulálnunk kellett az otthoniaknak a győzelemhez. A Poprád ellen azt szeretném, ha ziccereinket értékesítenénk és emberelőnyös játékunk is javulást mutatna.

A büntetőkről

A miskolciak vesztét tehát a ritkán látható, suta módon végrehajtott büntetők okozták. Rossz indulást, korongelhagyást és kicsúszást is láttunk, de olyan is előfordult, hogy az ítélet-végrehajtó lyukat ütött, azaz botjával a játékszer helyett a levegőt „találta” el. Ezért megkérdeztük Bíró Ignáctól, a Macik egykori jégkorongozójától, szakvezetőjétől, jelenlegi szakmai igazgatójától: létezik-e valamilyen recept arra, hogyan legyen eredményes a pálya közepéről induló játékos, mire ezt a választ kaptuk:

– Biztosan alkalmazható megoldás nincs és nem is lesz soha. Mindenkinek van egy klasszikus csele és ez vagy bejön vagy nem. Kérdés, hogy a kapus leolvassa-e a ráközelítő játékos szándékát? Ha szembejön a kapus, akkor cselt csinálunk, ha a vonalon marad, akkor lövünk, jobbra,vagy balra, és húsz, esetleg harminc centiméteren múlik az eredmény. A kivitelezést megtanulni roppant nehéz, begyakorolni sem nagyon lehet, mert más az edzés és más a mérkőzés, hiszen a terhet pszichésen is el kell viselni. Variálni kell, ha bejön, akkor azt mondjuk, hogy ez klassziscselekedet volt. Akadtak specialisták, például ifjabb Ocskay Gábornak igazán ment ez a munka. A labdarúgással szemben a jégkorongban nagyon nehéz beverni a büntetőt, ugyanis szélesedtek a felszerelések, a kapusok jobbára már kétméteresek, leguggolnak, bedőlnek, botjukkal is segítenek, szükség esetén korrigálnak, így alig marad rés mellettük. Ezért gyakran több sorozat kell egy gólig, a keddi tizenkettőnél többre is volt példa.

Kolodzey Tamás

Vas: talán, Hajós: nem

A diósgyőriek az elmúlt fordulókban több játékosukat is nélkülözték.

– Köszönöm az érdeklődést, javulok – mondta a csatár Vas János. – Egy csúnya, nagyon erős ütközés utáni palánkba vágódásom miatt nem tudok még játszani, a lapockám, és a vállam bánta a bodicseket. Sérüléseim napról napra javulnak, így remélhetőleg pénteken már játszom a Poprád ellen, de ez csak a reggeli edzés után derül majd ki.

– Nekem vállsérülésem van – vette át a szót az ugyancsak támadó Hajós Roland. – Úgy áll a helyzet, hogy most három hétig rögzíteni kell, majd következhet a rehabilitációs munka. Kihagyásom úgy öt, vagy hat hét lesz.

A Tipsport Liga állása

1. HC ‚05 iClinic Banská Bystrica 42 24 5 4 9 145–100 86

2. HL Nitra 42 23 5 3 11 161–102 82

3. HKM Zvolen 42 23 4 5 10 146–96 82

4. HC Kosice 42 25 2 3 12 138–93 82

5. HK Poprad 42 22 6 2 12 126–106 80

6. MHC Nové Zámky 42 19 4 3 16 107–99 68

7. Dukla Trencin 42 19 4 2 17 100–96 67

8. DVTK Jegesmedvék 42 17 3 5 17 110–115 62

9. HC 07 Detva 42 14 3 5 20 112–133 53

10. MAC Újbuda 42 13 2 5 22 117–144 48

11. MHk 32 Liptovsky Mikulás 42 12 2 3 25 102–133 43

12. MsHK DOXXbet Zilina 42 8 5 3 26 109–158 37

13. Szlovákia U20 (HK Orange 20) 24 – – 2 22 30–128 2

Jegesmedvék: A Fradi ellen a bronzéremért Miskolc - Ismertté vált a Magyar Kupa helyosztóinak programja. Mint ismeretes, az elődöntőben a címvédő DVTK Jegesmedvék gárdája Székesfehérvárott szétlövés után 4-3-ra veszített a Fehérvár AV19 csapatával szemben, így a piros-fehérek számára hazai bronzmérkőzés következik az FTC-Telekom ellen –... Tovább a cikkhez

DVTK Jegesmedvék: Hokilutri, egészen a 12. sorozatig Miskolc - Kedden este Gyetván veszített a DVTK Jegesmedvék Tipsport-ligás jégkorongcsapata. A Macik néhány nappal ezelőtt hazai környezetben kikaptak a szlovák együttestől, így a visszavágás reményében utaztak aktuális ellenfelükhöz. Vendégfölény Somogyi jobbról leadott lövése jelentette az els... Tovább a cikkhez

DVTK Jegesmedvék: Megszenvedtek a győzelemért Miskolc - Vasárnap 41. mérkőzését játszotta a DVTK Jegesmedvék Tipsport-­ligás hokicsapata. A kezdés előtti nagy kérdést az adta, hogy a Macik betegséggel és sérüléssel bajlódó sportolói közül kik tudják vállalni a játékot és kik lesznek a hiányzók. Az erőltetett menetet teljesítő miskolci gárda ... Tovább a cikkhez

Kikaptak a Macik Miskolc - Pénteken este a jégkorong Tisport Liga keretében Miskolcon mérte össze tudását a DVTK Jegesmedvék és a HC 07 Detva együttese. DVTK Jegesmedvék – HC 07 Detva 1-2 (0-0, 1-1, 0-1) Miskolc, 1370 néző. V.: Kalina, Stefik – Bogdan, Chudada (szlovákok). DVTK: Vay – Crawford, Vojtkó, Pance, Mis... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA