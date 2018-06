DVTK Jegesmedvék: A szlovákokhoz csatlakoztak

Pozsonyban csütörtökön jelentették be, hogy ősztől tizenkét résztvevősre bővül a szlovák jégkorongbajnokság élvonala, vagyis a Tipsport Extraliga. Északi szomszédaink küzdelemsorozatán – a más, szomszédos országok nemzetközinek számító versenyeitől eltérően – eddig kizárólag hazai csapatok vettek részt, így a bővítés teljesen új helyzetet teremt.

Korábban ugyan már történtek csatlakozási kísérletek, de ezek zátonyra futottak, most azonban mindkét fél hajlott az egyezségre. A projekt egyelőre egy évre szól, de a szereplők háromesztendős együttműködésre készülnek. Fontos tudnivaló, hogy ez­alatt a magyar alakulatok nem eshetnek ki az Extraligából, bár a papírforma ezt nem is vetíti előre.

Rohamlépésben

– Megtettük az első lépést, de továbbiakra is készülünk – jelentette ki a bővítésről Richard Lintner, a Tipsport Extraliga igazgatója, aki szerint a bővítés több szempontból is jó hír. – Főként azért, mivel sikerült szorosabbra fűzni a Visegrád Kupa keretében jónak bizonyult együttműködésünket, valamint azért is, mert így javul a liga presztízse és nőni fog az iránta mutatkozó érdeklődés.

A Magyar Jégkorong Szövetség főtitkára, Sipos Levente azt mondta, hogy a sportág az elmúlt két évtizedben itthon rohamlépésben fejlődött:

– Ezt jól mutatja az a tény, hogy a számunkra korábban elérhetetlen, a világ élmezőnyéhez tartozó Szlovákia is partnerként kezel minket. A jelenlegi projektet arra szánjuk, hogy a megkezdett fejlődésnek újabb lökést adjunk.

Fontos volt

– Természetesen nagyon fontos volt, hogy a hivatalos bejelentés is megtörténjen – jelentette ki Nagy Ádám, a DVTK Jegesmedvék általános igazgatója. – Bár elárulhatom, hogy klubunk vezetői és játékosai ennek szellemében készültek a soron következő idényre, ugyanis a háttértárgyalások jól haladtak. Volt néhány nem nyilvános információnk – gondolok a mezőnyre, a mérkőzésszámra, a sorsolásra –, amelyekből már jóval korábban érezhető volt, hogy a liga vezetői számolnak velünk. A felek most, sakknyelven szólva, megnyitásról beszélnek, mi azonban arról értesültünk, hogy a Tipsport irányítói nyitottak a további bővítésre, ezért szó sincs arról, hogy most lehúzták a redőnyt. Ennek következtében nem zárult be az ajtó más magyar, sőt lengyel csapatok előtt sem.

A hónap végén

A diósgyőriek igazgatójától megkérdeztük, hogy a bejelentés felgyorsíthatja-e a leendő szakvezetőjükkel és az idegenlégiósaikkal folyamatban lévő tárgyalásaikat, mire ezt a felelet kaptuk:

– Természetesen igen. Az általunk kiszemelt külföldiek eddig nem mozdultak, egyszerűen kivártak. Most új lendületet vesznek az eddigi puhatolózásaink, és úgy gondolom, hogy június vége felé lehetnek bejelentéseink. Az a célunk, hogy a rajtra már mindenki itt legyen.

A piros-fehérek egyébként július 30-án találkoznak, és másnap kezdik az erőgyűjtést. A szlovák Extraliga ­küzdelemsorozata szeptember 14-én kezdődik, az viszont még nem ismeretes, hogy a Macik itthon, vagy idegenben mutatkoznak-e be. Nagy Ádám szerint a sorsolás napokon belül nyilvánosságra kerül, így tehát erre a hírre sem kell majd sokáig várni.

– Kolodzey Tamás –

