DVTK Jegesmedvék: A szlovák liga címvédője érkezik a jégcsarnokba

A Tipsport Ligában a tizedik fellépés vár a piros-fehérekre, akik a jégcsarnokban pénteken 18 órától a HC ’05 Banská Bystrica együttesével mérik össze tudásukat. A meccs érdekessége, hogy az a címvédő látogat Miskolcra, amelyik eddig szó szerint bukdácsol, a megszerezhető 27 pontból csak 15-öt kaparintott meg.

Ritka ítélet

– Érdekes és remek csatát várok – mondta Farkas Tamás, a diósgyőriek kapusedzője. – A legutóbbi bajnok tiszteletre méltó ellenfél, bár nem úgy indult, ahogyan várták. A társaság beleszaladt néhány vereségbe, bár ahogyan hallom, tagjai folyamatosan és keményen dolgoznak annak érdekében, hogy jobbak legyenek. Megítélésem szerint van esélyünk a 3 pontra, bár legutóbb Poprádon örülhettünk az 1 pontnak, mert az ellenfelünk, különösen az összecsapás elején, jobban játszott, mint mi, aztán visszajöttünk a meccsbe, amely végül úgy alakult, ahogyan, a befejezés pedig rossz szájízű volt…

A kapusedzőtől információt kértünk a Poprádon történt esetre is, amikor Adorján kapus „miatt” a hosszabbításban büntetőt ítéltek a hazaiak javára.

– A kapueltolásos eset nem volt szándékos – folytatta Farkas Tamás. – Fiatal háló­őrünk ilyet direkt nem csinál annak érdekében, hogy jobb pozícióba kerüljön, a játékvezetők azonban másképpen gondolták. Az alapeset egyébként 2 perces büntetést ír elő, a hosszabbításban viszont, amikor három-három ellen küzdenek a csapatok, kiállítani már nem lehet, mert a mezőnylétszám nem fogyatkozhat kettőre, ezért következett a büntető, melynek során a félpályáról vezeti a kapusra a korongot az ítélet-végrehajtó. Ő pedig belőtte, így 3-2-re kikaptunk, de ezen az eseten már nem érdemes lovagolni, mert a síposok összességében korrektek, felkészültek, működésükre nem lehet panaszunk.

A csatár szemével

Somogyi Balázs, a Jegesmedvék csatára számára nagyszerű érzés, hogy ezen a színvonalas sorozaton vehet részt:

– Kilenc éve, amikor a hazai felnőtt bajnokságban először mutatkoztam be, álmodni sem mertem arról, hogy valaha ebben a sorozatban fogok játszani. Csapatunk nagyszerű játékosokból áll: együtt, valamennyien képesek vagyunk valami olyan nagyszerű dolgot tenni, amely felülmúlja a közvélemény várakozását. Nagyon erős közösséget alkotunk a jégen és azon kívül is. Az edzőnk remek múltját tudjuk, a szurkolókat ismerjük, a pálya tökéletes, a városban rajonganak a jégkorongért, szóval Miskolcon minden adott ahhoz, hogy nekünk csak a hokival kelljen foglalkoznunk. Magamról csak annyit mondok, hogy jó újra a DVTK népes családjához tartozni, remélem, sikerül olyan szezont produkálnom, amit a vezetőség és a szurkolók elvárnak tőlem, és én is saját magamtól.

ÉM-KT

Szirányi: kevesebb kiállítást

„A pénteki biztosan nehéz mérkőzés lesz a tavalyi aranyérmes ellen – szögezte le Szirányi Bence, a Macik védője. – Mi viszont profik vagyunk, ezért minden mérkőzésbe úgy megyünk bele, hogy nyerni akarunk. Ez a fontos rangadó fegyelmezett játékot, a taktika betartását és főleg kevesebb kiállítást követel tőlünk, mert kedden Poprádon sokat ültünk a büntetőpadon.”

DVTK Jegesmedvék: Időben rendezték a soraikat Miskolc - Kedd délután Poprádon szerepelnek a DVTK Jegesmedvék Tipsport-­ligás jégkorongozói. A Macik kilencedik mérkőzése kedden 17 órakor kezdődik a HK Poprad téli stadionjában. A piros-fehérek legutóbbi két sikerükkel felkapaszkodtak a pillanatnyilag rájátszást érő nyolcadik helyre, de persze ... Tovább a cikkhez

DVTK Jegesmedvék: Zsinórban megvan a második siker Miskolc - Megnyerte vasárnap esti Tipsport-ligás találkozóját a DVTK Jegesmedvék hokicsapata. A múltkori, vendégnézők által okozott rendbontásos (Szlovákiában is elítélt) eset nem múlt el utóhatások nélkül. Nagy Ádám, a piros-fehérek általános igazgatója a meccs előtt elmondta, hogy a készenlétie... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA