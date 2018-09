DVTK Jegesmedvék: A negyedik nagy ugrás előtt

A HK Nitra elleni, pénteken 18.00-kor kezdődő mérkőzés apropóján tekintettünk vissza és néztünk előre Egri István klubvezetővel, a DVTK Jegesmedvék csapatát működtető gazdasági társaság többségi tulajdonosának képviselőjével, aki „mellesleg” a jégcsarnokot is magába foglaló Miskolc Városi Szabadidőközpont igazgatója.

Határ most is a csillagos ég, ezzel együtt annak nincs realitása, hogy már az első évben kiharcoljuk az aranyérmet.” Egri István

Önbizalommal

A helyi hokiélet első embere 1986-ban szállt be a sportágba, így immáron harminckettedik éve foglalkozik a műfaj helyi ügyes-bajos dolgaival.

– A negyedik nagy ugrás előtt állunk – kezdte Egri István. – Az első a negyvenegy esztendővel ezelőtti alakulás volt, majd következett a jégcsarnok 2006-os átadása, ekkor hagytuk magunk mögött a szabad ég alatti korszakunkat. A harmadik komoly dobásunkat a 2014/15-ös szezonban produkáltuk, ekkor született meg az első aranyérmünk, amely mérföldkő volt, és amelyet megkönnyeztünk. A mostani, szlovákiai kaland pedig a negyedik rendkívüli tettünk. Ennek euforikus pillanatát a felvételünk kimondásakor éltük át, az azóta eltelt időben pedig rengeteget dolgoztunk, így szusszanásnyi szünetünk sem maradt arra, hogy elgondolkozzunk a ránk váró feladaton. Személy szerint nagyon kíváncsian várom a ligaküzdelmet, amely elé egészséges önbizalommal tekintek.

Magas színvonalon

Egri István ezután arról beszélt, hogy a kanadai vezetőedző nagyon jól felkészítette a társaságot a sorozatra.

– A jelenlegi feltételeink mellett a létező legjobb keretet raktuk össze – folytatta a klubelnök. – A fiúk rendkívül sokat és magas színvonalon dolgoztak, edzőmeccseiken az eredményektől függetlenül jó benyomást keltettek. Ezért nyugodtak vagyunk, de még nem tudhatjuk, hogy a munkánk mire lesz elegendő. Nincs mögöttünk egy úgy­nevezett bázisév, ennek következtében azt várjuk el, hogy jussunk be a nyolc közé, legyünk részesei a rájátszásnak. Péntektől kezdve hónapokig csúcsra járatjuk önmagunkat, hetente többnyire kétszer-háromszor lépünk jégre, és nagy várakozással tekintünk az életünkben újnak nevezhető időszak elé.

A csillagos ég

Arra a kérdésre, hogy feladták-e saját filozófiájukat, mely szerint minden mérkőzésüket meg akarják nyerni, a sportvezető így válaszolt:

– Ez az „enyhe puhatolózás” már a várható helyezésünkre vonatkozik. Nos, semmit nem engedtünk a sportban kötelezően alkalmazandó elveinkből: minden egyes csatánkat, minden bajnokságunkat, vagy ligaszereplésünket meg akarjuk nyerni. Így fogalmazunk: a határ most is a csillagos ég, ezzel együtt annak nincs realitása, hogy már az első évben kiharcoljuk az aranyérmet, de magam, optimista emberként hiszem, hogy egyszer ennek is eljöhet az ideje. A rájátszás egyébként érdekes történet, ennek során gyakorlatilag bármi és az ellenkezője is előfordulhat. Valamennyien azért munkálkodtunk, hogy mindig örömet szerezzünk azoknak, akik kíváncsiak a csapatunkra.

Kolodzey Tamás

Nézőszám-növekedést várnak

A jégcsarnokban az elmúlt hetekben bővítési munkálatokat végeztek, így a komplexum befogadóképessége 2300 fősre növekedett.

– A fokozatos építkezés híve vagyok – mondta Egri István klubelnök. – Abban egészen biztos vagyok, hogy növekedni fog az előző szezon 1120-as, átlagos nézőszáma, de nem várok telt házat minden fellépésünkre. Gyakori táblás objektumot a rájátszásra remélek, bizakodásom alapját az adja, hogy a tavalyitól már 150-nel több bérletet adtunk el.

