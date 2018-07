DVTK Jegesmedvék: A Macik százhetvenegy harmaddal „kezdenek”

Az egy plusz egy évre szerződtetett 61 éves szakember (aki kapus volt) játékosként két évtizedet húzott le az észak-amerikai profiligában, majd edzőnek állt és dolgozott az Egyesült Államokban, Fehéroroszországban, Finnországban, Kanadában, Svájcban és Szlovákiában, itteni bemutatkozását izgalommal várja.

Remek a hangulat

– Nagyon jók az első benyomásaim a városról – jelentette ki Glen Hanlon.

– A létesítmény remek, alkalmas a jó munkára, alig várom már a felkészülés kezdetét, akárcsak a szlovák ligához való csatlakozást. Dolgoztam már Szlovákiában és nagyon jó emlékeket raktároztam el arról a két évről, valamint a játékosokról. Miután kiderült, hogy idejövök, beszéltem egyikükkel-másikukkal, sőt egykori segítőimmel is. Megszerettem és tényleg ismerem az ottani világot, a csarnokokat, jó lesz ebbe a világba ­visszatérni. A szomszédban remek a hangulat, ugyanakkor arról értesültem, hogy a mi szurkolóink sem maradnak el a szlovák drukkerek mögött.

Nagy kihívásnak tekinti

A tengerentúli szakvezető nagy kihívásnak tekinti miskolci munkálkodását, amelyről így beszélt:

– Szlovákiában magasabb a színvonal, ezért most mindenki, gondolok a klubvezetésre, a stábra és a játékosokra, rendkívül izgatott. Ami történt ritkaság: nem gyakran hallok olyat ebben a műfajban, hogy egy csapat átmegy egy másik ország ligájába, ráadásul oda, ahol köztudottan magasabb nívón űzik a jégkorongot, mint Magyarországon. Ebből következik, hogy motivációs gondjaink nem lesznek, az adott helyzetből fogunk építkezni. Most új szintre lépünk, de nem csak erre kell figyelnünk, hanem magukra a játékosokra is. A váltás nekik csak jót hozhat, éspedig azért, mert kizökkennek a megszokott kerékvágásukból, és a korábbitól nagyobb energiákat kell befektetniük. A klub ugrott, meglépte a maga szintjét, ha pedig a fiúk nem képesek ugyanerre, akkor nem lesznek sikeresek.

Gyors csapatot akar

A vezetőedző ezután arról beszélt, hogy az első körben rájuk váró 47 meccs során aligha fognak ugyanazon a szinten „égni”, mert mint hangsúlyozta: erre a legjobbak sem képesek.

– A mai, modernnek tartott jégkorongban nincsenek különbségek, vagy ha vannak, azok csekélyek – folytatta Glen Hanlon.

– Jómagam gyors és elhivatott csapatot akarok látni, olyat, amelyik alázatos harcos, százszázalékosan elhivatott, nálam ez jelenti az alapot. Azt sem tagadom, hogy tetszett a Nagy Ádám igazgató által vázolt mentalitás és vízió: két hétig beszélgettünk, közben azt tapasztaltam, hogy határon innen és túl is folyik a DVTK, mint márkanév felépítése. Ezért köteleztem el magam a klubhoz, érkezésem másik oka pedig az a nyomás, amelyre nekem szükségem van. Pozitív irányba akarom fordítani a csapatot, melynek munkáját minden nap javítani akarom. Vallom, hogy ami tegnap történt, már nem számít, ami holnap fog történni, az sem, kizárólag az aznapi feladatokra kell figyelni. A hoki gyönyörű sportág, a fiúk ezzel tisztában vannak és most kéz a kézben segíthetik egymás tevékenységét.

A diósgyőri stadionban tegnap tartott sajtótájékoztatón részt vett Magosi Bálint is. A válogatott csatár pedig, újdonsült mestere kérésére előrukkolt pár mondattal:

– A csatlakozással óriási lehetőséget kapunk arra vonatkozóan, hogy lemérjük, hol állunk. Sokkal magasabb lesz a tempó, jobban kell figyelnünk, nem lesznek könnyű meccseink, mint az elmúlt években. Minden nap a legjobbunkat akarjuk nyújtani, sikerességünkhöz pedig kiegyensúlyozottság kell majd.

Kolodzey Tamás

Hétfőn kezdenek

A DVTK Jegesmedvék alapozásáról Nagy Ádám általános igazgató elmondta, hogy a csapat tagjai hétfőn találkoznak, majd aznap és kedden egészségügyi és fizikai teszteken vesznek részt. A jeges edzések augusztus 1-én, szerdán kezdődnek, bemutatkozásuk pedig augusztus 7-én Kassán lesz, de a meccsen csak néhány tíz vendégszurkoló lehet jelen, ugyanis a csarnokban csak nyolcszázan férnek el. Az erőgyűjtés érdekessége, hogy azon végig jelen lesz az Észak-Amerikába készülő Gáz Balázs is.

