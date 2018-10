DVTK Jegesmedvék: A MAC is legyőzte a Macikat

A péntek esti, miskolci mérkőzés iránt jóval többen érdeklődtek, mint legutóbb, annak ellenére, hogy a televízió is közvetítette az összecsapást. A vendégeknél három játékos, plusz két stábtag szolgált egykor a Maciknál, ők itthon érezhették magukat.

Adorján pihent

Mindössze 39 másodperc kellett a fővárosiak első zicceréhez, amelyet a védő MacAulay hagyott ki, de egy kisbüntetést azonban kicsikart. A túloldalon Galanisz és Kiss D. hozhatta volna össze a vezetést, utóbbi azonban tiszta helyzetből a háló helyett a nézőket védő korongfogóba emelt. Néhány akció lesen akadt el. A 6. percben a nézők gólt láttak, a játékszer viszont csak az oldalhálót rezegtette meg. Érezhetően lassabb volt a tempó attól, amit az itt vendégeskedő szlovák társaságoktól eddig láthattak a nézők. A folyamatosságot a sok elpasszolt korong gátolta, majd a 11. percben fórba kerültek a piros-fehérek. Kulmala jobbról bekanyarodott, Rajna mellett próbálkozott, a portásnak azonban sikerült hárítania. Somogyi és Loiseau még elvétette a ketrecet, a 13. percben a fekvő Rajna fölött Vas viszont a keresztléc alá emelt (1-0). Feltűnő volt, hogy Adorjánnak szinte semmilyen dolga nem akadt, ez volt a MAC támadójátékának kritikája. Az első harmad végén elővették a színes ceruzát a hazaiak, de az állást nem tudták megduplázni.

Kapuvasig jutottak

A folytatásban Bodó szólózott emberhátrányban, de addig „csellózott”, amíg túllőtt a célon. A 25. percben J. Dudás, pillanatokkal később pedig Terbócs lövésébe állt bele a munkába bevont Adorján. Felpörgött az iram, a nyitószakasz 12-4-es lövésmutatóján kozmetikázott az Újbuda. Rajna testcseleit élvezhették a szakavatottak, majd a 28. percben Nagy Krisztián balról a bal kapuvasat találta telibe. Ritó büntetéséből sem csiholt ki semmit a MAC, és még néhány kisebb tűzijátékuk is „csütörtököt” mondott. A harmad derekától kezdve magára talált a DVTK és képes volt érdemi rohamokra. A 36. percben Klempa és Dansereau adogatását követően Adorján úgy mentett lábbal, hogy nyomban a szájára vette a nevét a publikum.

Galanisz magas bottal „operált”, ezért 2 plusz 2 perc honoráriumot kapott, ez izgalmakat ígért. A 42. percben Brown jobbról, közép távolról lőtt, a korong pedig Adorján jobb lábáról pattant a jobb sarokba, 1-1. A 45. percben Vas kétszer is emeléssel próbálkozott, de nem járt sikerrel. Szirányi kétpercese jól jött Vasnak, aki viszont nem kötött boltot Fortunával. Láda B. behúzott egyet Bodónak, kapott érte 2 plusz 10 percet. Az 52. percben Kulmala korcsolyázott el a jobb szélen, már a piros vonalon is túljutott, amikor a kapu elé emelt, korongja pedig Rajnáról saját maga mögé pattant, 2-1, így a finn csatár azzal dicsekedhet, hogy mínusz szögből iratkozott fel a listára. A Macik azonban a hajrában mindent elkövettek annak érdekében, hogy a MAC egyenlítsen, a szívességet pedig Klempa szemből közelről meg is tette, 2-2. Jött a hosszabbítás, három-három mezőnyjátékossal. A 62. percben Galanisz eladta a korongot saját kapuja előtt, Klempa pedig rácsapott és betette, 2-3.

Vasárnap 18 órától a DVTK Jegesmedvék vs. HK Nitra találkozó következik a jégcsarnokban.

ÉM-KT

Jegyzőkönyv: DVTK Jegesmedvék vs. MAC Újbuda 2-3 (1-0, 0-0, 1-2, 0-1) – hosszabbítás után

Miskolc, 1321 néző. V.: Stano, Stefik, Bogdan, Jobbágy (szlovákok).

DVTK Jegesmedvék: Adorján – Crawford, Kiss D., Miskolczi, Harrison, Magosi – Szirányi (1), Slovák, Pance, Vas 1, Kulmala 1 (1) – Láda B., Milam, Galanisz, Loiseau, Somogyi (1) – Vojtkó, Ritó, Hajós, Vincze – Duschek (kapus). Vezetőedző: Glen Hanlon.

MAC Újbuda: Rajna – Pozsgai, MacAulay, Klempa 2 (1), Brown 1, Dansereau (1) – Burt, Garát, Odnoga M., Nagy Krisztián (1), Terbócs – Vokla, J. Dudás, Orban, Langkow, Bodó – Kreisz, Fejes, Pápa, Majoross B., Szigeti – Nagy Kristóf (kapus). Vezetőedző: Majoross Gergely.

Kiállítások: 12 perc, plusz 10 perc fegyelmi (Láda B.), ill. 4 perc.

Glen Hanlon: – Az első harmadban jól kezdtünk, a másodikban ránk erőltették akaratukat a budapestiek, majd a harmadikban visszajöttünk a mérkőzésbe. Mindkét csapat megérdemelte a pontszerzést.

Majoross Gergely: – Nagyon laposan kezdtünk, mindenről lemaradtuk, de keményen dolgoztunk. A végén feljebb tekertünk a játékunkon és örülünk, hogy a negyedik hosszabbításos mérkőzésünket már megnyertük.

DVTK Jegesmedvék: Gyenge védekezés, vereség Miskolc - A jégkorong Tipsport Liga 10. fordulójában tegnap Trencsénben játszottak a Macik. Vasárnap idegenbe, a HK Dukla Trencínhez szólította a sorsolás a DVTK Jegesmedvék hokicsapatát a szlovák ligában. A trencséni csarnokban két olyan gárda csapott össze, amely a kezdés előtt 13-13 ponttal ál... Tovább a cikkhez

DVTK Jegesmedvék: A címvédő esélyt sem adott Miskolc - A jégkorong Tipsport Liga elmúlt szezonjának győztesét látták vendégül péntek este a Macik. Némi meglepetést jelentett, hogy a besztercebányaiak csak szűk egy órával a kezdés előtt futottak be a jégcsarnokba, a megszokott kettő helyett. Gyors fordulat Milam engedte el az első távoli l... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA