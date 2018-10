DVTK Jegesmedvék: A jó érzés és a tapasztalat

A jégcsarnokban pénteken 18 óra 30 perckor kezdődő meccsen a piros-fehérek a HC 07 Detva gárdáját látják vendégül. A Macik nincsenek jó passzban, de az alsóház mezőnye is szoros, egy-két sikerrel átrendeződhet a táblázat, az alapszakaszból hátralevő negyven találkozó pedig még iszonyatosan sok.

– Folyamatosan beszélgetünk a helyzetünkről – mondta Egri István, a DVTK Jegesmedvék csapatát működtető gazdasági társaság többségi tulajdonosának képviselője. – Pánikhangulatról szó sincs, ugyan miért lenne? Ha valaki, akkor én tudtam a legjobban, hogy milyen „kávéházba” megyünk, tökéletesen tisz­tában voltam azzal, hogy utunk minden lesz, csak sima nem. Attól még nagyon messze vagyunk, amit el akarunk érni. A sportkormányzat és a magyar szövetség azért adta a támogatását ehhez a projekthez, hogy felzárkózzunk északi szomszédainkhoz. A szlovákok jóval előrébb vannak a világranglistán, sta­bilan A-csoportosok, azaz az elit tagjai. Nagyon magas a hokikultúrájuk, igen fejlett az utánpótlás-nevelésük, hogy a létező legjobb infra­struktúrájukról már ne is beszéljek. Az ottani hoki nem csak a Tipsport Ligából áll, játé­kosaik közül rengetegen játszanak külföldön, NHL-sztárral is rendelkeznek, vagyis a létező legmagasabb szintű topligában korongoznak. Számunkra nagyon jó érzés, hogy köztük lehetünk, és egy lelátói incidenstől eltekintve kiválóak a tapasztalataink, szereplésünk gondmentes.

A klubvezető ezután arról beszélt, hogy az eredményhiány természetesen visszaveti a társaságot, a vereségek mentálisan rombolnak, de a pillanatnyi helyzetet – amelyen egyik napról a másikra nem lehet változtatni – tudomásul kell venni.

– Játékosaink az elmúlt években többnyire csak nyertek, ezért most nyilván nehezen veszik tudomásul a vereségeket – folytatta Egri István. – Nagyon sok a tennivalónk, és már rendelkezünk kellő tapasztalattal, világklasszis vezetőedzőnk, Glen Hanlon pedig jól látja, hogy honnan indultunk és hová kell eljutnunk. Rá most tényleg kulcsfeladat hárul. Az utánpótlás-nevelésünket is nagyban segíti a szlovák minta, ennek alapján mondom: még több fiatalt kell bevonnunk a rendszerbe és a maga területén mindenkinek többször annyit kell dolgoznia, mint eddig. Ami pedig a hét végi mérkőzéseinket illeti: vannak olyan ellenfeleink, amelyekhez jelenleg közelebb vagyunk, mint az éllovasokhoz. Ilyen a Gyetva és a Liptószentmiklós, nagyon remélem, hogy a Kassán és a Zólyomban mutatott, felszálló ágba került csapatjátékunkat folytatjuk – hiszen mindkét találkozón közel álltunk a győzelemhez – és közönségünk támogatásával jó eredményeket érünk el.

Kolodzey Tamás

Így látta a kapus

Kassán és Zólyomban is Duschek Dávid védte a Jegesmacik kapuját és mindkétszer csapata egyik legjobbja volt.

– A két idegenbeli összecsapáson nagyon jó csapatmunkával tudtuk felvenni a harcot a liga éllovasaival. Meccsenként negyven lövést adtak le a kapunkra. Egyáltalán nem faradtam el, mert ilyen erős megterhelésre készülünk, profi munkát végzünk jégen és szárazon is. A hétvégi összecsapásokon egyértelműen győzelmet várok, azaz két diadalt. Mert ha úgy játszunk, mint a HC Kosice és a HKM Zvolen ellen, akkor nem érhet minket kellemetlen meglepetés, megtörhetjük a vereségszériánkat. Szóval a megkezdett úton kell tovább mennünk, és akkor sikerrel a lábunkban hagyjuk majd el a pályát.

A Tipsport Liga állása

1. Zvolen 16 11 2 2 1 68-31 39

2. Kosice 16 12 – 1 3 57-29 37

3. Nové Zámky 16 10 1 1 4 44-31 33

4. Poprad 16 9 2 – 5 45-32 31

5. Banská Bystrica 16 8 1 3 4 44-41 29

6. Trencin 16 8 2 – 6 44-33 28

7. Nitra 16 7 2 1 6 51-42 26

8. Detva 17 6 1 1 9 41-54 21

9. Liptovsky Mikulás 17 5 2 1 9 43-48 20

10. MAC Újbuda 16 4 1 3 8 39-49 17

11. Zilina 16 4 2 – 10 46-64 16

12. DVTK Jegesmedvék 16 4 – 3 9 38-59 15

13. Szlovákia U20 14 – – – 14 21-68 0

