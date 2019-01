DVTK Jegesmedvék: A három pont kell a hathoz

A 46. forduló keretében a jégcsarnokban pénteken 18 óra 30 perckor kezdődik a DVTK Jegesmedvék–MsHK DOXXbet Zilina meccs. Az alapszakasz a végéhez közeledik, még tíz forduló van hátra, az első kör pedig február 26-án ér véget. Az első hat közvetlenül bejut a rájátszásba, a hetedik-tizedik helyezett pedig oda-visszavágós alapon külön csatát vív majd két státuszért és az első nyolc jut a végküzdelembe. A piros-fehérek pillanatnyilag 7 pont hátránnyal követik a hatodik érsekújváriakat, és ha jelenlegi tempójukban gyűjtögetik pontjaikat, akkor reális esélyük van arra, hogy kikaparják maguknak a gesztenyét.

Keményen dolgoztak

– Természetesen nem vagyunk elégedettek a Ferencváros ellen a Magyar Kupa- bronzmeccsen mutatott játékunkkal – mondta Strenk Hunor, a piros-fehérek másodedzője, majd hozzátette: – Azonban túl nagy jelentőséget nem szabad tulajdonítanunk a vereségnek. Volt pár napunk arra, hogy rendezzük sorainkat, ezt igen kemény munkával meg is tettük. A Zsolna elleni meccsel kapcsolatban elmondom, hogy eddig a hazai csapatok dominálták ezt a párharcot. Ellenfelünk jó formában van, a szlovákok élet-halál harcot vívnak a rájátszásba kerülésért. Természetesen nekünk is vannak céljaink, és ennek elérése érdekében az ilyen és ehhez hasonló mérkőzéseket meg kell nyernünk. Kemény munkára lesz szükségünk a jégen hatvan percen keresztül: igyekszünk majd kamatoztatni sebességünket, és muszáj határozottságot mutatnunk a kapu előtt is. A keret hasonló, mint az előző ligameccsen, a két sérültünk hiányozni fog.

Akárcsak Tomás Slovák, akinek szerződését tegnap közös megegyezéssel felbontották.

Feledtetni akarják

Az FTC-Telekom gárdájával szembeni kupatalálkozón Adorján Attila védte a Macik kapuját. A portás így vélekedett a pénteki fellépésükről:

– Mindenképp a három pont itthon tartása a célunk. Mindkét társaságnak nagy szüksége van az egységekre, hiszen az alapszakasz már a végéhez közeledik. Csapatunkban mindenki nagyon motivált, mondhatom, hogy keményen készültünk, ugyanis feledtetni akarjuk a számunkra elég csúnya eredménnyel végződött Magyar Kupa-mérkőzést a szurkolókkal.

Kolodzey Tamás

A Tipsport Liga állása

1. HKM Zvolen 47 25 6 6 10 159-106 93

2. HC 05 iCLINIC Banská Bystrica 47 26 5 5 11 160-115 93

3. HC Kosice 47 27 3 5 12 157-110 92

4. HK Poprad 47 24 6 3 14 137-119 87

5. HK Nitra 47 24 5 4 14 174-118 86

6. MHC Nové Zámky 47 22 4 4 17 124-111 78

7. Dukla Trencin 47 21 5 3 18 119-110 76

8. DVTK Jegesmedvék 47 18 6 5 18 124-127 71

9. MAC Újbuda 47 14 3 6 24 134-163 54

10. HC 07 Detva 47 14 3 6 24 125-156 54

11. MHk 32 Liptovsky Mikulás 47 15 2 3 27 117-145 52

12. MsHK DOXXbet Zilina 47 9 7 3 28 125-177 44

13. Szlovákia U20 24 – – 2 22 30-128 2

40, amely inkább 41, de lehet 42 is

„Történetének negyvenedik évfordulóját ünnepli idén a miskolci jégkorongsport, a jeles alkalomból pedig a DVTK Jegesmedvék játékosai egyedi mezben lépnek jégre a február 26-i MAC Újbuda elleni összecsapáson. A mezek tervezésébe szeretnénk bevonni szurkolóinkat is, ezért meztervezési pályázatot hirdetünk, ennek során február 7-ig várjuk a terveket a jubileumi dressz kialakításához” – adta hírül a DVTK honlapja.

A pontosítás kedvéért jegyezzük meg a puszta tényeket: a műjégpályát 1978-ban adták át, a hokit felkaroló Miskolci Kinizsit is ebben az évben alakították meg, a majdani játékosok pedig – még klubhoz való kötődés nélkül – már 1977-től (amikor elkezdték a nyitott pálya tervezési-építési munkálatait) kijártak Mályiba, ahol a befagyott tavon önszorgalomból „tanulgatták” a jégkorong alapjait. A negyven esztendő csupán versenyrendszerben (az idényt ebben a műfajban éveken áthúzódó, értelemszerűen őszi-tavaszi formában működtetik) gondolkodva állja meg a helyét.

