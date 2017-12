DVTK Jegesmedvék: A harmadik harmadban fordították a maguk javára

A meccs előtt kiderült, hogy a Macik mikor játsszák az először életre hívott Visegrád Kupa döntőjét a szlovák HK Nitra ellen. A csapatok előbb január 10-én, szerdán 18.30-tól a népkerti jégcsarnokban találkoznak, míg a visszavágót január 23-án, kedden 18 órától rendezik a felvidéki városban. De visszatérve az Erste Ligára: a Jegesmedvék azt a Dunaújvárost látták vendégül tegnap este, amely sorrendben 11 győzelmet aratott, és a forduló előtt a tabella harmadik helyén állt – a volt miskolci tréner, Jason Morgan irányítása mellett. A házigazdánál Ritó és Rusk sérülés, míg Ranta­nen eltiltás miatt hiányzott.

Két-két találat

Duscheknek már hamar akadt dolga, de bő fél perc alatt kétszer is jól kapta fel a pakkot. Kezdettől fogva volt sebesség, szép passzok, mígnem 2:46 perc után Izacky lőtte ki lendületből a hazai kapu bal oldalát (0-1). Az első büntetést Becze kapta, kevéssel később Adorján is így járt, helyette Pavuk ült ki a padra. Vas adott munkát Duscheknek, aki tudta, mi a teendője. A következő 5 a 4 elleni esélyt a Medvék kapták, Galanisz nagy helyzetben nem találta el jól a korongot, de Sakaris előtt is adódott ziccer. A 12-13. percben letáborozott a hazai harmadban az Újváros, mindent és mindenkit zavartak a korongkihozatalban, de a miskolci piros-fehérek is tudtak hasonlót mutatni. A helyzetek a 19. percben hozták meg az egyenlítést, Sakaris piszkált bele egy távoli löketbe (1-1).

© Fotó: Kozma István

Duscheknek volt sportszerűtlen a magatartása, két percet kapott, de helyette is más ment ki a büntetőpadra. Folytatódott a szoros küzdelem, nagyon figyeltek egymásra a játékosok, főleg a korongot birtoklóra, ám a vendégegyüttes azért „jegyzett” egy felső kapuvasat. Joe ütő nélkül is mindent megtett azért, hogy levédekezze Turcottét, nagyjából ezzel telt le fél óra a meccsből. Magosi kapott kiállítást, 21 mp volt még belőle, amikor Becze kavargatott Adorján kapuja mellett, szépen tette a játékszert Izacky elé, akinek a lövése után a bal oldali kapuvas tövéről pattant a korong a hálóba (1-2). Alig melegedett meg a jégen, Magosi újfent mehetett pihenni, de Azari is követte. Egálban, mínusz egy-egy embernél jól mozogtak a Macik, Kulmala egyenlített is (2-2).

Gyorsan, egymás után

Nem volt különbség a csapatok között, úgy nézett ki, hogy kicsi dönthet ide vagy oda. A harmadik harmad elején Sakarisnak nem volt szerencséje, ugyanis a kapuvas kisegítette Duscheket. Védekezésben jót nyújtott mind a Dunaújváros, mind a Jegesmedvék, a 46. percben a Duna-partiakra várt újabb próba ezen a téren, Borbás kisbüntetése miatt – túlélték a hátrányt az Acélbikák. A kapuk viszonylag ritkán forogtak veszélyben, de a kapusoknak a „holtidőben” is figyelniük kellett, hogy elkerüljék a meglepetést, benézzenek esetleg egy „kósza” kísérletet.

© Fotó: Kozma István

A 53. percben a hosszú oldalon Vas bánt jól a játékszerrel, és szép mozdulattal be is vette a vendégek kapuját, így a mérkőzésen először vezettek a népkertiek (3-2). Alig pergett le 42 másodperc, amikor Magosi húzott el a leshatáron, mattolt a végén, itt végleg elúszott az esetleges meglepetés, a listavezető-verés (4-2). A hajrában a büntetőpad még verekedés miatt fogadott „vendégeket”, Morgan edző időt is kért, de ez már semmit sem osztott. Egy jó Újvárost győzött le a DVTK, kellett érte dolgozni, nem is keveset.

– ÉM-MI –

Jégkorong: jegyzőkönyv

DVTK Jegesmedvék – Dunaújvárosi Acélbikák 4-2 (1-1, 1-1, 2-0)

Miskolc, 910 néző. V.: Kókai, Juhász (Kormos, Vincze).

DVTK Jegesmedvék: Adorján – Joe, Leppanen, Galanisz (2), Magosi 1, Miskolczi (1) – Ruikka, Láda, Pavuk, Sakaris 1 (1), Vas 1 – Bernáth, Vojtkó (1), Hajós, Kulmala 1, Tóth A. – Köllő, Albert, Berta, Tóth G. – Kiss (k). Vezetőedző: Mikael Tisell.

Dunaújvárosi Acélbikák: Duschek – Léránt, Orbán, Izacky 2, Nageler (1), Turcotte (1) – Erdélyi, Hüffner (1), Azari, Becze (1), Novotny – Hruby, Lencsés, Hári, Silló, Odnoga – Skrypets, Török, Borbás, Nagy M., Németh – Barna (k). Vezetőedző: Jason Morgan.

Kiállítások: 19 perc, illetve 25 perc.

Mikael Tisell: – Az első és a második harmadban rengeteg helyzetünk volt, és az ellenfél csak azért maradt meccsben, mert ezeket kihagytuk. A harmadik játékrészben aztán a magunk javára fordítottuk a mérkőzést. Igazán nagyon örülök annak, hogy a hétfő esti vereséget követően gyorsan visszatértünk a helyes útra.

Jason Morgan: – Nagyon kemény és szoros összecsapást játszottunk, büszke vagyok a csapatra. Az első két harmadban kitűnően tartottuk magunkat, de a harmadikban a harmadik gól mindent eldöntött.

