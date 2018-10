DVTK Jegesmedvék: A címvédő esélyt sem adott

Némi meglepetést jelentett, hogy a besztercebányaiak csak szűk egy órával a kezdés előtt futottak be a jégcsarnokba, a megszokott kettő helyett.

Gyors fordulat

Milam engedte el az első távoli lövést, amely Williamsnek meg sem kottyant. A 6. percben gólra váltotta első emberelőnyét a Diósgyőr: a szemre tetszetős korongjáratás végén Somogyi elé pattant a játékszer, aki lekezelte, majd közelről a kapuba tette, 1-0. A kölcsön azonban a 10. percben visszajárt: Rusk szintén kapott két percet és ebből már csak 2 másodperc volt vissza, amikor Asselin balról lopta a távolságot, majd 8 méterről a bal felső sarokba bombázott, 1-1.

Aztán a zsinórban harmadik fórból is gól lett, ez is ritkaság ebben a műfajban: a 13. percben Datelinka átvette a korongot, majd egy cselre is volt lehetősége, mert senki nem támadta, majd Adorján mellett megrezegtette a hálót, 1-2. A negyedik büntetést azonban már megtörte a nyitóharmad végét jelző duda, így ez a kísérlet zátonyra futott.

Emberhátrányból

A 24. percben öt hazai volt a jégen négy vendéggel szemben. Milam azonban korcsolyával akart passzolni, de ez nem jött be, Faille kilépett, majd „nekiment” Adorjánnak és a lába között 1-3-ra változtatta az állást. Nagyon jól korongoztak a szlovákok: szépen adogattak, kreatív elemekkel díszített támadásokat vezettek, többet lőttek, míg a Macik játékából hiányzott a „fűszer”, ráadásul adogatásaik gyakran célt tévesztettek, sőt a korongot is gyakran rosszul kezelték le. A 32. percben Galanisz erősködött balról és Williamsig jutott.

A HC ’05 védőmunkában tanárit nyújtott ebben az időszakban, így a miskolci társaság nem jutott levegőhöz. A 36. percben a jobb oldali palánk mellett gördült a Banská akciója, Török éles szögből lőtt, a korong túljutott Adorjánon, majd Kulmala menteni akart, de olyan szerencsétlenül ért a pakkhoz, hogy az beljebb perdült, 1-4. A 37. percben jött a következő találat, ekkor Marshall beleszúrt Miller közép távolijába, így Duscheket is felavatták, hiszen korábban beküldte őt Glen Hanlon, 1-5. A statisztika beszélt: a Macik a középső szakaszban egy kapura menő lövést produkáltak, szemben „bányászok” tizenhármas mutatójával.

Vas szépített

A 46. percben Stastny mínusz létszámuknál elfektetett két itthoni védőt, ezzel megcsinálta a nehezét, a befejezésre azonban már nem maradt energiája. Olykor a saját harmadából sem tudott kijönni a DVTK, mert a fehérek pompásan járatták a korongot és persze saját magukat is. Az 52. percben Vas elegáns mozdulattal lőtt a bal felső sarokba, 5-2, majd az újabb ember­előny adott kevéske sanszot, de vérszegény módon ment a Macik támadásvezetése, ez a péntek este nem róluk szólt.

A diósgyőriek vasárnap Trencsényben szerepelnek.

Kolodzey Tamás

Jegyzőkönyv: DVTK Jegesmedvék – HC ’05 iClinic Banská Bystrica 2-5 (1-2, 0-3, 1-0)

Miskolc, 1195 néző. V.: Korba, Orolin, Jobbágy, Smrek (szlovákok).

DVTK Jegesmedvék: Adorján – Crawford, Kiss D., Harrison, Vas 1, Magosi (1) – Szirányi, Láda B., Pance, Kulmala, Somogyi 1 – Rusk, Milam, Miskolczi, Loiseau, Galanisz (1) – Vojtkó, Ritó, Hajós, Vincze – Duschek (kapus). Vezetőedző: Glen Hanlon.

HC ’05 iClinic Banská Bystrica: Williams – Mihalik, Sloboda, Stastny (1), Faille 1, Sykora – Datelinka 1 (1), Biro (1), Buc, Surovy, Asselin 1 (1) – Miller (1), Marshall 1, Török 1, Cesik (2), Kabác – Kosecky, Gilák, Varga, Tamási, Gabor – Baros (kapus). Vezetőedző: Dan Ceman.

Kiállítások: 8 perc, ill. 8 perc.

Glen Hanlon: – Az ellenfelünk nem véletlenül volt a tavalyi nyertes, most is kitűnően játszott. El kell ismerni, hogy jobb volt tőlünk a vendégcsapat. Ebből a meccsből nagyon sokan tanulhatunk.

Dan Ceman: – Nehezen rázódtunk bele a mérkőzésbe, mert késve érkeztünk Miskolcra. Azután minden játékosom betartotta a taktikai utasításaimat és jól játszva megérdemelt győzelmet arattunk.

DVTK Jegesmedvék: A szlovák liga címvédője érkezik a jégcsarnokba Miskolc - Pénteken ismét a hazai környezet a soros: a Macik Besztercebánya együttesét fogadják. A Tipsport Ligában a tizedik fellépés vár a piros-fehérekre, akik a jégcsarnokban pénteken 18 órától a HC ’05 Banská Bystrica együttesével mérik össze tudásukat. A meccs érdekessége, hogy az a címvédő ... Tovább a cikkhez

DVTK Jegesmedvék: Időben rendezték a soraikat Miskolc - Kedd délután Poprádon szerepelnek a DVTK Jegesmedvék Tipsport-­ligás jégkorongozói. A Macik kilencedik mérkőzése kedden 17 órakor kezdődik a HK Poprad téli stadionjában. A piros-fehérek legutóbbi két sikerükkel felkapaszkodtak a pillanatnyilag rájátszást érő nyolcadik helyre, de persze ... Tovább a cikkhez

DVTK Jegesmedvék: Zsinórban megvan a második siker Miskolc - Megnyerte vasárnap esti Tipsport-ligás találkozóját a DVTK Jegesmedvék hokicsapata. A múltkori, vendégnézők által okozott rendbontásos (Szlovákiában is elítélt) eset nem múlt el utóhatások nélkül. Nagy Ádám, a piros-fehérek általános igazgatója a meccs előtt elmondta, hogy a készenlétie... Tovább a cikkhez

DVTK Jegesmedvék: Az iglói jó játékot ígérik Miskolc - Vasárnap a jégcsarnokban Tipsport-ligás meccsen szurkolhatnak a Macik-hívei. A piros-fehérekre vasárnap 17 óra 30 perctől a sorozat nyolcadik mérkőzése vár a jégcsarnokban, ahol a MHC Mikron Nové Zámky vendégeskedik. A hazaiak csütörtökön Iglón a Lipótszentmiklós ellen megérezték a sike... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA