DVTK: Indul a tavasz a télben

A Magyar Labdarúgó Szövetség által elfogadott versenynaptár szerint ezen a hét végén bajnokit kell játszaniuk az élvonalbeli együtteseknek, a 19. forduló hat mérkőzésével megkezdődik a tavaszi szezon. Igaz, hogy erősen benne vagyunk a télben, és aligha lesz kellemes az idő, de azoknak a szurkolóknak, akik a két megyei csapat egymás elleni meccsének, a Diósgyőri VTK – Mezőkövesd Zsóry FC találkozónak a megtekintését élőben tervezik, ebben az évben először nem kell attól tartaniuk, hogy havat, vagy más csapadékot kapnak a nyakukba, hiszen a szombaton 17.00-kor kezdődő összecsapásnak a Diósgyőri Stadion ad otthont, amelynek nézőtere fedett. A hideggel meg kell birkózni, és talán ,,melegítően hat”, hogy a meteorológusok ezen a héten éppen szombatra prognosztizálják a legmagasabb Celsius fokokat (0 és +7 közöttit).

Új időszámítás

A diósgyőri labdarúgás elmúlt több mint száz esztendejében ezekben a naptári napokban az volt a kérdés, hogy a zord időjárás közepette lehet-e edzeni, meccset játszani. Nos, ez a múlt, mert ebben új időszámítás kezdődött a Diósgyőri Stadion tavalyi májusi átadásával, ugyanis a modern létesítmény egyik nagy előnye, hogy télvíz idején is lehet rendes, játékra alkalmas pályát készíteni.

– Ez az első évad, és mint ilyen nyilván egyfajta bázis, tapasztalatszerző év lesz, hiszen a rendszert, amelynek segítségével játékra alkalmas füves pályát lehet készíteni februárra, most először használjuk – mondta Sverla Béla, a Diósgyőri Stadion műszaki vezetője. – Több dolog van, ami segít, hogy a játéktér jó minőségű legyen. Ezek közül az egyik a pályafűtés, ami az egész játéktér alatt kiépítésre került, 25 km hosszúságú csőrendszer formájában, amelyben fagyálló folyadék kering, miközben a hőleadása egyenletes. Mindez mérhető, hiszen a talajban 30 centi, és 10 centi mélyen is vannak hőmérsékleti jeladók, és természetesen a talaj felett mérünk, hogy tudjuk, mikor mennyire kell fűteni. A másik, ami segíti a tavaszi fű hamarabbi jöttét, az a napoztató berendezés, amely 144 darab 1000 wattos lámpájával igyekszik pótolni a napsütést. Ezt is használtuk, valamint a fátyolfóliát. Ez utóbbival 10 napra takartuk le a pályát, ezzel tartósítva a fagy­pont feletti hőmérsékletet, mert a célunk az volt, hogy beindítsuk a vegetációt.

Csak, ha extra

Arra a kérdésre, hogy ez sikerült-e, így felelt a stadion műszaki munkatársa:

– Úgy tűnik, hogy igen. Most olyan füvünk van, mint ami a modern berendezések nélkül március végén lenne. Tizennyolc éve dolgozom Diósgyőrben, és azóta mindig volt közöm a pálya karbantartásához, de ez a mostani helyzet, ég és föld, nemcsak 2000-es esztendőhöz, hanem az 1-2 évvel ezelőtti helyzethez képest is. A hétvégén csak akkor nem lesz meccs, ha rövid idő alatt extra mennyiségű hó, mondjuk egy nap alatt 15-20 centi esne, mert a többi az kezelhető. Havazást nem jósolnak, az esőre nagyobb az esély, de ez sem jelent problémát, mert a pálya vízelvezető rendszere is jól működik.

ÉM-BCS

Jegyek a megyei rangadóra

A Diósgyőri VTK – Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es focimeccsre, amelyet szombaton 17.00-tól rendeznek, elővételben már lehet jegyet vásárolni. Az interneten, a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, míg azok, akik a hagyományos módon, készpénzzel szeretnének bilétát váltani, ezt a DVTK stadionnál tehetik meg. Péntekig minden nap a shopban, 12.00 és 18.00 között, a mérkőzés napján a jegypénztárban 8.00-tól. Mezőkövesden nem árulnak ilyen formában jegyeket, így a vendég drukkerek csak a neten, vagy a meccs helyszínén tudnak jegyet venni.

Néhány hete a Magyar Labdarúgó Szövetség lehetőséget teremtett arra, hogy ne kelljen névre szóló belépőt váltaniuk a drukkereknek a nem kiemelt biztonsági kockázatú meccsekre, és ennek eldöntését a klubokra bízta. A DVTK él ezzel a lehetőséggel, ami azt jelenti, hogy a Kövesd elleni meccsre jegyet váltóktól nem kér adatokat, és a netes vásárlóknak sincs szükségük szurkolói kártyára a vételhez. A klub döntése szerint a jövőben a 6 évnél fiatalabbak ingyen tekinthetik meg a mérkőzéseket (eddig 2 év volt ez a korhatár), de számukra a jegyet ki kell váltani.

Az ultra szektorba a felnőtt jegy elővételben 1500, diákoknak 1000 forintba kerül, a meccs napján ezeket a bilétákat 300 forinttal többért lehet megvenni. A ,,Napos” oldalra a felnőtt jegy elővételben 3000, diákoknak, nyugdíjasoknak 1500 forint, a meccs napján 600 forinttal kell többet fizetni ezért. A nyugati oldali lelátóra elővételben a felnőtt biléták 4500, a diák, nyugdíjas 3000 forint, a meccs napján 1000 forinttal többe kerül ide jegyet venni.

A vendégszektorba a mostani meccsre 1500-ba kerülnek a belépők (felnőtt, nyugdíjas, diák egyaránt), a meccs napján pedig 300 forinttal többe.

NB I, 19. forduló

Február 2. (szombat)

14.00: MTK Budapest – Paksi FC

17.00: Debreceni VSC – Újpest FC

17.00: Mol Vidi FC – Puskás AFC

17.00: Diósgyőri VTK – Mezőkövesd Zsóry FC

17.00: Szombathelyi Haladás – Kisvárda MG

19.30: Ferencvárosi TC – Budapest Honvéd

