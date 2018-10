DVTK: ideje lenne házon kívül nyerni

Az NB I 10. fordulójában a Budapest Honvéd vendége lesz a diósgyőri alakulat, az összecsapást az MTK Hidegkuti stadionjában rendezik meg. A piros-fehérek legutóbb, hazai pályán kikaptak a Mol Vidi FC-től 1-0-ra, de talán ez volt az a mérkőzés, amely DVTK-szempontból a legjobb volt a szezonban. Ennek a különböző fórumokon a drukkerek egy része hangot is adott.

– Jó volt hallani ezeket a véleményeket, örülünk, ha így látták a szurkolók – mondta Fernando Miguel Fernandez Escribano, a borsodiak vezetőedzője. – Azonban elvesztettük a meccset, így elégedettek nem lehetünk. A szezon elejétől hangsúlyozom, hogy ez a bajnokság egy maraton, a legvégén kell elérni a célt. A fejlődés látszik, de pontot, pontokat kell szereznünk.

A Diósgyőr idáig idegenben egyelőre nem tudott győzni, ami azért probléma.

– Egyetértek, valóban az, ám mi mindig arra készülünk, hogy győzünk, akár itthon, akár idegenben – jelentette ki a DVTK mestere. – Nehéz elfogadni ezt a tényt, de bízom, bízunk abban, hogy a Vidi ellen mutatott teljesítmény ebben is fordulópontot jelenthet, és a mostani meccsen meg tudjuk valósítani azt, amit elképzelünk, amit látni szeretnénk a pályán.

Természetes a nyomás

A DVTK a kilenc összecsapáson megszerzett 6 pontjával pillanatnyilag utolsó előtti a táblázaton, vagyis kieső pozícióban tanyázik, hogy ezt mennyire nézik a játékosok, mennyire nyomasztó számukra, arra az alábbiakat nyilatkozta a Diósgyőr vezetőedzője: – Persze, hogy mindenki fél szemmel a táblázatot nézi, és ott látja a helyezést. Az, hogy most hol vagyunk, egy állapot, amint már megjegyeztem: nem ma, október 5-én hangzik el az utolsó szó, hanem jövő májusban – mondta Fernando Miguel Fernandez Escribano. – A nyomás a profi futballban természetes, hiszen valamilyen elvárás mindig van. Az ellen, hogy ez az adott mérkőzésen ne hasson ki a játékosokra, igyekszem tenni, de nemcsak én, hanem például a pszichológusunk is. Magam azt hangsúlyozom, hogy van egy stadion, ahol pályára lépünk, és van egy ellenfél, amelyet képesek vagyunk legyőzni. Magyarországon igazán csak a Ferencváros és a Vidi emelkedik ki a mezőnyből, úgy a keret erősségét, mint az anyagi forrásokat tekintve, a többiek körülbelül azonos szinten állnak.

Nem úgy jött össze

A Budapest Honvéd ellen (amely ezidáig 10 ponttal többet gyűjtött, mint a Diósgyőr, és ennek köszönhetően második) vívandó kilencven perccel kapcsolatban az alábbiakat emelte ki a DVTK vezetőedzője.

– Természetesen a Honvéd is legyőzhető – fogalmazott Fernando Miguel Fernandez Escribano. – Kiválóan, sok sikerrel kezdték a bajnokságot, az elmúlt pár meccs azonban nem úgy jött össze, ahogyan arra számítottak. Van több jó képességű játékosuk, mint például Danilo, NGog vagy Kamber, de nekik is akadnak gyenge pontjaik, ezeket szeretnénk kihasználni. Rög­zített szituációban különösen erősek, magas százalékban játsszák be a labdákat a 16-oson belülre, és nemcsak szélről, hanem direktben is. Nálunk fontos lesz az úgynevezett második labdák felszedése, a kompaktság, és hogy azok a játékosaink, akik labdával kreatívak, azok ezen képességüket mutassák meg.

A spanyol szakember majd vasárnap két napra hazautazik, ugyanis részt kell vennie a pro-licencét megújító képzésben.

ÉM-MI

A keretről

A DVTK-nál Eperjesi, Forgács és Ivánka sérült, rájuk nem számíthat a vezetőedző, viszont Antal B. és Tamás M. már kész a játékra, így ők lehetőséget kaphatnak a mai mérkőzésen, amennyiben a spanyol szakember úgy gondolja.

A DVTK várható kezdőcsapata: Rados – Shestakov, Karan, Brkovic, Juhar – Mazalovic – Vernes, Márkvárt, Tajti, Makrai – Mihajlovic.

