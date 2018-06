DVTK: szombaton már megjön Fernando

Csak nemrég, június 2-án fejeződött be a honi élvonalbeli labdarúgó-bajnokság legutóbbi szezonja, amely hallatlan izgalmakkal szolgált a DVTK-szurkolók számára. A Videoton elleni hazai meccsen, egészen a 87. percig kiesésre állt a Diósgyőr, ám a cserecsatár, Makrai gólt szerzett, és a találata benntartotta az NB I-ben az együttest (bár még azért kellett izgulni, hogy a Balmazújváros ne verje meg a Ferencvárost). Érthetően nagy volt az öröm mind a nézők, mind pedig a szakmai stáb körében, talán a futballpályán – vagyis inkább amellett – még nem érte ekkora boldogság az Andrássy útiak nem sokkal, mindössze hetekkel korábban kinevezett, új spanyol vezetőedzőjét, Fernando Miguel Fernández Escribanót. Az ibériai tréner kevéssel a meccset követően hazautazott, azonban lapunk a héten megkereste, kérve tőle azt, hogy néhány kérdésre válaszoljon.

Öt-hét edzőmeccs

– Most éppen itthon pihenek, meglátogattam a családomat, de dolgozom is mellette, hiszen rövid a szünet, csupán néhány nap van szabadságra – árulta el Fernando Miguel Fernández Escribano. – Emellett azért van nekem is néhány elintéznivalóm, mert szinte rohanásban kellett Miskolcra mennem, amikor felkértek, szóval azon vagyok, hogy mindent a lehető legjobban el tudjak rendezni. De a legfontosabb, hogy Malagában van időm kikapcsolódni.

Kérdésünkre a vezetőedző elmondta, hogy június 16-án, vagyis szombaton már visszaérkezik Magyarországra, Diósgyőrbe. Merthogy a felkészülés – amint azt már korábban megírtuk – hétfőn, június 18-án elkezdődik. A spanyol tréner tájékoztatása szerint az első napon teszten vesznek részt a játékosok, majd keddtől indul az „igazi munka”, helyben, az edzőcentrumban. Fernando úgy prognosztizálta, hogy a felkészülési szakaszra 5-7 edzőmeccset tervez, attól függően, hogy a 2018/2019-es bajnokság július 21-én, vagy július 28-án indul (ugyanis a Magyar Labdarúgó Szövetségben fontolgatják, hogy a korábban tervezettől egy héttel később, július utolsó hétvégéjén kezdik az élvonalbeli küzdelmeket).

Beszélnek minden nap

A szurkolókat nyilván az érdekli a legjobban, hogy mennyiben változhat a csapat kerete. Ezzel kapcsolatban néhány konkrét kérdést tett fel lapunk Fernandónak, például olyat, hogy: mi lesz az utóbbi hónapokban kölcsönben szereplőkkel (Fülöp István Sepsiben, Boros Gábor Kazincbarcikán, Kitl Krisztián Sopronban játszott), keres-e kapust, kapusokat a DVTK, milyen mezőnyjátékos pozícióra igazolna itthonról, valamint hogy jöhetnek-e futballisták Spanyolországból, Malagából, netán Uruguayból, ahol nemrég járt a klub egyik munkatársa.

Sokat dolgoznak

– Minderre csak azt tudom mondani: nagyon sokat dolgozunk a csapaton azért, hogy miként tudnánk javítani, jobbá tenni, a különböző játékosok esetében több tényezőt kell figyelembe venni, így jelenleg még korai konkrét dolgokról beszélni – szögezte le Fernando. – Ahogyan az a szerződésükben is szerepel, a kölcsönben lévőknek vissza kell jönniük hozzánk, míg a lehetséges új igazolásokról annyit: tárgyalásban állunk játékosokkal, és aszerint fogunk dönteni, hogy mi a legjobb megoldás. Ebben az esetben nekünk óvatosnak kell lennünk, és ezért sem szeretnék neveket elárulni. Amikor már Miskolcon leszek, leszünk, ebbe az irányba fogunk továbbhaladni.

– Molnár István –

Fernando ifjabb Tajtiról

A DVTK vezetőedzőjét az új sportigazgatóról, ifj. Tajti Józsefről, kettejük kapcsolatáról is kérdeztük:

– Örülök, és elégedett vagyok azzal a munkával, amit már eddig elvégzett – jelentette ki Fernando. – Minden nap beszélünk sok mindenről, az ő szerepe nagyon fontos a klubnál. Tapasztalt embernek számít a labdarúgásban, a jártassága, a tudása kulcstényező lesz a jövőt illetően. Szerintem kiváltság, hogy ő most a DVTK-ért munkálkodik. Jelenleg sok különböző területen dolgozunk együtt, nem csak a csapatban, a csapatért.

Nem tudja, hogy melyik együttes lesz a győztes Miskolc - A DVTK NB I-es csapatának egykori legendás kapusa nagyon várta a világbajnokságot. A honi élvonalbeli bajnokság befejeződése után sem vette ki nyári szabadságát Veréb György, aki ezekkel a szavakkal vezette fel a vébét: – Napról napra egyre szaporábban ver a szívem, hiába, ilyen a fu... Tovább a cikkhez

A DVTK sportigazgatója szerint legalább három-négy poszton erősítésre van szükség Miskolc - Egy hete ismét van főállású sportigazgató a DVTK labdarúgó „részlegénél”. Interjú ifjabb Tajti Józseffel, a DVTK labdarúgócsapatának új sportigazgatójával. Ifjabb Tajti Józseffel, a Diósgyőri VTK NB I-es csapatának sportigazgatójával beszélgettünk. - Reméljük nem haragszik meg azért,... Tovább a cikkhez

Fernando: „A visszanyert önbizalom döntött” Miskolc - „Azt szeretem, ha minden helyzetben több választásom van, szeretek előre felkészülni, és nem csak a holnapra és a holnaputánra, hanem a szeptemberre, decemberre is.” Interjú Fernando Fernandezzel, a Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgócsapatának vezetőedzőjével. Fernando Fernandez vezetéséve... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA